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https://ria.ru/20201205/starenie-1587719898.html
Год за три. Ученые назвали продукты, ускоряющие старение
Год за три. Ученые назвали продукты, ускоряющие старение
Судя по результатам исследований, старение организма ускоряется или замедляется в зависимости от того, что ест человек. Ученые предостерегают от фастфуда и... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T08:00
2020-12-05T08:00
риа наука
ожирение
соль
геном
старение
днк
биология
сахар
наварра
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Альфия Еникеева. Судя по результатам исследований, старение организма ускоряется или замедляется в зависимости от того, что ест человек. Ученые предостерегают от фастфуда и сильно переработанного красного мяса, избыток соли и сахара тоже не продлевает молодость. РИА Новости разбирается, как связано питание с биологическим возрастом.Ускоренное времяВ конце 2019-го ученые из Университета Наварры (Испания) провели эксперимент: 886 добровольцев в возрасте от 51 до 91 года сдали образцы слюны и ответили на вопросы о предпочтениях в еде. Все они раньше принимали участие в двадцатилетнем исследовании SUN Project (1999-2018 годы), в ходе которого специалисты изучали влияние пищевых привычек на артериальное давление, развитие диабета, ожирения и коронарной болезни сердца.Из слюны специалисты выделили ДНК и определили длины теломер — концевых участков хромосом, чья величина, по некоторым данным, коррелирует с продолжительностью жизни. В норме при каждом делении клетки теломеры уменьшаются. Когда они становятся критически короткими, клетки уже не могут делиться и "чинить" поврежденные ткани. Это значит, что организм стареет. Участников разделили на группы, исходя из того, как часто они употребляли ультраобработанную пищу с большим количеством консервантов, вкусовых добавок, жиров и сахаров. Выяснилось, что самые короткие теломеры — у тех, кто съедал как минимум три порции в день. То есть, как оказалось, биологически они старше ровесников. Но чем реже человек позволяет себе вредные продукты, тем меньше рискует: вероятность попасть в число людей с самыми короткими теломерами повышается на 29 процентов у тех, кто увлекается фастфудом умеренно, и на целые 40 — у тех, кто им злоупотребляет.Тем не менее авторы работы подчеркивают: они выявили лишь корреляцию между колбасами, полуфабрикатами и ускорением биологического старения на клеточном уровне. Говорить о причинно-следственной связи рано — любители фастфуда могли к тому же курить, часто прикладываться к алкоголю и в целом вести не самый здоровый образ жизни. Все это тоже приводит к преждевременному старению.Засолить молодостьСудя по работе исследователей из медицинского колледжа в Джорджии (США), длина теломер может быть связана и с чрезмерным потреблением соленой пищи. Наблюдение за 766 подростками в возрасте от 14 до 17 лет показало — большое количество соли в рационе вызывает преждевременное старение клеток.Ученые разделили участников на две группы. Добровольцы из первой в среднем получали 2,3 грамма соли в день, из второй — чуть больше четырех граммов. В обоих случаях суточная норма превышена — в этом возрасте она составляет полтора грамма.В самом начале работы ученые взяли биологические образцы, из которых выделили ДНК и определили длину теломер. Оказалось, что у подростков, в чьем рационе больше соли, теломеры короче, чем у ровесников. Правда, это характерно только для молодых людей и девушек с избыточной массой тела.Но здесь опять речь идет о корреляции, а не о причинно-следственной связи, отмечают авторы работы. Возможно, преждевременное старение связано и с ожирением у некоторых участников исследования. Однако злоупотреблять соленым все-таки не стоит — доказано, что это повышает риск инфарктов и инсультов.Правда, полный отказ от этой приправы тоже ни к чему хорошему не приведет — баланс жидкости в организме невозможно поддерживать без натрия. Этот элемент входит в состав крови, лимфы, пищеварительных соков. Кроме того, в виде положительно заряженного иона он влияет на процессы нервного возбуждения.Когда сладость не в радостьПо мнению американских и немецких исследователей, одна из самых распространенных причин преждевременного старения — чрезмерная любовь к сладкому. К такому выводу они пришли, наблюдая за дрозофилами, в чьем рационе содержалось очень много сахара.Молодых плодовых мушек разделили на две группы. Одних кормили пищей с оптимальным количеством сахара, вторые получали еду, в которой его в восемь раз больше нормы. Через три недели насекомых перевели на обычную диету. Тем не менее дрозофилы, переевшие сладкого в юном возрасте, умирали чаще, чем мушки из контрольной группы. Риск преждевременной смерти среди сладкоежек оказался выше почти на 50 процентов — переход на здоровую пищу, увы, ситуацию не улучшил.Авторы работы предположили: избыток сахара подавил нормальную активность гена FOXO (у дрозофил — dFOXO, аналог человеческого FOXO1), который связывают с процессами старения. Кроме того, по некоторым данным, страсть к сладкому влияет на раннее появление морщин. Но совсем от него отказываться тоже не стоит. Вместо сахара ученые рекомендуют продукты, богатые уролитином — он содержится в грецких орехах, гранатах и клубнике. Интересно, что после инъекций этого соединения червячки-нематоды Caenorhabditis elegans живут в среднем на 45 процентов дольше сородичей, а обыкновенные лабораторные мыши становятся на 42 процента выносливее.
https://ria.ru/20191029/1560358201.html
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ожирение, соль, геном, старение, днк, биология, сахар, наварра, здоровье, джорджия, сша

Год за три. Ученые назвали продукты, ускоряющие старение

08:00 05.12.2020
 
© Depositphotos / VadimVasenin Гамбургер
Гамбургер - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Depositphotos / VadimVasenin
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Альфия Еникеева. Судя по результатам исследований, старение организма ускоряется или замедляется в зависимости от того, что ест человек. Ученые предостерегают от фастфуда и сильно переработанного красного мяса, избыток соли и сахара тоже не продлевает молодость. РИА Новости разбирается, как связано питание с биологическим возрастом.

Ускоренное время

В конце 2019-го ученые из Университета Наварры (Испания) провели эксперимент: 886 добровольцев в возрасте от 51 до 91 года сдали образцы слюны и ответили на вопросы о предпочтениях в еде. Все они раньше принимали участие в двадцатилетнем исследовании SUN Project (1999-2018 годы), в ходе которого специалисты изучали влияние пищевых привычек на артериальное давление, развитие диабета, ожирения и коронарной болезни сердца.
Из слюны специалисты выделили ДНК и определили длины теломер — концевых участков хромосом, чья величина, по некоторым данным, коррелирует с продолжительностью жизни. В норме при каждом делении клетки теломеры уменьшаются. Когда они становятся критически короткими, клетки уже не могут делиться и "чинить" поврежденные ткани. Это значит, что организм стареет.
© Depositphotos / edesignuaПри делении клеток теломеры, расположенные на концах хромосом, не допускают их слипания и латают те участки молекулы ДНК, которые недокопировались в процессе деления. С каждым делением теломеры укорачиваются. Когда они израсходованы, клетки не могут размножаться. Укорочение теломер считается одной из основных причин клеточного старения.
Старение клетки - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Depositphotos / edesignua
При делении клеток теломеры, расположенные на концах хромосом, не допускают их слипания и латают те участки молекулы ДНК, которые недокопировались в процессе деления. С каждым делением теломеры укорачиваются. Когда они израсходованы, клетки не могут размножаться. Укорочение теломер считается одной из основных причин клеточного старения.
Участников разделили на группы, исходя из того, как часто они употребляли ультраобработанную пищу с большим количеством консервантов, вкусовых добавок, жиров и сахаров. Выяснилось, что самые короткие теломеры — у тех, кто съедал как минимум три порции в день. То есть, как оказалось, биологически они старше ровесников. Но чем реже человек позволяет себе вредные продукты, тем меньше рискует: вероятность попасть в число людей с самыми короткими теломерами повышается на 29 процентов у тех, кто увлекается фастфудом умеренно, и на целые 40 — у тех, кто им злоупотребляет.
Тем не менее авторы работы подчеркивают: они выявили лишь корреляцию между колбасами, полуфабрикатами и ускорением биологического старения на клеточном уровне. Говорить о причинно-следственной связи рано — любители фастфуда могли к тому же курить, часто прикладываться к алкоголю и в целом вести не самый здоровый образ жизни. Все это тоже приводит к преждевременному старению.
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Засолить молодость

Судя по работе исследователей из медицинского колледжа в Джорджии (США), длина теломер может быть связана и с чрезмерным потреблением соленой пищи. Наблюдение за 766 подростками в возрасте от 14 до 17 лет показало — большое количество соли в рационе вызывает преждевременное старение клеток.
Ученые разделили участников на две группы. Добровольцы из первой в среднем получали 2,3 грамма соли в день, из второй — чуть больше четырех граммов. В обоих случаях суточная норма превышена — в этом возрасте она составляет полтора грамма.
В самом начале работы ученые взяли биологические образцы, из которых выделили ДНК и определили длину теломер. Оказалось, что у подростков, в чьем рационе больше соли, теломеры короче, чем у ровесников. Правда, это характерно только для молодых людей и девушек с избыточной массой тела.
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Но здесь опять речь идет о корреляции, а не о причинно-следственной связи, отмечают авторы работы. Возможно, преждевременное старение связано и с ожирением у некоторых участников исследования. Однако злоупотреблять соленым все-таки не стоит — доказано, что это повышает риск инфарктов и инсультов.
Правда, полный отказ от этой приправы тоже ни к чему хорошему не приведет — баланс жидкости в организме невозможно поддерживать без натрия. Этот элемент входит в состав крови, лимфы, пищеварительных соков. Кроме того, в виде положительно заряженного иона он влияет на процессы нервного возбуждения.

Когда сладость не в радость

По мнению американских и немецких исследователей, одна из самых распространенных причин преждевременного старения — чрезмерная любовь к сладкому. К такому выводу они пришли, наблюдая за дрозофилами, в чьем рационе содержалось очень много сахара.
Молодых плодовых мушек разделили на две группы. Одних кормили пищей с оптимальным количеством сахара, вторые получали еду, в которой его в восемь раз больше нормы. Через три недели насекомых перевели на обычную диету. Тем не менее дрозофилы, переевшие сладкого в юном возрасте, умирали чаще, чем мушки из контрольной группы. Риск преждевременной смерти среди сладкоежек оказался выше почти на 50 процентов — переход на здоровую пищу, увы, ситуацию не улучшил.
© Иллюстрация РИА НовостиСогласно научным исследованиям, ультрапереработанные продукты — бургеры, колбасы, печенье, газировка и другие — могут ускорять старение организма на клеточном уровне
Продукты, ускоряющие старение организма - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Иллюстрация РИА Новости
Согласно научным исследованиям, ультрапереработанные продукты — бургеры, колбасы, печенье, газировка и другие — могут ускорять старение организма на клеточном уровне
Авторы работы предположили: избыток сахара подавил нормальную активность гена FOXO (у дрозофил — dFOXO, аналог человеческого FOXO1), который связывают с процессами старения. Кроме того, по некоторым данным, страсть к сладкому влияет на раннее появление морщин.
Но совсем от него отказываться тоже не стоит. Вместо сахара ученые рекомендуют продукты, богатые уролитином — он содержится в грецких орехах, гранатах и клубнике. Интересно, что после инъекций этого соединения червячки-нематоды Caenorhabditis elegans живут в среднем на 45 процентов дольше сородичей, а обыкновенные лабораторные мыши становятся на 42 процента выносливее.
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