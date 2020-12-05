На Украине восстановили в должности экс-"беркутовца"
00:31 05.12.2020 (обновлено: 04:50 05.12.2020)
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве в феврале 2014 года
КИЕВ, 5 дек – РИА Новости. Окружной административный суд Харькова восстановил в должности бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Виктора Шаповалова, обвиняемого в превышении власти во время событий на "евромайдане" в феврале 2014 года, сообщила в Facebook "Адвокатская совещательная группа", в которой состоят защитники, представляющие интересы семей погибших участников акций протеста в Киеве.
В ноябре 2019 года Киевский апелляционный суд освободил Шаповалова из-под стражи согласно "закону Савченко", по которому день в СИЗО считается за два. Тогда же Шаповалов был отправлен под ночной домашний арест.
"Бывшего командира второй роты батальона харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова восстановили в должности в харьковской полиции", - сообщила "Адвокатская совещательная группа", прикрепив ссылку на решение Харьковского окружного административного суда от 1 декабря в Едином реестре судебных решений.
Шаповалов обвиняется в превышении власти и служебных полномочий во время противостояний в центре Киева, которые произошли 18 февраля 2014 года.
МВД Украины и Нацполиция намерены обжаловать решение суда в Харькове о восстановлении Шаповалова в должности, заявил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко." Он не будет служить в рядах полиции, таким там не место", - написал Шевченко в Twitter.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
27 сентября, 08:00Идеалы Майдана: Украина тратит треть своих денег на репрессивный аппарат