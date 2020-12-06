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Пушков оценил вероятность реализации карабахского сценария в Донбассе
Пушков оценил вероятность реализации карабахского сценария в Донбассе
Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале объяснил, почему попытки повторения карабахского сценария в Донбассе обречены на провал. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T15:20
2020-12-06T16:26
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
нагорный карабах
нато
алексей пушков
ильхам алиев
сша
украина
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале объяснил, почему попытки повторения карабахского сценария в Донбассе обречены на провал.По его словам, киевские власти рассматривают возможность силового решения конфликта"Мол, если у Азербайджана получилось, то почему не получится у Украины? Если рассуждать геополитически, то не получится по нескольким причинам", — написал он.Решающим фактором, по его словам, является наличие общей границы ДНР и ЛНР с Россией."В Киеве, вероятно, не будут спорить, что Россия и Армения — две совершенно разные вещи", — отметил политик.Еще одним отличием, по мнению Пушкова, является открытая поддержка Азербайджана Турцией, в то время как Украина может рассчитывать только на косвенную помощь США и НАТО, которой будет недостаточно.Он также напомнил, что конфликт в Карабахе завершился появлением в регионе российских миротворцев, которых сейчас в Донбассе нет. Подобный сценарий, добавил он, не выгоден для Украины.При этом Пушков подчеркнул, что все перечисленные факторы применимы только при рациональном подходе к ситуации."Но в киевских коридорах власти, как мы знаем, немало сторонников непродуманных, импульсивных решений. У них может появиться искушение, если уже не появилось, выбрать военный сценарий. Однако это было бы крупной ошибкой: Донбасс — совсем не Карабах" — резюмировал он.В конце сентября в Нагорном Карабахе вновь разгорелся вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца они предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. Стороны договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам. Как отмечал Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201204/donbass-1587543617.html
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россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
нагорный карабах
сша
украина
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, нагорный карабах, нато, алексей пушков, ильхам алиев, сша, украина, в мире

Пушков оценил вероятность реализации карабахского сценария в Донбассе

15:20 06.12.2020 (обновлено: 16:26 06.12.2020)
 
© AP PhotoБронетехника ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018
Бронетехника ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале объяснил, почему попытки повторения карабахского сценария в Донбассе обречены на провал.
По его словам, киевские власти рассматривают возможность силового решения конфликта
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"Мол, если у Азербайджана получилось, то почему не получится у Украины? Если рассуждать геополитически, то не получится по нескольким причинам", — написал он.
Решающим фактором, по его словам, является наличие общей границы ДНР и ЛНР с Россией.
"В Киеве, вероятно, не будут спорить, что Россия и Армения — две совершенно разные вещи", — отметил политик.
Еще одним отличием, по мнению Пушкова, является открытая поддержка Азербайджана Турцией, в то время как Украина может рассчитывать только на косвенную помощь США и НАТО, которой будет недостаточно.
Он также напомнил, что конфликт в Карабахе завершился появлением в регионе российских миротворцев, которых сейчас в Донбассе нет. Подобный сценарий, добавил он, не выгоден для Украины.
При этом Пушков подчеркнул, что все перечисленные факторы применимы только при рациональном подходе к ситуации.
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Киев мечтает о "карабахском сценарии" для Донбасса
"Но в киевских коридорах власти, как мы знаем, немало сторонников непродуманных, импульсивных решений. У них может появиться искушение, если уже не появилось, выбрать военный сценарий. Однако это было бы крупной ошибкой: Донбасс — совсем не Карабах" — резюмировал он.
В конце сентября в Нагорном Карабахе вновь разгорелся вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца они предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. Стороны договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам. Как отмечал Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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