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В Минздраве призвали не назначать антимикробные препараты самостоятельно
В Минздраве призвали не назначать антимикробные препараты самостоятельно
Антимикробные препараты, в том числе антибиотики, нельзя назначать себе самостоятельно, это может сделать только врач, который учитывает все факторы болезни,... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T12:37
2020-12-05T12:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
сергей авдеев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Антимикробные препараты, в том числе антибиотики, нельзя назначать себе самостоятельно, это может сделать только врач, который учитывает все факторы болезни, сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.Он отметил, что врач при назначении антимикробных препаратов также учитывает лекарственные взаимодействия, то есть каким образом антибиотики могут взаимодействовать с теми препаратами, которые пациент получает для лечения или профилактики хронических неинфекционных заболеваний.Бесконтрольное применение антибиотиков может привести к развитию побочных реакций, кроме того, в результате нерационального использования препаратов микробы, находящиеся на теле человека и внутри него, могут приобрести устойчивость к использованным лекарствам и в случае развития бактериальной инфекции, врачам придется использовать иные схемы лечения, иногда с использованием нескольких препаратов, пояснил Авдеев."Если говорить про применение антибиотиков в качестве профилактики коронавирусной инфекции, то это категорически недопустимо. Антибиотики не действуют ни на какие вирусы, включая новый коронавирус. Их назначают только в случае развития бактериальных осложнений новой коронавирусной инфекции", - подчеркнул пульмонолог.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, сергей авдеев

В Минздраве призвали не назначать антимикробные препараты самостоятельно

12:37 05.12.2020
 
© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Антимикробные препараты, в том числе антибиотики, нельзя назначать себе самостоятельно, это может сделать только врач, который учитывает все факторы болезни, сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

"Антимикробные препараты в целом и антибиотики в частности, как и все лекарственные препараты, обладают целым рядом нежелательных побочных реакций, которые могут варьироваться - от сравнительно нетяжелых (аллергическая сыпь, нарушение стула и прочее) до угрожающих жизни (например, анафилактический шок)... Антимикробные препараты должны назначаться только врачом, который и учитывает эти и другие факторы, а также может вовремя скорректировать терапию в случае возникновения нежелательных реакций", - сказал Авдеев, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.

Он отметил, что врач при назначении антимикробных препаратов также учитывает лекарственные взаимодействия, то есть каким образом антибиотики могут взаимодействовать с теми препаратами, которые пациент получает для лечения или профилактики хронических неинфекционных заболеваний.
Бесконтрольное применение антибиотиков может привести к развитию побочных реакций, кроме того, в результате нерационального использования препаратов микробы, находящиеся на теле человека и внутри него, могут приобрести устойчивость к использованным лекарствам и в случае развития бактериальной инфекции, врачам придется использовать иные схемы лечения, иногда с использованием нескольких препаратов, пояснил Авдеев.
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"Если говорить про применение антибиотиков в качестве профилактики коронавирусной инфекции, то это категорически недопустимо. Антибиотики не действуют ни на какие вирусы, включая новый коронавирус. Их назначают только в случае развития бактериальных осложнений новой коронавирусной инфекции", - подчеркнул пульмонолог.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссийская академия наукСергей Авдеев
 
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