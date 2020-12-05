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В Петербурге подростка заподозрили в убийстве своей бабушки
В Петербурге подростка заподозрили в убийстве своей бабушки
Подросток 16 лет подозревается в убийстве своей 71-летней бабушки в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T12:30
2020-12-05T12:30
2020-12-05T12:43
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - РИА Новости. Подросток 16 лет подозревается в убийстве своей 71-летней бабушки в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК."Третьего декабря в квартире одного из домов, расположенного по проспекту Юрия Гагарина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 16-летний подросток нанес телесные повреждения, повлекшие смерть своей бабушки, 1949 года рождения, которая скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.Подозреваемый сам пришел в полицию на следующий день после преступления.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия