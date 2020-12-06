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В Австралии нашли приземлившуюся капсулу с грунтом астероида Рюгу
В Австралии нашли приземлившуюся капсулу с грунтом астероида Рюгу
Капсула с грунтом, собранным космическим зондом "Хаябуса-2" на астероиде Рюгу, была найдена после благополучного приземления в пустыне в южной части Австралии,... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T00:15
2020-12-06T00:15
2020-12-06T11:37
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Капсула с грунтом, собранным космическим зондом "Хаябуса-2" на астероиде Рюгу, была найдена после благополучного приземления в пустыне в южной части Австралии, сообщается на странице зонда в Twitter."Мы нашли капсулу! Вместе с парашютом! Ничего себе!" — говорится в сообщении. Капсулу обнаружили в запланированном месте посадки в результате поиска с помощью вертолета.Капсула доставила на Землю пробы грунта, собранного с поверхности астероида Рюгу. Одной из самых сложных задач для ученых стала точность соблюдения угла, под которым капсула столкнется с Землей. Еще одним сложным этапом могло стать парашютирование капсулы на высоте от 11 до семи километров от поверхности Земли.Капсула будет помещена в так называемую "чистую комнату", чтобы проанализировать газы, заключенные в ней, и избежать попадания газов земного происхождения.В субботу капсула была успешно отделена от зонда "Хаябуса-2" на высоте 223 тысячи километров от Земли и начала снижение к поверхности планеты. Сам зонд на расстоянии 210 тысяч километров от Земли изменил траекторию и направился на выполнение своей следующей миссии — наблюдение за астероидом 1998KY26. Астероид диаметром 30 метров вращается между орбитами Земли и Марса и похож по составу на Рюгу. В отличие от миссии на Рюгу, высадка аппаратов на его поверхность не планируется. "Хаябуса-2" будет вести лишь наблюдение за его поверхностью.Космический зонд "Хаябуса-2" дважды успешно приземлялся на поверхность астероида для забора проб грунта и пыли. Зонду удалось при помощи взрывного устройства "выстрелить" в поверхность астероида Рюгу снарядом и создать первый в мире искусственный кратер на поверхности астероида. Это позволило взять пыль и грунт, залегавшие глубже поверхности космического тела. Ученые считают, что именно образцы породы, полученной из недр астероида, в большей степени сохраняющей свойства материи времен возникновения Солнечной системы, позволят человечеству приблизиться к разгадке образования Солнечной системы и появлению жизни. Также ученые выяснили, что на Рюгу есть водосодержащие минералы с элементами кислорода и водорода, что стало событием в истории освоения человеком космического пространства.Космический зонд "Хаябуса-2" был запущен к астероиду Рюгу в 2014 году. Рюгу удален от Земли на 340 миллионов километров. Его диаметр составляет около 900 метров. Ученые считают, что обнаруженные в грунте Рюгу элементы помогут раскрыть загадку происхождения на Земле воды и органических элементов.
https://ria.ru/20201130/roskosmos-1586939681.html
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космос - риа наука, австралия, япония
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
Капсула с грунтом, собранным космическим зондом "Хаябуса-2" на астероиде Рюгу, была найдена после благополучного приземления в пустыне в южной части Австралии
, сообщается на странице зонда в Twitter
.
"Мы нашли капсулу! Вместе с парашютом! Ничего себе!" — говорится в сообщении.
Капсулу обнаружили в запланированном месте посадки в результате поиска с помощью вертолета.
Капсула доставила на Землю пробы грунта, собранного с поверхности астероида Рюгу. Одной из самых сложных задач для ученых стала точность соблюдения угла, под которым капсула столкнется с Землей. Еще одним сложным этапом могло стать парашютирование капсулы на высоте от 11 до семи километров от поверхности Земли.
Капсула будет помещена в так называемую "чистую комнату", чтобы проанализировать газы, заключенные в ней, и избежать попадания газов земного происхождения.
В субботу капсула была успешно отделена от зонда "Хаябуса-2" на высоте 223 тысячи километров от Земли и начала снижение к поверхности планеты. Сам зонд на расстоянии 210 тысяч километров от Земли изменил траекторию и направился на выполнение своей следующей миссии — наблюдение за астероидом 1998KY26. Астероид диаметром 30 метров вращается между орбитами Земли и Марса
и похож по составу на Рюгу. В отличие от миссии на Рюгу, высадка аппаратов на его поверхность не планируется. "Хаябуса-2" будет вести лишь наблюдение за его поверхностью.
Космический зонд "Хаябуса-2" дважды успешно приземлялся на поверхность астероида для забора проб грунта и пыли. Зонду удалось при помощи взрывного устройства "выстрелить" в поверхность астероида Рюгу снарядом и создать первый в мире искусственный кратер на поверхности астероида. Это позволило взять пыль и грунт, залегавшие глубже поверхности космического тела. Ученые считают, что именно образцы породы, полученной из недр астероида, в большей степени сохраняющей свойства материи времен возникновения Солнечной системы, позволят человечеству приблизиться к разгадке образования Солнечной системы и появлению жизни. Также ученые выяснили, что на Рюгу есть водосодержащие минералы с элементами кислорода и водорода, что стало событием в истории освоения человеком космического пространства.
Космический зонд "Хаябуса-2" был запущен к астероиду Рюгу в 2014 году. Рюгу удален от Земли на 340 миллионов километров. Его диаметр составляет около 900 метров. Ученые считают, что обнаруженные в грунте Рюгу элементы помогут раскрыть загадку происхождения на Земле воды и органических элементов.