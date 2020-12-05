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https://ria.ru/20201205/protesty-1587847975.html
Число задержанных на акции протеста в Париже достигло 30
Число задержанных на акции протеста в Париже достигло 30
В Париже в ходе протестной акции задержали тридцать человек, сообщает полиция французской столицы. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T20:33
2020-12-05T20:53
жеральд дарманен
министерство внутренних дел франции
парламент франции
франция
париж
в мире
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Париже в ходе протестной акции задержали тридцать человек, сообщает полиция французской столицы.Ранее глава МВД Жеральд Дарманен заявлял о 22 задержанных.Как передает телеканал BFMTV, по данным префектуры, в акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" приняли участие от 400 до 500 погромщиков.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал с места событий, что столкновения между протестующими и полицией в Париже возобновились, силовикам вновь пришлось применить слезоточивый газ.Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики. К 15:00 (17:00 мск) обстановка стала обостряться, митингующие запускали в полицейских камни и петарды, зажигали файеры, в ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. В ходе манифестации анархисты поджигали машины, крушили стеклянные окна офисов, заливали их краской, выбивали камеры видеонаблюдения.В этот раз на митинге мобилизовано большое число полицейских и жандармов. Предыдущие акции, в том числе 28 ноября, сопровождались масштабными беспорядками.Протесты проходят и в других городах Франции.Нацсобрание — нижняя палата французского парламента — 24 ноября приняла в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Статья 24 предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что статья 24 нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.Впоследствии парламентское большинство решило переписать 24-ю статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.
https://ria.ru/20201120/parizh-1585379121.html
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Поджоги машин и разбитые окна: акция протеста в Париже переросла в погромы
В Париже начались погромы во время масштабной акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности".
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жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, парламент франции, франция, париж, в мире

Число задержанных на акции протеста в Париже достигло 30

20:33 05.12.2020 (обновлено: 20:53 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПротесты в Париже
Протесты в Париже - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Париже в ходе протестной акции задержали тридцать человек, сообщает полиция французской столицы.
Ранее глава МВД Жеральд Дарманен заявлял о 22 задержанных.
Как передает телеканал BFMTV, по данным префектуры, в акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" приняли участие от 400 до 500 погромщиков.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал с места событий, что столкновения между протестующими и полицией в Париже возобновились, силовикам вновь пришлось применить слезоточивый газ.
Субботнее шествие началось от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики. К 15:00 (17:00 мск) обстановка стала обостряться, митингующие запускали в полицейских камни и петарды, зажигали файеры, в ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. В ходе манифестации анархисты поджигали машины, крушили стеклянные окна офисов, заливали их краской, выбивали камеры видеонаблюдения.
В этот раз на митинге мобилизовано большое число полицейских и жандармов. Предыдущие акции, в том числе 28 ноября, сопровождались масштабными беспорядками.
Протесты проходят и в других городах Франции.
Акция протестного движения желтые жилеты в Нормандии. 18 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 08:00
Штраф за наличие масок и их отсутствие. Как Париж борется с протестами
Нацсобрание — нижняя палата французского парламента — 24 ноября приняла в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Статья 24 предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что статья 24 нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.
Впоследствии парламентское большинство решило переписать 24-ю статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов. Сенат — верхняя палата парламента — рассмотрит законопроект в январе.
Участники акции недовольства действиями правоохранительных органов в отношении мигрантов и против внесения поправки к закону О национальной безопасности - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 19:18
Парламент Франции хочет переписать вызвавшую протесты статью проекта
 
Жеральд ДарманенМинистерство внутренних дел ФранцииПарламент ФранцииФранцияПарижВ мире
 
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