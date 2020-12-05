https://ria.ru/20201205/preparaty-1587798800.html
В Минздраве призвали не назначать антимикробные препараты самостоятельно
В Минздраве призвали не назначать антимикробные препараты самостоятельно
Антимикробные препараты, в том числе антибиотики, нельзя назначать себе самостоятельно, это может сделать только врач, который учитывает все факторы болезни,... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T12:37
2020-12-05T12:37
2020-12-05T12:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
сергей авдеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155836/84/1558368440_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_461859d62d1ace3e81dafabe94cb39c8.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Антимикробные препараты, в том числе антибиотики, нельзя назначать себе самостоятельно, это может сделать только врач, который учитывает все факторы болезни, сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.Он отметил, что врач при назначении антимикробных препаратов также учитывает лекарственные взаимодействия, то есть каким образом антибиотики могут взаимодействовать с теми препаратами, которые пациент получает для лечения или профилактики хронических неинфекционных заболеваний.Бесконтрольное применение антибиотиков может привести к развитию побочных реакций, кроме того, в результате нерационального использования препаратов микробы, находящиеся на теле человека и внутри него, могут приобрести устойчивость к использованным лекарствам и в случае развития бактериальной инфекции, врачам придется использовать иные схемы лечения, иногда с использованием нескольких препаратов, пояснил Авдеев."Если говорить про применение антибиотиков в качестве профилактики коронавирусной инфекции, то это категорически недопустимо. Антибиотики не действуют ни на какие вирусы, включая новый коронавирус. Их назначают только в случае развития бактериальных осложнений новой коронавирусной инфекции", - подчеркнул пульмонолог.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200923/tyumgu-1577597692.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155836/84/1558368440_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_48f888972b453399ddc5038b467dfa28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, сергей авдеев
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Антимикробные препараты, в том числе антибиотики, нельзя назначать себе самостоятельно, это может сделать только врач, который учитывает все факторы болезни, сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев
.
"Антимикробные препараты в целом и антибиотики в частности, как и все лекарственные препараты, обладают целым рядом нежелательных побочных реакций, которые могут варьироваться - от сравнительно нетяжелых (аллергическая сыпь, нарушение стула и прочее) до угрожающих жизни (например, анафилактический шок)... Антимикробные препараты должны назначаться только врачом, который и учитывает эти и другие факторы, а также может вовремя скорректировать терапию в случае возникновения нежелательных реакций", - сказал Авдеев, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.
Он отметил, что врач при назначении антимикробных препаратов также учитывает лекарственные взаимодействия, то есть каким образом антибиотики могут взаимодействовать с теми препаратами, которые пациент получает для лечения или профилактики хронических неинфекционных заболеваний.
Бесконтрольное применение антибиотиков может привести к развитию побочных реакций, кроме того, в результате нерационального использования препаратов микробы, находящиеся на теле человека и внутри него, могут приобрести устойчивость к использованным лекарствам и в случае развития бактериальной инфекции, врачам придется использовать иные схемы лечения, иногда с использованием нескольких препаратов, пояснил Авдеев.
"Если говорить про применение антибиотиков в качестве профилактики коронавирусной инфекции, то это категорически недопустимо. Антибиотики не действуют ни на какие вирусы, включая новый коронавирус. Их назначают только в случае развития бактериальных осложнений новой коронавирусной инфекции", - подчеркнул пульмонолог.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.