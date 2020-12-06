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Спасатели закончили очистку моста на остров Русский от наледи
Спасатели закончили очистку моста на остров Русский от наледи
Специалисты МЧС России и промышленные альпинисты завершили очистку вант и пилонов моста на остров Русский от наледи, сообщает пресс-служба министерства. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T14:22
2020-12-06T14:22
приморский океанариум
дальневосточный федеральный университет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
олег кожемяко
русский (остров)
приморский край
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Специалисты МЧС России и промышленные альпинисты завершили очистку вант и пилонов моста на остров Русский от наледи, сообщает пресс-служба министерства.Спасатели очистили от наледи все 168 вант моста. Работы проводились на протяжении 16 дней при сильном ветре на высоте более 300 метров, уточнили в МЧС.Благодарственные письма от губернатора Приморского края Олега Кожемяко получили 13 сотрудников МЧС России.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром. Несколько дней мостовики ждали, пока лед на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Десантные катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей и спецтехники на остров.Открытие моста много раз переносили. Мост - единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. Здесь живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.
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приморский океанариум, дальневосточный федеральный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), олег кожемяко, русский (остров), приморский край

Спасатели закончили очистку моста на остров Русский от наледи

14:22 06.12.2020
 
© Фото : МЧС РоссииСпасатели чистят мост на остров Русский
Спасатели чистят мост на остров Русский - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Специалисты МЧС России и промышленные альпинисты завершили очистку вант и пилонов моста на остров Русский от наледи, сообщает пресс-служба министерства.
"Шестого декабря спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и промышленные альпинисты завершили очистку вант и пилонов Русского моста, что позволило открыть сооружение для проезда транспорта", - говорится в сообщении.
Спасатели очистили от наледи все 168 вант моста. Работы проводились на протяжении 16 дней при сильном ветре на высоте более 300 метров, уточнили в МЧС.
Благодарственные письма от губернатора Приморского края Олега Кожемяко получили 13 сотрудников МЧС России.
Осколки наледи на мосту на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
10:20
Мост на остров Русский снова открыт для движения транспорта
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром. Несколько дней мостовики ждали, пока лед на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Десантные катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей и спецтехники на остров.
Открытие моста много раз переносили. Мост - единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. Здесь живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.
 
Приморский океанариумДальневосточный федеральный университетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Олег КожемякоРусский (остров)Приморский край
 
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