Пушков оценил вероятность реализации карабахского сценария в Донбассе
15:20 06.12.2020 (обновлено: 16:26 06.12.2020)
© AP PhotoБронетехника ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018
© AP Photo
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале объяснил, почему попытки повторения карабахского сценария в Донбассе обречены на провал.
По его словам, киевские власти рассматривают возможность силового решения конфликта
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"Мол, если у Азербайджана получилось, то почему не получится у Украины? Если рассуждать геополитически, то не получится по нескольким причинам", — написал он.
"В Киеве, вероятно, не будут спорить, что Россия и Армения — две совершенно разные вещи", — отметил политик.
Он также напомнил, что конфликт в Карабахе завершился появлением в регионе российских миротворцев, которых сейчас в Донбассе нет. Подобный сценарий, добавил он, не выгоден для Украины.
При этом Пушков подчеркнул, что все перечисленные факторы применимы только при рациональном подходе к ситуации.
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"Но в киевских коридорах власти, как мы знаем, немало сторонников непродуманных, импульсивных решений. У них может появиться искушение, если уже не появилось, выбрать военный сценарий. Однако это было бы крупной ошибкой: Донбасс — совсем не Карабах" — резюмировал он.
В конце сентября в Нагорном Карабахе вновь разгорелся вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца они предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. Стороны договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам. Как отмечал Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.