https://ria.ru/20201206/stsenariy-1587902131.html

Пушков оценил вероятность реализации карабахского сценария в Донбассе

Пушков оценил вероятность реализации карабахского сценария в Донбассе

Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале объяснил, почему попытки повторения карабахского сценария в Донбассе обречены на провал. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T15:20

2020-12-06T15:20

2020-12-06T16:26

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

нагорный карабах

нато

алексей пушков

ильхам алиев

сша

украина

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале объяснил, почему попытки повторения карабахского сценария в Донбассе обречены на провал.По его словам, киевские власти рассматривают возможность силового решения конфликта"Мол, если у Азербайджана получилось, то почему не получится у Украины? Если рассуждать геополитически, то не получится по нескольким причинам", — написал он.Решающим фактором, по его словам, является наличие общей границы ДНР и ЛНР с Россией."В Киеве, вероятно, не будут спорить, что Россия и Армения — две совершенно разные вещи", — отметил политик.Еще одним отличием, по мнению Пушкова, является открытая поддержка Азербайджана Турцией, в то время как Украина может рассчитывать только на косвенную помощь США и НАТО, которой будет недостаточно.Он также напомнил, что конфликт в Карабахе завершился появлением в регионе российских миротворцев, которых сейчас в Донбассе нет. Подобный сценарий, добавил он, не выгоден для Украины.При этом Пушков подчеркнул, что все перечисленные факторы применимы только при рациональном подходе к ситуации."Но в киевских коридорах власти, как мы знаем, немало сторонников непродуманных, импульсивных решений. У них может появиться искушение, если уже не появилось, выбрать военный сценарий. Однако это было бы крупной ошибкой: Донбасс — совсем не Карабах" — резюмировал он.В конце сентября в Нагорном Карабахе вновь разгорелся вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца они предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. Стороны договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам. Как отмечал Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201204/donbass-1587543617.html

https://ria.ru/20201127/stsenariy-1586481367.html

https://ria.ru/20201113/karabakh-1584492930.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

нагорный карабах

сша

украина

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, нагорный карабах, нато, алексей пушков, ильхам алиев, сша, украина, в мире