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В Петербурге подростка заподозрили в убийстве своей бабушки

В Петербурге подростка заподозрили в убийстве своей бабушки

Подросток 16 лет подозревается в убийстве своей 71-летней бабушки в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T12:30

2020-12-05T12:30

2020-12-05T12:43

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Подросток 16 лет подозревается в убийстве своей 71-летней бабушки в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК."Третьего декабря в квартире одного из домов, расположенного по проспекту Юрия Гагарина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 16-летний подросток нанес телесные повреждения, повлекшие смерть своей бабушки, 1949 года рождения, которая скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.Подозреваемый сам пришел в полицию на следующий день после преступления.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/kriminal-1583600557.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия