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В Кызыле младенец насмерть замерз на улице, пока мать пила алкоголь
В Кызыле младенец насмерть замерз на улице, пока мать пила алкоголь
Тело семимесячной девочки с признаками обморожения нашли на улице в Кызыле, когда разыскали ее мать, она находилась в состоянии алкогольного опьянения и не... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T13:20
2020-12-06T13:20
кызыл
дети
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 6 дек – РИА Новости. Тело семимесячной девочки с признаками обморожения нашли на улице в Кызыле, когда разыскали ее мать, она находилась в состоянии алкогольного опьянения и не смогла объяснить, как ребенок оказался брошенным на морозе, сообщает СУСК Тувы.По данным следствия, сообщение о найденной мертвой семимесячной девочке с внешними признаками обморожения поступило в полицию рано утром. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Оперативники в течение короткого времени установили личность погибшей и ее семью."Семья состоит на учете как неблагополучная, родители злоупотребляют спиртным, ранее 40-летняя мать девочки была лишена родительских прав по отношению к трем предыдущим детям. В ходе неотложных мероприятий родители малолетней девочки пояснили, что 5 декабря 2020 года распивали спиртное, каким образом ребенок оказался на улице,... пояснить не смогли", - говорится в сообщении.В настоящее время для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, для дачи надлежащей правовой оценки действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
https://ria.ru/20201203/telo-1587445734.html
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кызыл, дети, происшествия

В Кызыле младенец насмерть замерз на улице, пока мать пила алкоголь

13:20 06.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 6 дек – РИА Новости. Тело семимесячной девочки с признаками обморожения нашли на улице в Кызыле, когда разыскали ее мать, она находилась в состоянии алкогольного опьянения и не смогла объяснить, как ребенок оказался брошенным на морозе, сообщает СУСК Тувы.
По данным следствия, сообщение о найденной мертвой семимесячной девочке с внешними признаками обморожения поступило в полицию рано утром. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Оперативники в течение короткого времени установили личность погибшей и ее семью.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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В мусорном баке в Чите нашли тело младенца
"Семья состоит на учете как неблагополучная, родители злоупотребляют спиртным, ранее 40-летняя мать девочки была лишена родительских прав по отношению к трем предыдущим детям. В ходе неотложных мероприятий родители малолетней девочки пояснили, что 5 декабря 2020 года распивали спиртное, каким образом ребенок оказался на улице,... пояснить не смогли", - говорится в сообщении.
В настоящее время для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, для дачи надлежащей правовой оценки действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
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