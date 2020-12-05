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МВД Франции сообщило о 22 задержанных на акции протеста в Париже
МВД Франции сообщило о 22 задержанных на акции протеста в Париже
Полиция задержала 22 человека на акции протеста, проходящей в субботу в Париже, сообщил глава министерства внутренних дел страны Жеральд Дарманен. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T18:40
2020-12-05T19:12
жеральд дарманен
парламент франции
франция
министерство внутренних дел франции
париж
в мире
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Полиция задержала 22 человека на акции протеста, проходящей в субботу в Париже, сообщил глава министерства внутренних дел страны Жеральд Дарманен.Он поблагодарил полицейских, находящихся на акции. По его словам, там они иногда сталкиваются с "очень жестокими людьми"."Произведено 22 задержания в связи с манифестацией в Париже", - написал министр в Twitter.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что на новой масштабной акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" начинает накаляться обстановка. В полицейских летели камни, петарды, полиция применяла слезоточивый газ. Погромщики подожгли как минимум три машины в Париже.Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.Документ должен поступить на рассмотрение Сената - верхней палаты парламента Франции - в январе.Несмотря на то, что законопроект уже прошел первое чтение в Нацсобрании, в нижней палате предложили переписать 24-ю статью, чтобы снять все опасения.Предыдущие акции протеста, в том числе 28 ноября, сопровождались масштабными беспорядками.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Поджоги машин и разбитые окна: акция протеста в Париже переросла в погромы
В Париже начались погромы во время масштабной акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности".
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жеральд дарманен, парламент франции, франция, министерство внутренних дел франции, париж, в мире

МВД Франции сообщило о 22 задержанных на акции протеста в Париже

18:40 05.12.2020 (обновлено: 19:12 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Полиция задержала 22 человека на акции протеста, проходящей в субботу в Париже, сообщил глава министерства внутренних дел страны Жеральд Дарманен.
Он поблагодарил полицейских, находящихся на акции. По его словам, там они иногда сталкиваются с "очень жестокими людьми".
"Произведено 22 задержания в связи с манифестацией в Париже", - написал министр в Twitter.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что на новой масштабной акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности" начинает накаляться обстановка. В полицейских летели камни, петарды, полиция применяла слезоточивый газ. Погромщики подожгли как минимум три машины в Париже.
Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.
Документ должен поступить на рассмотрение Сената - верхней палаты парламента Франции - в январе.
Несмотря на то, что законопроект уже прошел первое чтение в Нацсобрании, в нижней палате предложили переписать 24-ю статью, чтобы снять все опасения.
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