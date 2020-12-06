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Чубайс рассказал о выстреле из гаубицы в Петропавловской крепости
Чубайс рассказал о выстреле из гаубицы в Петропавловской крепости
Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы Д30 из Петропавловской крепости. Об этом чиновник сообщил на странице в Facebook, разместив соответствующий снимок. РИА Новости, 06.12.2020
2020-12-06T23:15
2020-12-06T23:15
россия
кронштадт
алексей кудрин
роснано
анатолий чубайс
владивосток
севастополь
красноярск
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы Д30 из Петропавловской крепости. Об этом чиновник сообщил на странице в Facebook, разместив соответствующий снимок.Чубайс написал, что сделал это "в ознаменование начала новой миссии".Ранее Чубайса назначили спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.Перед этим 12 лет он возглавлял "Роснано". "Нас на таких учили"Публикацию Чубайса прокомментировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он рассказал, что на фото попала гаубица Д-30.Позже он обратил внимание, что Чубайс сразу подписал тип оружия. Экс-глава Роснано, в свою очередь, в заметил, что "артиллеристам видней" и попросил главу Счетной палаты перечислить его недочеты по технике стрельбы.Кроме того, в комментариях в шутку поинтересовались, есть ли у Чубайса разрешение на использование огнестрельного оружия. Чиновник в ответ подчеркнул, что ему провели инструктаж.Полуденный выстрел — традиция отмечать наступление 12:00 залпом из артиллерийского орудия. Существует она не только в Санкт-Петербурге, но также и в Севастополе, Владивостоке, Красноярске и Кронштадте.
https://ria.ru/20201203/otstavka-1587524923.html
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россия, кронштадт, алексей кудрин, роснано, анатолий чубайс, владивосток, севастополь, красноярск, технологии

Чубайс рассказал о выстреле из гаубицы в Петропавловской крепости

23:15 06.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс во время интервью на Московском международном форуме "Открытые инновации"
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс во время интервью на Московском международном форуме Открытые инновации - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы Д30 из Петропавловской крепости. Об этом чиновник сообщил на странице в Facebook, разместив соответствующий снимок.
Чубайс написал, что сделал это "в ознаменование начала новой миссии".
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 15:43
Зюганов считает, что решение об отставке Чубайса запоздало на 20 лет

"Вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет", — добавил он.

Ранее Чубайса назначили спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Перед этим 12 лет он возглавлял "Роснано".

"Нас на таких учили"

Публикацию Чубайса прокомментировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он рассказал, что на фото попала гаубица Д-30.

"По военной специальности нас на таких учили", — отметил он.

Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс выступает на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 12:47
В Кремле прокомментировали отставку Чубайса с поста главы "Роснано"
Позже он обратил внимание, что Чубайс сразу подписал тип оружия.

"Да, пропустил, что именно она и есть", — добавил он.

Экс-глава Роснано, в свою очередь, в заметил, что "артиллеристам видней" и попросил главу Счетной палаты перечислить его недочеты по технике стрельбы.
Кроме того, в комментариях в шутку поинтересовались, есть ли у Чубайса разрешение на использование огнестрельного оружия. Чиновник в ответ подчеркнул, что ему провели инструктаж.
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 13:15
Биография Анатолия Чубайса
Полуденный выстрел — традиция отмечать наступление 12:00 залпом из артиллерийского орудия. Существует она не только в Санкт-Петербурге, но также и в Севастополе, Владивостоке, Красноярске и Кронштадте.
 
РоссияКронштадтАлексей КудринРоснаноАнатолий ЧубайсВладивостокСевастопольКрасноярскТехнологии
 
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