https://ria.ru/20201205/preparaty-1587798800.html

В Минздраве призвали не назначать антимикробные препараты самостоятельно

В Минздраве призвали не назначать антимикробные препараты самостоятельно

Антимикробные препараты, в том числе антибиотики, нельзя назначать себе самостоятельно, это может сделать только врач, который учитывает все факторы болезни,... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T12:37

2020-12-05T12:37

2020-12-05T12:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

сергей авдеев

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Антимикробные препараты, в том числе антибиотики, нельзя назначать себе самостоятельно, это может сделать только врач, который учитывает все факторы болезни, сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.Он отметил, что врач при назначении антимикробных препаратов также учитывает лекарственные взаимодействия, то есть каким образом антибиотики могут взаимодействовать с теми препаратами, которые пациент получает для лечения или профилактики хронических неинфекционных заболеваний.Бесконтрольное применение антибиотиков может привести к развитию побочных реакций, кроме того, в результате нерационального использования препаратов микробы, находящиеся на теле человека и внутри него, могут приобрести устойчивость к использованным лекарствам и в случае развития бактериальной инфекции, врачам придется использовать иные схемы лечения, иногда с использованием нескольких препаратов, пояснил Авдеев."Если говорить про применение антибиотиков в качестве профилактики коронавирусной инфекции, то это категорически недопустимо. Антибиотики не действуют ни на какие вирусы, включая новый коронавирус. Их назначают только в случае развития бактериальных осложнений новой коронавирусной инфекции", - подчеркнул пульмонолог.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200923/tyumgu-1577597692.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, сергей авдеев