Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201206/radcliffe-1587722199.html
Дэниел Рэдклифф объяснил, почему его нет в соцсетях
Дэниел Рэдклифф объяснил, почему его нет в соцсетях
Британский актер Дэниел Рэдклифф появился на YouTube-шоу Hot ones с Шоном Эвансом, где знаменитости во время интервью едят крылышки с острыми соусами, и... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T05:08
2020-12-06T05:08
культура
стиль жизни
новости культуры
дэниел рэдклифф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569496202_68:0:1117:590_1400x0_80_0_0_1678909464ace53123a280d492334eca.jpg
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Британский актер Дэниел Рэдклифф появился на YouTube-шоу Hot ones с Шоном Эвансом, где знаменитости во время интервью едят крылышки с острыми соусами, и рассказал, почему его до сих пор нет ни в одной соцсети. Когда ведущий спросил, почему звезда фильмов о "Гарри Поттере" не пользуется социальными сетями, Рэдклифф ответил: "Мне бы хотелось сказать, что у меня есть какая-то серьезная и хорошо продуманная причина, но это не так".По словам актера, он "подумывал о том, чтобы завести аккаунт в твиттере", но не сделал этого из-за того, что не смог бы пропускать мимо слова от хейтеров. Рэдклифф признался, что ему хотелось бы читать о себе только хорошее, а не становится участником интриг и провокаций, которые разворачиваются в интернете. Почти все коллеги актера по "Гарри Поттеру" есть в соцсетях. В ноябре к ним присоединился Руперт Гринт (Рон Уизли), который завел страницу в Instagram. Всего за четыре часа на актера подписалось более миллиона пользователей. Гринт сразу стал рекордсменом по набору подписчиков в этой соцсети.
https://ria.ru/20201119/garri-potter-1585196655.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569496202_321:0:1108:590_1400x0_80_0_0_d56c89327ebe20ec78215e0b3b920f81.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стиль жизни, новости культуры, дэниел рэдклифф

Дэниел Рэдклифф объяснил, почему его нет в соцсетях

05:08 06.12.2020
 
© The Late Show with Stephen ColbertДэниел Рэдклифф принимает участие в программе The Late Show with Stephen Colbert на телеканале CBS, Стоп-кадр видео
Дэниел Рэдклифф принимает участие в программе The Late Show with Stephen Colbert на телеканале CBS, Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© The Late Show with Stephen Colbert
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Британский актер Дэниел Рэдклифф появился на YouTube-шоу Hot ones с Шоном Эвансом, где знаменитости во время интервью едят крылышки с острыми соусами, и рассказал, почему его до сих пор нет ни в одной соцсети.
Когда ведущий спросил, почему звезда фильмов о "Гарри Поттере" не пользуется социальными сетями, Рэдклифф ответил: "Мне бы хотелось сказать, что у меня есть какая-то серьезная и хорошо продуманная причина, но это не так".
По словам актера, он "подумывал о том, чтобы завести аккаунт в твиттере", но не сделал этого из-за того, что не смог бы пропускать мимо слова от хейтеров.

"Я на 100 процентов уверен, если бы я зарегистрировался, все бы просыпались от историй из разряда: "Дэниел Рэдклифф поругался со случайным пользователем в твиттере", – объяснил он. – Слава богу, что когда я был моложе, я даже не интересовался тем, что обо мне пишут в интернете".

Рэдклифф признался, что ему хотелось бы читать о себе только хорошее, а не становится участником интриг и провокаций, которые разворачиваются в интернете.
Почти все коллеги актера по "Гарри Поттеру" есть в соцсетях. В ноябре к ним присоединился Руперт Гринт (Рон Уизли), который завел страницу в Instagram. Всего за четыре часа на актера подписалось более миллиона пользователей. Гринт сразу стал рекордсменом по набору подписчиков в этой соцсети.
Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 08:00Культура
Загадки и ляпы в фильме о Гарри Поттере к его десятилетию
 
КультураСтиль жизниНовости культурыДэниел Рэдклифф
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:11В "Бутырке" умер фигурант дела о взятке чиновнику Минпромторга
17:03На ферме в Англии уничтожили более 30 тысяч индеек из-за птичьего гриппа
16:57В Самарской области два человека погибли из-за падения крана в Волгу
16:56В Иране подтвердили версию об использовании спутника при убийстве ученого
16:51На побережье Каспийского моря нашли 17 мертвых тюленей
16:35Протестующие в Кишиневе выдвинули требования к правительству
16:32В Москве скорая помощь перевернулась при ДТП
16:26Зеленский приехал в Донбасс
16:26Сатановский оценил признание в грин-картах США уроженцев Курил японцами
16:22Офтальмолог предупредила о "колониях микробов" в контактных линзах
16:19Правозащитники заявили о более 40 задержанных на протестах в Белоруссии
16:15Врач предупредила о неочевидном последствии заражения коронавирусом
16:14В Петербурге арестовали убившего бабушку подростка
16:08Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, в которую выстрелил полицейский
16:06США заявили, что достигли "непростого сдерживания" Ирана на море
16:02В Югре Ми-8 с восемью пассажирами совершил вынужденную посадку
15:36Замглавы Минпросвещения оценил вероятность введения постоянной удаленки
15:21СМИ: журналистка телеканала "Россия" пострадала в московской кальянной
15:20Пушков оценил вероятность реализации карабахского сценария в Донбассе
15:17Греф объяснил появление "смешной штучки" на своем планшете
Лента новостейМолния