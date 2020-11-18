https://ria.ru/20201118/grin-1585233000.html
Руперт Грин побил рекорд по набору подписчиков в инстаграм
Руперт Грин побил рекорд по набору подписчиков в инстаграм
Британский актер Руперт Грин, известный по роли Рона Уизли в "Гарри Поттере", побил рекорд по скорости набора подписчиков в инстаграме, сообщает NME. За четыре... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T19:34
2020-11-18T19:34
2020-11-18T19:34
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Британский актер Руперт Грин, известный по роли Рона Уизли в "Гарри Поттере", побил рекорд по скорости набора подписчиков в инстаграме, сообщает NME. За четыре часа и одну минуту на него подписались миллион человек.Руперт Грин впервые появился в инстаграме на прошлой неделе. Он поделился фотографией своего полугодовалого ребёнка. Сейчас у актера уже более трех миллионов подписчиков.До него рекордсменом был натуралист, телеведущий и создатель фильмов о природе сэр Дэвид Аттенборо. Грин улучшил его результат на 43 минуты. Аттенборо, который впервые завел инстаграм в конце сентября в возрасте 94 лет, обошел в свою очередь Дженнифер Энистон.Она набрала свой первый миллион, разместив пост о планирующемся воссоединении актеров из "Друзей".Меньше чем за шесть часов миллион подписчиков появились у принца Гарри и Меган Маркл в апреле прошлого года, у папы римского Франциска на это ушло 12 часов в марте 2016 года, а у Дэвида Бекхэма – 24 часа в мае 2014.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кино и сериалы, новости культуры, меган маркл, гарри поттер, дженнифер энистон
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости
. Британский актер Руперт Грин, известный по роли Рона Уизли в "Гарри Поттере", побил рекорд по скорости набора подписчиков в инстаграме, сообщает
NME. За четыре часа и одну минуту на него подписались миллион человек.
Руперт Грин впервые появился в инстаграме на прошлой неделе. Он поделился
фотографией своего полугодовалого ребёнка. Сейчас у актера уже более трех миллионов подписчиков.
До него рекордсменом был натуралист, телеведущий и создатель фильмов о природе сэр Дэвид Аттенборо. Грин улучшил его результат на 43 минуты.
Аттенборо, который впервые завел инстаграм в конце сентября в возрасте 94 лет, обошел в свою очередь Дженнифер Энистон.
Она набрала свой первый миллион, разместив пост о планирующемся воссоединении актеров из "Друзей".
Меньше чем за шесть часов миллион подписчиков появились у принца Гарри и Меган Маркл в апреле прошлого года, у папы римского Франциска на это ушло 12 часов в марте 2016 года, а у Дэвида Бекхэма – 24 часа в мае 2014.