https://ria.ru/20201206/radcliffe-1587722199.html
Дэниел Рэдклифф объяснил, почему его нет в соцсетях
Дэниел Рэдклифф объяснил, почему его нет в соцсетях
Британский актер Дэниел Рэдклифф появился на YouTube-шоу Hot ones с Шоном Эвансом, где знаменитости во время интервью едят крылышки с острыми соусами, и... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T05:08
2020-12-06T05:08
2020-12-06T05:08
культура
стиль жизни
новости культуры
дэниел рэдклифф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569496202_68:0:1117:590_1400x0_80_0_0_1678909464ace53123a280d492334eca.jpg
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Британский актер Дэниел Рэдклифф появился на YouTube-шоу Hot ones с Шоном Эвансом, где знаменитости во время интервью едят крылышки с острыми соусами, и рассказал, почему его до сих пор нет ни в одной соцсети. Когда ведущий спросил, почему звезда фильмов о "Гарри Поттере" не пользуется социальными сетями, Рэдклифф ответил: "Мне бы хотелось сказать, что у меня есть какая-то серьезная и хорошо продуманная причина, но это не так".По словам актера, он "подумывал о том, чтобы завести аккаунт в твиттере", но не сделал этого из-за того, что не смог бы пропускать мимо слова от хейтеров. Рэдклифф признался, что ему хотелось бы читать о себе только хорошее, а не становится участником интриг и провокаций, которые разворачиваются в интернете. Почти все коллеги актера по "Гарри Поттеру" есть в соцсетях. В ноябре к ним присоединился Руперт Гринт (Рон Уизли), который завел страницу в Instagram. Всего за четыре часа на актера подписалось более миллиона пользователей. Гринт сразу стал рекордсменом по набору подписчиков в этой соцсети.
https://ria.ru/20201119/garri-potter-1585196655.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569496202_321:0:1108:590_1400x0_80_0_0_d56c89327ebe20ec78215e0b3b920f81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, новости культуры, дэниел рэдклифф
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости.
Британский актер Дэниел Рэдклифф появился
на YouTube-шоу Hot ones с Шоном Эвансом, где знаменитости во время интервью едят крылышки с острыми соусами, и рассказал, почему его до сих пор нет ни в одной соцсети.
Когда ведущий спросил, почему звезда фильмов о "Гарри Поттере" не пользуется социальными сетями, Рэдклифф ответил: "Мне бы хотелось сказать, что у меня есть какая-то серьезная и хорошо продуманная причина, но это не так".
По словам актера, он "подумывал о том, чтобы завести аккаунт в твиттере", но не сделал этого из-за того, что не смог бы пропускать мимо слова от хейтеров.
"Я на 100 процентов уверен, если бы я зарегистрировался, все бы просыпались от историй из разряда: "Дэниел Рэдклифф поругался со случайным пользователем в твиттере", – объяснил он. – Слава богу, что когда я был моложе, я даже не интересовался тем, что обо мне пишут в интернете".
Рэдклифф признался, что ему хотелось бы читать о себе только хорошее, а не становится участником интриг и провокаций, которые разворачиваются в интернете.
Почти все коллеги актера по "Гарри Поттеру" есть в соцсетях. В ноябре к ним присоединился Руперт Гринт (Рон Уизли), который завел страницу в Instagram. Всего за четыре часа на актера подписалось
более миллиона пользователей. Гринт сразу стал рекордсменом по набору подписчиков в этой соцсети.