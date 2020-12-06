https://ria.ru/20201206/fizik-1587911303.html
В Иране подтвердили версию об использовании спутника при убийстве ученого
В Иране подтвердили версию об использовании спутника при убийстве ученого
Физик-ядерщик, заместитель министра обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит из оружия, управлявшегося со спутника, подтвердил официальный представитель Корпуса... РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T16:56
2020-12-06T16:56
2020-12-06T16:56
мохсен фахризаде
убийство иранского физика-ядерщика
корпус стражей исламской революции
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 6 дек – РИА Новости. Физик-ядерщик, заместитель министра обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит из оружия, управлявшегося со спутника, подтвердил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Рамезан Шариф.Фахризаде погиб в результате покушения под Тегераном 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при минобороны и занимал должность замглавы военного ведомства.Согласно связанному с КСИР порталу Sepah News, высокопоставленный военный заявил, что при убийстве Фахризаде "было использовано передовое электронное оборудование, управлявшееся со спутника".По данным агентства Fars, его застрелили с дистанции 150 метров из установленного в машине Nissan оружия, управлявшегося дистанционно. Кроме Фахризаде и его телохранителей, на месте покушения никого не было.Информацию о спутнике со ссылкой на источник ранее опубликовал телеканал Al-Alam.Данные об отсутствии на месте преступления исполнителей подтвердили власти Ирана, уточнив, что удалось выявить, кто спланировал покушение, и других причастных к убийству.Власти Ирана обвинили в произошедшем Израиль, а также запрещенную в стране "Организацию моджахедов иранского народа", пообещав ответить на убийство. Некоторые иранские официальные лица также указывали на причастность США и Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20201202/iran-1587383186.html
https://ria.ru/20201128/fakhrizade-1586748741.html
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мохсен фахризаде, убийство иранского физика-ядерщика, корпус стражей исламской революции, иран, в мире