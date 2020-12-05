Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201205/vov-1587768488.html
Рассекречены документы о боях войск НКВД с гитлеровцами под Москвой
Рассекречены документы о боях войск НКВД с гитлеровцами под Москвой
Бойцы войск НКВД во время битвы за Москву осенью 1941 года вызывали огонь на себя, бросались под вражеские танки, а в тылу, рискуя погибнуть от взрывов... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T00:10
2020-12-05T07:23
россия
нквд ссср
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
ссср
безопасность
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587768772_0:0:872:490_1400x0_80_0_0_34d05ed52d7e4f649e127aaa8adf18ee.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бойцы войск НКВД во время битвы за Москву осенью 1941 года вызывали огонь на себя, бросались под вражеские танки, а в тылу, рискуя погибнуть от взрывов боеприпасов, спасали из пожара ценное заводское оборудование - такие примеры героизма чекистов военных лет приводит Росгвардия в рассекреченных документах.Эта публикация приурочена к отмечаемой в субботу 79-й годовщине контрнаступления советских войск под столицей. Среди рассекреченных документов — выдержки из докладов командиров боевых соединений НКВД, в том числе легендарной Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Феликса Дзержинского, своему вышестоящему руководству.В обороне Москвы участвовали четыре дивизии, две бригады, ряд отдельных воинских частей и три бронепоезда войск наркомата внутренних дел. В этот период отличились 2-й полк, отдельный танковый батальон, артиллерийская батарея, другие подразделения легендарной Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения (ОМСДОН) имени Дзержинского, 156-й полк по охране оружейного завода в Туле, ставший затем Краснознаменным.Так, в период со 2 по 10 октября 1941 года оперативный батальон дивизии имени Дзержинского, действуя против немцев, прорвавшихся у Новых Комаричей (ныне Брянская область), уничтожил 13 танков и свыше одного батальона противника. При этом подразделение НКВД потеряло до 60% личного состава.Также в октябре 1941 года на южных и юго-западных подступах к Мценску 34-й мотострелковый полк войск НКВД, несмотря на превосходство противника в живой силе и технике, несколько раз отражал атаки гитлеровцев и удерживал занимаемые рубежи. Наводчик 45-миллиметровой пушки боец Белоус ночью, в условиях почти полного отсутствия видимости обнаружил рядом со своей батареей немецкие танки и вызвал сигнальной ракетой огонь по ним, а, фактически, на себя.Первого декабря 1941 года на наро-фоминском направлении войска вермахта прорвали линию обороны Красной Армии. Подразделения 76-го полка войск НКВД по охране железнодорожных сооружений со взводом школы младших лейтенантов 5-й армии и сборной ротой 222-й стрелковой дивизии в тот день заняли круговую оборону у деревни Петровское. В течение последующих суток немцы при поддержке 12 танков, бомбардировщиков и артиллерийского огня трижды атаковали деревню, однако сломить сопротивление оборонявшихся не смогли. В ходе 19-часового боя войска НКВД подбили два немецких танка и ликвидировали около 400 гитлеровцев.Как докладывал своему руководству командир ОМСДОН генерал-майор Михаил Марченков, с 12 по 13 октября 1941 года 5-я и 6-я роты 2-го полка дивизии Дзержинского с приданной артиллерией вели бой с фашистскими частями в районе деревни Ищеино Калужской области. "Группкомсорг 1-го взвода 5-й роты Илья Николенко бросился на вражеский танк и поджег его бутылками с горючей смесью. При этом сам товарищ Николенко пал смертью храбрых", - сообщал Марченков.Бойцы войск НКВД подвергались смертельному риску и в тылу. Так, в ночь на 2 декабря 1941 года фашистские самолеты бомбили воинские эшелоны, стоявшие на подмосковной станции Воскресенск. В это время там находилось 24 состава, около двух тысяч вагонов, груженных снарядами, вооружением и снаряжением, а также заводским оборудованием, с которым следовали рабочие, служащие и их семьи.В результате бомбардировки начался большой пожар. На станции возникла паника, железнодорожники тушить огонь не пытались. "Прибывший по тревоге батальон 189-го полка войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности немедленно приступил к ликвидации пожара. Невзирая на опасность, грозившую от огня и рвавшихся снарядов, бойцы и начальствующий состав батальона организовали железнодорожников, стали расцеплять вагоны и отводить их в безопасное место. Поскольку на станции имелось всего два паровоза, красноармейцы разводили вагоны вручную", - говорится в архивных материалах. В итоге пожар был ликвидирован, все заводское оборудование удалось спасти.Войска наркомата внутренних дел СССР в годы Великой Отечественной войны, проявляя массовое мужество и героизм, активно участвовали в оборонительных сражениях в ее первые недели, в битве за Москву, в Ленинградской оборонительной операции, в обороне Сталинграда, в Северо-Кавказской оборонительной операции, в боях на Курской дуге, в последующих наступательных операциях и при разгроме милитаристской Японии.Характерной особенностью участия войск НКВД в боях было то, что они находились в подчинении общевойскового командования, причем в ряде случаев их специально направляли на такие участки, где вместе с воинскими частями Красной армии нужно было любой ценой задержать врага. По мнению специалистов, все это опровергает устойчивые мифы о якобы сугубо карательной функции органов НКВД СССР.
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587768772_70:0:781:533_1400x0_80_0_0_18c343bbe5c2f84fc6c59d6b4d4106fd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нквд ссср, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), ссср, безопасность, общество

Рассекречены документы о боях войск НКВД с гитлеровцами под Москвой

00:10 05.12.2020 (обновлено: 07:23 05.12.2020)
 
© Фото : РосгвардияБитва за Москву осенью 1941 года
Битва за Москву осенью 1941 года - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Фото : Росгвардия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бойцы войск НКВД во время битвы за Москву осенью 1941 года вызывали огонь на себя, бросались под вражеские танки, а в тылу, рискуя погибнуть от взрывов боеприпасов, спасали из пожара ценное заводское оборудование - такие примеры героизма чекистов военных лет приводит Росгвардия в рассекреченных документах.
Эта публикация приурочена к отмечаемой в субботу 79-й годовщине контрнаступления советских войск под столицей. Среди рассекреченных документов — выдержки из докладов командиров боевых соединений НКВД, в том числе легендарной Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Феликса Дзержинского, своему вышестоящему руководству.
В обороне Москвы участвовали четыре дивизии, две бригады, ряд отдельных воинских частей и три бронепоезда войск наркомата внутренних дел. В этот период отличились 2-й полк, отдельный танковый батальон, артиллерийская батарея, другие подразделения легендарной Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения (ОМСДОН) имени Дзержинского, 156-й полк по охране оружейного завода в Туле, ставший затем Краснознаменным.
© Фото : РосгвардияБитва за Москву осенью 1941 года
Битва за Москву осенью 1941 года - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Фото : Росгвардия
Битва за Москву осенью 1941 года
Так, в период со 2 по 10 октября 1941 года оперативный батальон дивизии имени Дзержинского, действуя против немцев, прорвавшихся у Новых Комаричей (ныне Брянская область), уничтожил 13 танков и свыше одного батальона противника. При этом подразделение НКВД потеряло до 60% личного состава.
Также в октябре 1941 года на южных и юго-западных подступах к Мценску 34-й мотострелковый полк войск НКВД, несмотря на превосходство противника в живой силе и технике, несколько раз отражал атаки гитлеровцев и удерживал занимаемые рубежи. Наводчик 45-миллиметровой пушки боец Белоус ночью, в условиях почти полного отсутствия видимости обнаружил рядом со своей батареей немецкие танки и вызвал сигнальной ракетой огонь по ним, а, фактически, на себя.
Первого декабря 1941 года на наро-фоминском направлении войска вермахта прорвали линию обороны Красной Армии. Подразделения 76-го полка войск НКВД по охране железнодорожных сооружений со взводом школы младших лейтенантов 5-й армии и сборной ротой 222-й стрелковой дивизии в тот день заняли круговую оборону у деревни Петровское. В течение последующих суток немцы при поддержке 12 танков, бомбардировщиков и артиллерийского огня трижды атаковали деревню, однако сломить сопротивление оборонявшихся не смогли. В ходе 19-часового боя войска НКВД подбили два немецких танка и ликвидировали около 400 гитлеровцев.
© Фото : РосгвардияБитва за Москву осенью 1941 года
Битва за Москву осенью 1941 года - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Фото : Росгвардия
Битва за Москву осенью 1941 года
Как докладывал своему руководству командир ОМСДОН генерал-майор Михаил Марченков, с 12 по 13 октября 1941 года 5-я и 6-я роты 2-го полка дивизии Дзержинского с приданной артиллерией вели бой с фашистскими частями в районе деревни Ищеино Калужской области. "Группкомсорг 1-го взвода 5-й роты Илья Николенко бросился на вражеский танк и поджег его бутылками с горючей смесью. При этом сам товарищ Николенко пал смертью храбрых", - сообщал Марченков.
Бойцы войск НКВД подвергались смертельному риску и в тылу. Так, в ночь на 2 декабря 1941 года фашистские самолеты бомбили воинские эшелоны, стоявшие на подмосковной станции Воскресенск. В это время там находилось 24 состава, около двух тысяч вагонов, груженных снарядами, вооружением и снаряжением, а также заводским оборудованием, с которым следовали рабочие, служащие и их семьи.
© Фото : РосгвардияУдостоверение за участие в обороне Москвы
Удостоверение за участие в обороне Москвы - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Фото : Росгвардия
Удостоверение за участие в обороне Москвы
В результате бомбардировки начался большой пожар. На станции возникла паника, железнодорожники тушить огонь не пытались. "Прибывший по тревоге батальон 189-го полка войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности немедленно приступил к ликвидации пожара. Невзирая на опасность, грозившую от огня и рвавшихся снарядов, бойцы и начальствующий состав батальона организовали железнодорожников, стали расцеплять вагоны и отводить их в безопасное место. Поскольку на станции имелось всего два паровоза, красноармейцы разводили вагоны вручную", - говорится в архивных материалах. В итоге пожар был ликвидирован, все заводское оборудование удалось спасти.
Войска наркомата внутренних дел СССР в годы Великой Отечественной войны, проявляя массовое мужество и героизм, активно участвовали в оборонительных сражениях в ее первые недели, в битве за Москву, в Ленинградской оборонительной операции, в обороне Сталинграда, в Северо-Кавказской оборонительной операции, в боях на Курской дуге, в последующих наступательных операциях и при разгроме милитаристской Японии.
Характерной особенностью участия войск НКВД в боях было то, что они находились в подчинении общевойскового командования, причем в ряде случаев их специально направляли на такие участки, где вместе с воинскими частями Красной армии нужно было любой ценой задержать врага. По мнению специалистов, все это опровергает устойчивые мифы о якобы сугубо карательной функции органов НКВД СССР.
© Фото : РосгвардияСолдат, участвующий в битве за Москву осенью 1941 года
Солдат, участвующий в битве за Москву осенью 1941 года - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Фото : Росгвардия
Солдат, участвующий в битве за Москву осенью 1941 года
 
РоссияНКВД СССРВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)СССРБезопасностьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Власти США не будут продлевать отсрочку запрета TikTok, сообщили СМИ
09:00Роботизированные самосвалы для работы в карьерах создают в России
08:40Капсула с грунтом c астероида отделилась от японского зонда "Хаябуса-2"
08:34Врач рекомендовала после прививки от COVID-19 воздержаться от нагрузок
08:22Врач рассказала о возможной реакции после вакцинации от коронавируса
08:15В Москве началась вакцинация от коронавируса
08:12Весь обесточенный циклоном остров Русский подключили к электроснабжению
08:11Прививка от COVID-19 не отменяет необходимость масок, заявил врач
07:58Крах операции "Тайфун": как советская армия перешла в контрнаступление 3:18
07:25Стал известен трубоукладчик "Северного потока — 2"
07:09Пистолет Шона Коннери в роли Бонда продали за четверть миллиона долларов
06:40США остановили пять программ культурного обмена с Китаем
06:33Эксперт объяснил отличия повторного заражения коронавирусом от рецидива
06:28На Украине разразился скандал из-за медали "75 лет Победы"
06:23Врач рассказала, кому могут отказать в вакцинации от COVID-19 в Москве
06:07Диетологи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день
06:03Милонов предложил приравнять "веселящий газ" к наркотикам
05:33"Допрыгались": болгары высказались о стрельбе на границе России и Украины
05:07В селе под Красноярском пытались поджечь отдел полиции
05:04Российские саперы начали разминирование в районе Ходжалы в Карабахе
Лента новостейМолния