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В Петербурге подростка заподозрили в убийстве своей бабушки
В Петербурге подростка заподозрили в убийстве своей бабушки
Подросток 16 лет подозревается в убийстве своей 71-летней бабушки в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T12:30
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следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Подросток 16 лет подозревается в убийстве своей 71-летней бабушки в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК."Третьего декабря в квартире одного из домов, расположенного по проспекту Юрия Гагарина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 16-летний подросток нанес телесные повреждения, повлекшие смерть своей бабушки, 1949 года рождения, которая скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.Подозреваемый сам пришел в полицию на следующий день после преступления.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".
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санкт-петербург
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге подростка заподозрили в убийстве своей бабушки

12:30 05.12.2020 (обновлено: 12:43 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Подросток 16 лет подозревается в убийстве своей 71-летней бабушки в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"Третьего декабря в квартире одного из домов, расположенного по проспекту Юрия Гагарина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 16-летний подросток нанес телесные повреждения, повлекшие смерть своей бабушки, 1949 года рождения, которая скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Подозреваемый сам пришел в полицию на следующий день после преступления.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 11:32
В Петербурге подросток пытался убить родителей и малолетнюю сестру
 
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