Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201206/fizik-1587911303.html
В Иране подтвердили версию об использовании спутника при убийстве ученого
В Иране подтвердили версию об использовании спутника при убийстве ученого
Физик-ядерщик, заместитель министра обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит из оружия, управлявшегося со спутника, подтвердил официальный представитель Корпуса... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T16:56
2020-12-06T16:56
мохсен фахризаде
убийство иранского физика-ядерщика
корпус стражей исламской революции
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586909035_0:109:1200:784_1400x0_80_0_0_e4a060bb512829f26d8f1a75cb7b948d.jpg
ТЕГЕРАН, 6 дек – РИА Новости. Физик-ядерщик, заместитель министра обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит из оружия, управлявшегося со спутника, подтвердил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Рамезан Шариф.Фахризаде погиб в результате покушения под Тегераном 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при минобороны и занимал должность замглавы военного ведомства.Согласно связанному с КСИР порталу Sepah News, высокопоставленный военный заявил, что при убийстве Фахризаде "было использовано передовое электронное оборудование, управлявшееся со спутника".По данным агентства Fars, его застрелили с дистанции 150 метров из установленного в машине Nissan оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было.Информацию о спутнике со ссылкой на источник ранее опубликовал телеканал Al-Alam.Данные об отсутствии на месте преступления исполнителей подтвердили власти Ирана, уточнив, что удалось выявить, кто спланировал покушение, и других причастных к убийству.Власти Ирана обвинили в произошедшем Израиль, а также запрещенную в стране "Организацию моджахедов иранского народа", пообещав ответить на убийство. Некоторые иранские официальные лица также указывали на причастность США и Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20201202/iran-1587383186.html
https://ria.ru/20201128/fakhrizade-1586748741.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586909035_0:0:1200:900_1400x0_80_0_0_c62f370dec31550269c3c2a7d126679b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мохсен фахризаде, убийство иранского физика-ядерщика, корпус стражей исламской революции, иран, в мире

В Иране подтвердили версию об использовании спутника при убийстве ученого

16:56 06.12.2020
 
© REUTERS / WANA/Official Khamenei WebsiteМохсен Фахризаде
Мохсен Фахризаде - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© REUTERS / WANA/Official Khamenei Website
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 6 дек – РИА Новости. Физик-ядерщик, заместитель министра обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит из оружия, управлявшегося со спутника, подтвердил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Рамезан Шариф.
Фахризаде погиб в результате покушения под Тегераном 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при минобороны и занимал должность замглавы военного ведомства.
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 17:04
Спецслужбы Ирана установили причастных к убийству физика-ядерщика
Согласно связанному с КСИР порталу Sepah News, высокопоставленный военный заявил, что при убийстве Фахризаде "было использовано передовое электронное оборудование, управлявшееся со спутника".
По данным агентства Fars, его застрелили с дистанции 150 метров из установленного в машине Nissan оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было.
Информацию о спутнике со ссылкой на источник ранее опубликовал телеканал Al-Alam.
Данные об отсутствии на месте преступления исполнителей подтвердили власти Ирана, уточнив, что удалось выявить, кто спланировал покушение, и других причастных к убийству.
Власти Ирана обвинили в произошедшем Израиль, а также запрещенную в стране "Организацию моджахедов иранского народа", пообещав ответить на убийство. Некоторые иранские официальные лица также указывали на причастность США и Саудовской Аравии.
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 14:38
Иран обещает отомстить за убийство физика-ядерщика
 
Мохсен ФахризадеУбийство иранского физика-ядерщикаКорпус стражей исламской революцииИранВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:03На ферме в Англии уничтожили более 30 тысяч индеек из-за птичьего гриппа
16:57В Самарской области два человека погибли из-за падения крана в Волгу
16:56В Иране подтвердили версию об использовании спутника при убийстве ученого
16:51На побережье Каспийского моря нашли 17 мертвых тюленей
16:35Протестующие в Кишиневе выдвинули требования к правительству
16:32В Москве скорая помощь перевернулась при ДТП
16:26Зеленский приехал в Донбасс
16:26Сатановский оценил признание в грин-картах США уроженцев Курил японцами
16:22Офтальмолог предупредила о "колониях микробов" в контактных линзах
16:19Правозащитники заявили о более 40 задержанных на протестах в Белоруссии
16:15Врач предупредила о неочевидном последствии заражения коронавирусом
16:14В Петербурге арестовали убившего бабушку подростка
16:08Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, в которую выстрелил полицейский
16:06США заявили, что достигли "непростого сдерживания" Ирана на море
16:02В Югре Ми-8 с восемью пассажирами совершил вынужденную посадку
15:36Замглавы Минпросвещения оценил вероятность введения постоянной удаленки
15:21СМИ: журналистка телеканала "Россия" пострадала в московской кальянной
15:20Пушков оценил вероятность реализации карабахского сценария в Донбассе
15:17Греф объяснил появление "смешной штучки" на своем планшете
15:15В США выявили более 210 тысяч новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния