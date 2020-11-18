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https://ria.ru/20201118/grin-1585233000.html
Руперт Грин побил рекорд по набору подписчиков в инстаграм
Руперт Грин побил рекорд по набору подписчиков в инстаграм
Британский актер Руперт Грин, известный по роли Рона Уизли в "Гарри Поттере", побил рекорд по скорости набора подписчиков в инстаграме, сообщает NME. За четыре... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T19:34
2020-11-18T19:34
культура
кино и сериалы
новости культуры
меган маркл
гарри поттер
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Британский актер Руперт Грин, известный по роли Рона Уизли в "Гарри Поттере", побил рекорд по скорости набора подписчиков в инстаграме, сообщает NME. За четыре часа и одну минуту на него подписались миллион человек.Руперт Грин впервые появился в инстаграме на прошлой неделе. Он поделился фотографией своего полугодовалого ребёнка. Сейчас у актера уже более трех миллионов подписчиков.До него рекордсменом был натуралист, телеведущий и создатель фильмов о природе сэр Дэвид Аттенборо. Грин улучшил его результат на 43 минуты. Аттенборо, который впервые завел инстаграм в конце сентября в возрасте 94 лет, обошел в свою очередь Дженнифер Энистон.Она набрала свой первый миллион, разместив пост о планирующемся воссоединении актеров из "Друзей".Меньше чем за шесть часов миллион подписчиков появились у принца Гарри и Меган Маркл в апреле прошлого года, у папы римского Франциска на это ушло 12 часов в марте 2016 года, а у Дэвида Бекхэма – 24 часа в мае 2014.
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кино и сериалы, новости культуры, меган маркл, гарри поттер, дженнифер энистон

Руперт Грин побил рекорд по набору подписчиков в инстаграм

19:34 18.11.2020
 
© AP Photo / Invision/ Charles SykesАктер Руперт Грин
Актер Руперт Грин - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Британский актер Руперт Грин, известный по роли Рона Уизли в "Гарри Поттере", побил рекорд по скорости набора подписчиков в инстаграме, сообщает NME. За четыре часа и одну минуту на него подписались миллион человек.
Руперт Грин впервые появился в инстаграме на прошлой неделе. Он поделился фотографией своего полугодовалого ребёнка. Сейчас у актера уже более трех миллионов подписчиков.
До него рекордсменом был натуралист, телеведущий и создатель фильмов о природе сэр Дэвид Аттенборо. Грин улучшил его результат на 43 минуты.
Аттенборо, который впервые завел инстаграм в конце сентября в возрасте 94 лет, обошел в свою очередь Дженнифер Энистон.
Она набрала свой первый миллион, разместив пост о планирующемся воссоединении актеров из "Друзей".
Меньше чем за шесть часов миллион подписчиков появились у принца Гарри и Меган Маркл в апреле прошлого года, у папы римского Франциска на это ушло 12 часов в марте 2016 года, а у Дэвида Бекхэма – 24 часа в мае 2014.
Американская актриса Дженнифер Энистон - РИА Новости, 1920, 17.10.2019
17 октября 2019, 16:12Культура
Дженнифер Энистон установила рекорд по приросту подписчиков в Instagram
 
КультураКино и сериалыНовости культурыМеган МарклГарри ПоттерДженнифер Энистон
 
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