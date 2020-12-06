https://ria.ru/20201206/mladenets-1587891127.html

В Кызыле младенец насмерть замерз на улице, пока мать пила алкоголь

В Кызыле младенец насмерть замерз на улице, пока мать пила алкоголь

Тело семимесячной девочки с признаками обморожения нашли на улице в Кызыле, когда разыскали ее мать, она находилась в состоянии алкогольного опьянения и не... РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T13:20

2020-12-06T13:20

2020-12-06T13:20

кызыл

дети

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7161701c097cb323e328faac05b87a04.jpg

КРАСНОЯРСК, 6 дек – РИА Новости. Тело семимесячной девочки с признаками обморожения нашли на улице в Кызыле, когда разыскали ее мать, она находилась в состоянии алкогольного опьянения и не смогла объяснить, как ребенок оказался брошенным на морозе, сообщает СУСК Тувы.По данным следствия, сообщение о найденной мертвой семимесячной девочке с внешними признаками обморожения поступило в полицию рано утром. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Оперативники в течение короткого времени установили личность погибшей и ее семью."Семья состоит на учете как неблагополучная, родители злоупотребляют спиртным, ранее 40-летняя мать девочки была лишена родительских прав по отношению к трем предыдущим детям. В ходе неотложных мероприятий родители малолетней девочки пояснили, что 5 декабря 2020 года распивали спиртное, каким образом ребенок оказался на улице,... пояснить не смогли", - говорится в сообщении.В настоящее время для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, для дачи надлежащей правовой оценки действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

https://ria.ru/20201203/telo-1587445734.html

https://ria.ru/20201202/telo-1587286075.html

кызыл

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кызыл, дети, происшествия