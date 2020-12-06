https://ria.ru/20201206/radcliffe-1587722199.html

Дэниел Рэдклифф объяснил, почему его нет в соцсетях

Дэниел Рэдклифф объяснил, почему его нет в соцсетях

Британский актер Дэниел Рэдклифф появился на YouTube-шоу Hot ones с Шоном Эвансом, где знаменитости во время интервью едят крылышки с острыми соусами, и... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T05:08

2020-12-06T05:08

2020-12-06T05:08

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Британский актер Дэниел Рэдклифф появился на YouTube-шоу Hot ones с Шоном Эвансом, где знаменитости во время интервью едят крылышки с острыми соусами, и рассказал, почему его до сих пор нет ни в одной соцсети. Когда ведущий спросил, почему звезда фильмов о "Гарри Поттере" не пользуется социальными сетями, Рэдклифф ответил: "Мне бы хотелось сказать, что у меня есть какая-то серьезная и хорошо продуманная причина, но это не так".По словам актера, он "подумывал о том, чтобы завести аккаунт в твиттере", но не сделал этого из-за того, что не смог бы пропускать мимо слова от хейтеров. Рэдклифф признался, что ему хотелось бы читать о себе только хорошее, а не становится участником интриг и провокаций, которые разворачиваются в интернете. Почти все коллеги актера по "Гарри Поттеру" есть в соцсетях. В ноябре к ним присоединился Руперт Гринт (Рон Уизли), который завел страницу в Instagram. Всего за четыре часа на актера подписалось более миллиона пользователей. Гринт сразу стал рекордсменом по набору подписчиков в этой соцсети.

https://ria.ru/20201119/garri-potter-1585196655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, дэниел рэдклифф