Рассекречены документы о боях войск НКВД с гитлеровцами под Москвой
00:10 05.12.2020 (обновлено: 07:23 05.12.2020)
© Фото : РосгвардияБитва за Москву осенью 1941 года
© Фото : Росгвардия
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бойцы войск НКВД во время битвы за Москву осенью 1941 года вызывали огонь на себя, бросались под вражеские танки, а в тылу, рискуя погибнуть от взрывов боеприпасов, спасали из пожара ценное заводское оборудование - такие примеры героизма чекистов военных лет приводит Росгвардия в рассекреченных документах.
Эта публикация приурочена к отмечаемой в субботу 79-й годовщине контрнаступления советских войск под столицей. Среди рассекреченных документов — выдержки из докладов командиров боевых соединений НКВД, в том числе легендарной Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Феликса Дзержинского, своему вышестоящему руководству.
В обороне Москвы участвовали четыре дивизии, две бригады, ряд отдельных воинских частей и три бронепоезда войск наркомата внутренних дел. В этот период отличились 2-й полк, отдельный танковый батальон, артиллерийская батарея, другие подразделения легендарной Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения (ОМСДОН) имени Дзержинского, 156-й полк по охране оружейного завода в Туле, ставший затем Краснознаменным.
© Фото : РосгвардияБитва за Москву осенью 1941 года
© Фото : Росгвардия
Битва за Москву осенью 1941 года
Так, в период со 2 по 10 октября 1941 года оперативный батальон дивизии имени Дзержинского, действуя против немцев, прорвавшихся у Новых Комаричей (ныне Брянская область), уничтожил 13 танков и свыше одного батальона противника. При этом подразделение НКВД потеряло до 60% личного состава.
Также в октябре 1941 года на южных и юго-западных подступах к Мценску 34-й мотострелковый полк войск НКВД, несмотря на превосходство противника в живой силе и технике, несколько раз отражал атаки гитлеровцев и удерживал занимаемые рубежи. Наводчик 45-миллиметровой пушки боец Белоус ночью, в условиях почти полного отсутствия видимости обнаружил рядом со своей батареей немецкие танки и вызвал сигнальной ракетой огонь по ним, а, фактически, на себя.
Первого декабря 1941 года на наро-фоминском направлении войска вермахта прорвали линию обороны Красной Армии. Подразделения 76-го полка войск НКВД по охране железнодорожных сооружений со взводом школы младших лейтенантов 5-й армии и сборной ротой 222-й стрелковой дивизии в тот день заняли круговую оборону у деревни Петровское. В течение последующих суток немцы при поддержке 12 танков, бомбардировщиков и артиллерийского огня трижды атаковали деревню, однако сломить сопротивление оборонявшихся не смогли. В ходе 19-часового боя войска НКВД подбили два немецких танка и ликвидировали около 400 гитлеровцев.
© Фото : РосгвардияБитва за Москву осенью 1941 года
© Фото : Росгвардия
Битва за Москву осенью 1941 года
Как докладывал своему руководству командир ОМСДОН генерал-майор Михаил Марченков, с 12 по 13 октября 1941 года 5-я и 6-я роты 2-го полка дивизии Дзержинского с приданной артиллерией вели бой с фашистскими частями в районе деревни Ищеино Калужской области. "Группкомсорг 1-го взвода 5-й роты Илья Николенко бросился на вражеский танк и поджег его бутылками с горючей смесью. При этом сам товарищ Николенко пал смертью храбрых", - сообщал Марченков.
Бойцы войск НКВД подвергались смертельному риску и в тылу. Так, в ночь на 2 декабря 1941 года фашистские самолеты бомбили воинские эшелоны, стоявшие на подмосковной станции Воскресенск. В это время там находилось 24 состава, около двух тысяч вагонов, груженных снарядами, вооружением и снаряжением, а также заводским оборудованием, с которым следовали рабочие, служащие и их семьи.
© Фото : РосгвардияУдостоверение за участие в обороне Москвы
© Фото : Росгвардия
Удостоверение за участие в обороне Москвы
В результате бомбардировки начался большой пожар. На станции возникла паника, железнодорожники тушить огонь не пытались. "Прибывший по тревоге батальон 189-го полка войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности немедленно приступил к ликвидации пожара. Невзирая на опасность, грозившую от огня и рвавшихся снарядов, бойцы и начальствующий состав батальона организовали железнодорожников, стали расцеплять вагоны и отводить их в безопасное место. Поскольку на станции имелось всего два паровоза, красноармейцы разводили вагоны вручную", - говорится в архивных материалах. В итоге пожар был ликвидирован, все заводское оборудование удалось спасти.
Войска наркомата внутренних дел СССР в годы Великой Отечественной войны, проявляя массовое мужество и героизм, активно участвовали в оборонительных сражениях в ее первые недели, в битве за Москву, в Ленинградской оборонительной операции, в обороне Сталинграда, в Северо-Кавказской оборонительной операции, в боях на Курской дуге, в последующих наступательных операциях и при разгроме милитаристской Японии.
Характерной особенностью участия войск НКВД в боях было то, что они находились в подчинении общевойскового командования, причем в ряде случаев их специально направляли на такие участки, где вместе с воинскими частями Красной армии нужно было любой ценой задержать врага. По мнению специалистов, все это опровергает устойчивые мифы о якобы сугубо карательной функции органов НКВД СССР.
© Фото : РосгвардияСолдат, участвующий в битве за Москву осенью 1941 года
© Фото : Росгвардия
Солдат, участвующий в битве за Москву осенью 1941 года