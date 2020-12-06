https://ria.ru/20201206/chubays-1587938665.html

Чубайс рассказал о выстреле из гаубицы в Петропавловской крепости

Чубайс рассказал о выстреле из гаубицы в Петропавловской крепости

Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы Д30 из Петропавловской крепости. Об этом чиновник сообщил на странице в Facebook, разместив соответствующий снимок. РИА Новости, 06.12.2020

2020-12-06T23:15

2020-12-06T23:15

2020-12-06T23:15

россия

кронштадт

алексей кудрин

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анатолий чубайс

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красноярск

технологии

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы Д30 из Петропавловской крепости. Об этом чиновник сообщил на странице в Facebook, разместив соответствующий снимок.Чубайс написал, что сделал это "в ознаменование начала новой миссии".Ранее Чубайса назначили спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.Перед этим 12 лет он возглавлял "Роснано". "Нас на таких учили"Публикацию Чубайса прокомментировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он рассказал, что на фото попала гаубица Д-30.Позже он обратил внимание, что Чубайс сразу подписал тип оружия. Экс-глава Роснано, в свою очередь, в заметил, что "артиллеристам видней" и попросил главу Счетной палаты перечислить его недочеты по технике стрельбы.Кроме того, в комментариях в шутку поинтересовались, есть ли у Чубайса разрешение на использование огнестрельного оружия. Чиновник в ответ подчеркнул, что ему провели инструктаж.Полуденный выстрел — традиция отмечать наступление 12:00 залпом из артиллерийского орудия. Существует она не только в Санкт-Петербурге, но также и в Севастополе, Владивостоке, Красноярске и Кронштадте.

https://ria.ru/20201203/otstavka-1587524923.html

https://ria.ru/20201203/chubays-1587488261.html

https://ria.ru/20201203/chubays-1587492616.html

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севастополь

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россия, кронштадт, алексей кудрин, роснано, анатолий чубайс, владивосток, севастополь, красноярск, технологии