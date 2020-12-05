https://ria.ru/20201205/robot-1587827490.html

Российские ученые запатентовали робота для взятия анализов на COVID-19

Российские ученые запатентовали робота для взятия анализов на COVID-19

Российские ученые запатентовали робота для бесконтактного забора анализов на коронавирус и готовы в течение трех-четырех месяцев отправить изобретение на... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T17:10

2020-12-05T17:10

2020-12-05T17:16

риа наука

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий пушкарь

коронавирусы

российская академия наук

технологии

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Российские ученые запатентовали робота для бесконтактного забора анализов на коронавирус и готовы в течение трех-четырех месяцев отправить изобретение на медицинские испытания, рассказал РИА Новости один из патентообладателей, директор Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергей Шептунов.Среди создателей робота также академик РАН Дмитрий Пушкарь и главный инженер ООО "Ассистирующие хирургические технологии" Рахим Нахушев.Шептунов рассказал, что робот решает принципиальную задачу - убирает контакт между пациентом и лаборантом. Пациент и лаборант находятся в разных комнатах, при этом лаборант – в "чистой" зоне, без специального облачения. Комнаты разделены стеклянной герметичной перегородкой, в которой есть небольшой отверстие для подачи палочки (сваба) для анализов. Лаборант, которому в мониторе виден открытый рот пациента благодаря устроенной в роботе камере, управляет устройством с помощью джойстика и производит удаленное взятие анализа.Ученый отметил, что для того, чтобы через небольшое отверстие не было проникновения инфекции из "грязной" зоны в "чистую", в "чистой" создается немного избыточное давление, поэтому поток воздуха всегда будет из "чистой" зоны в "грязную"."Тем самым мы полностью изолируем "чистую" зону от возможного контакта с пациентом… Лаборант берет в нужном месте мазок, после этого сваб запаковывается в пробирку, не заходя в "чистую" зону, и пробирка идет уже на анализы", - пояснил Шептунов.Ученый подчеркнул, что по мере накопления опыта использования робота его можно будет запустить в автоматическом режиме на базе искусственного интеллекта, лаборант тогда не понадобится совсем."Вся система для этого приспособлена, потому что один, главный манипулятор, который стоит в чистой комнате, полностью может работать автоматически. И маленький манипулятор в зоне, где пациент, для упаковки и закупорки пробирки, он тоже в автоматическом режиме может работать", - сказал ученый.По словам Шептунова, робот очень мобильный, его можно использовать за пределами больницы, например, в киоске на открытом воздухе, в аэропорту, в передвижном автомобиле или контейнере, который можно будет привезти в маленький городок и в течение дня протестировать все население."Мне кажется, эта процедура может быть интересна с экономической точки зрения, она во многом эффективна и для бизнеса, и для страны. В мире пытались сделать что-то похожее, но робот находился не за стеклом, и пациент точно так же на него дышал, поэтому робот вместо лаборанта становился источником возможного заражения… В нашем случае мы как раз говорим о новой технологии медицинского обслуживания в условиях пандемии и новых вызовов… Мы надеемся, что появится российский интересант, который сможет поддержать это дело", - заключил Шептунов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/robot-1584368409.html

https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580057588.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/robot-1579616054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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