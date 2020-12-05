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Мост на остров Русский во Владивостоке планируют открыть 6 декабря
Мост на остров Русский во Владивостоке планируют открыть 6 декабря
Мост на остров Русский во Владивостоке, закрытый с 21 ноября из-за обледенения вант, планируется открыть вечером 6 декабря, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T12:09
2020-12-05T12:49
приморский океанариум
дальневосточный федеральный университет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
русский (остров)
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Мост на остров Русский во Владивостоке, закрытый с 21 ноября из-за обледенения вант, планируется открыть вечером 6 декабря, сообщил РИА Новости представитель обслуживающей организации ФКУ ДСД "Дальний Восток"."План такой, (открыть завтра) вечером", - сказал собеседник агентства.Как информирует в своем Telegram-канале Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), расположенный на острове, в вуз от ДСД "Дальний Восток" поступили данные, что транспортное сообщение по мосту на Русский возобновится вечером 6 декабря. В связи с этим с 7 декабря ДВФУ возобновляет занятия в очном формате по тем дисциплинам, которые требуют обязательного присутствия студентов в учебных аудиториях. Все очные аудиторные занятия планируется завершить до 19 декабря. Ранее из-за закрытия моста ДВФУ перешел на онлайн-обучение.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует раз в два часа, уехать на нем очень сложно: в очередях скапливаются несколько десятков автомобилей и множество людей. Несколько дней мостовики ждали, пока лед на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Десантные катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей и спецтехники на остров.Открытие моста много раз переносили, в четверг сообщалось, что очистка вант займет еще пять дней. Мост - единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. Здесь живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.
https://ria.ru/20201127/tsiklon-1586541792.html
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русский (остров)
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60
Альпинисты МЧС вручную чистят мост на остров Русский от наледи
Спасатели МЧЧ вручную очищают мост из Владивостока на остров Русский от наледи. В результате мощного циклона в регионе был объявлен режим ЧС, транспортное сообщение по мосту было приостановлено.
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приморский океанариум, дальневосточный федеральный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), владивосток

Мост на остров Русский во Владивостоке планируют открыть 6 декабря

12:09 05.12.2020 (обновлено: 12:49 05.12.2020)
 
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ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Мост на остров Русский во Владивостоке, закрытый с 21 ноября из-за обледенения вант, планируется открыть вечером 6 декабря, сообщил РИА Новости представитель обслуживающей организации ФКУ ДСД "Дальний Восток".
"План такой, (открыть завтра) вечером", - сказал собеседник агентства.
Очистка вант Русского моста от наледи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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Власти назвали сроки очистки моста на остров Русский во Владивостоке
Как информирует в своем Telegram-канале Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), расположенный на острове, в вуз от ДСД "Дальний Восток" поступили данные, что транспортное сообщение по мосту на Русский возобновится вечером 6 декабря. В связи с этим с 7 декабря ДВФУ возобновляет занятия в очном формате по тем дисциплинам, которые требуют обязательного присутствия студентов в учебных аудиториях. Все очные аудиторные занятия планируется завершить до 19 декабря. Ранее из-за закрытия моста ДВФУ перешел на онлайн-обучение.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды. Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует раз в два часа, уехать на нем очень сложно: в очередях скапливаются несколько десятков автомобилей и множество людей. Несколько дней мостовики ждали, пока лед на вантах оттает сам, потом их начали чистить вручную альпинисты. Десантные катера Тихоокеанского флота подключились к перевозке людей и спецтехники на остров.
Открытие моста много раз переносили, в четверг сообщалось, что очистка вант займет еще пять дней. Мост - единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. Здесь живут несколько тысяч человек, расположен Дальневосточный федеральный университет, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС.
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Приморский океанариумДальневосточный федеральный университетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Русский (остров)Владивосток
 
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