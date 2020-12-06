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В Минобороны рассказали о работе горячей линии по Нагорному Карабаху
В Минобороны рассказали о работе горячей линии по Нагорному Карабаху
Более 210 обращений о пропавших армянских военнослужащих поступило за неделю на горячую линию в Центре управления миротворческой деятельностью в Степанакерте,... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T09:13
2020-12-06T09:13
2020-12-06T09:13
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более 210 обращений о пропавших армянских военнослужащих поступило за неделю на горячую линию в Центре управления миротворческой деятельностью в Степанакерте, сообщает Минобороны РФ."За время работы горячей линии, в период с 30 ноября по 4 декабря, получено 214 обращений о пропавших армянских военнослужащих", - говорится в сообщении.Специалисты проверили, обработали и передали поисковым группам Центра управления миротворческой деятельностью данные о 186 военнослужащих. Кроме того, 45 гражданам оказана психологическая помощь по телефону, получено девять благодарственных отзывов за оказанную помощь в розыске пропавших.Как отметили в Минобороны РФ, на сегодняшний день в пункт обратилось более 1900 граждан по вопросам поиска пропавших родственников, возврата имущества и другим вопросам.
https://ria.ru/20201205/obmen-1587785225.html
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нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире