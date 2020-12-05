https://ria.ru/20201205/ukraina-1587769519.html

На Украине восстановили в должности экс-"беркутовца"

На Украине восстановили в должности экс-"беркутовца"

Окружной административный суд Харькова восстановил в должности бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Виктора Шаповалова, обвиняемого в превышении власти РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T00:31

2020-12-05T00:31

2020-12-05T04:50

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КИЕВ, 5 дек – РИА Новости. Окружной административный суд Харькова восстановил в должности бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Виктора Шаповалова, обвиняемого в превышении власти во время событий на "евромайдане" в феврале 2014 года, сообщила в Facebook "Адвокатская совещательная группа", в которой состоят защитники, представляющие интересы семей погибших участников акций протеста в Киеве.В ноябре 2019 года Киевский апелляционный суд освободил Шаповалова из-под стражи согласно "закону Савченко", по которому день в СИЗО считается за два. Тогда же Шаповалов был отправлен под ночной домашний арест."Бывшего командира второй роты батальона харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова восстановили в должности в харьковской полиции", - сообщила "Адвокатская совещательная группа", прикрепив ссылку на решение Харьковского окружного административного суда от 1 декабря в Едином реестре судебных решений.Шаповалов обвиняется в превышении власти и служебных полномочий во время противостояний в центре Киева, которые произошли 18 февраля 2014 года.МВД Украины и Нацполиция намерены обжаловать решение суда в Харькове о восстановлении Шаповалова в должности, заявил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко." Он не будет служить в рядах полиции, таким там не место", - написал Шевченко в Twitter.Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

https://ria.ru/20200927/ukraina-1577811752.html

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ситуация на украине, украина, в мире