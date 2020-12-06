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https://ria.ru/20201206/kontsert-1587915255.html
Власти Петербурга изменили порядок согласования концертов
Власти Петербурга изменили порядок согласования концертов
Организаторов концертов в Петербурге обязали при их согласовании уведомлять власти о количестве и возрасте зрителей с учетом ограничений по коронавирусу,... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T17:35
2020-12-06T19:00
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Организаторов концертов в Петербурге обязали при их согласовании уведомлять власти о количестве и возрасте зрителей с учетом ограничений по коронавирусу, сообщил городской комитет по культуре. Мероприятия с участием более 50 зрителей нужно согласовывать, с 4 декабря заполняемость театров, кинотеатров и концертных залов ограничена 25 процентов от общего количества зрительских мест."Заявителю необходимо обосновать численность посетителей мероприятия и информировать об их возрасте, так как с 4 декабря запрещается доступ лиц до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами и иными организациями исполнительских искусств", — сообщается на официальной странице комитета по культуре в соцсети "ВКонтакте".Также организаторы концертов обязаны представить план по устранению возможных нарушений санитарных норм, которые могут возникнуть непосредственно при проведении мероприятия.Невский районный суд в пятницу оштрафовал на 480 тысяч рублей Ледовый дворец из-за концерта Басты, который прошел с нарушением санитарных норм. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручала управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять решения. Председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко получил выговор за плохую координацию работы учреждений культуры на фоне COVID-19 после скандала с концертом Басты.
https://ria.ru/20201205/kontsert-1587802940.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество

Власти Петербурга изменили порядок согласования концертов

17:35 06.12.2020 (обновлено: 19:00 06.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Организаторов концертов в Петербурге обязали при их согласовании уведомлять власти о количестве и возрасте зрителей с учетом ограничений по коронавирусу, сообщил городской комитет по культуре.
Мероприятия с участием более 50 зрителей нужно согласовывать, с 4 декабря заполняемость театров, кинотеатров и концертных залов ограничена 25 процентов от общего количества зрительских мест.
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"Заявителю необходимо обосновать численность посетителей мероприятия и информировать об их возрасте, так как с 4 декабря запрещается доступ лиц до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами и иными организациями исполнительских искусств", — сообщается на официальной странице комитета по культуре в соцсети "ВКонтакте".
Также организаторы концертов обязаны представить план по устранению возможных нарушений санитарных норм, которые могут возникнуть непосредственно при проведении мероприятия.
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Невский районный суд в пятницу оштрафовал на 480 тысяч рублей Ледовый дворец из-за концерта Басты, который прошел с нарушением санитарных норм.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручала управлению ведомства по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства концерта и принять решения. Председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко получил выговор за плохую координацию работы учреждений культуры на фоне COVID-19 после скандала с концертом Басты.
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