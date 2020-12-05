Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201205/pogrom-1587842817.html
В Париже возобновились столкновения между погромщиками и полицией
В Париже возобновились столкновения между погромщиками и полицией
Столкновения между погромщиками и полицией возобновились на акции протеста в Париже, правоохранители вновь применяют слезоточивый газ, передает корреспондент... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T19:35
2020-12-05T19:35
министерство внутренних дел франции
парламент франции
франция
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587839757_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_ea059c4d143b6d52b0842e37b198b215.jpg
ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости. Столкновения между погромщиками и полицией возобновились на акции протеста в Париже, правоохранители вновь применяют слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в ходе манифестации против законопроекта о глобальной безопасности, которая проходит на востоке Парижа, анархисты поджигали машины, крушили стекла офисов, заливали их краской, выбивали камеры видеонаблюдения.На некоторое время беспорядки стихли, а потом снова возобновились - в правоохранителей полетели камни и бутылки. Толпа катила по улице большую урну для стрелянных тары. Полиция ответила слезоточивым газом.Ранее глава МВД Франции сообщил о задержании 22 человек в ходе парижской акции протеста.Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.Документ должен поступить на рассмотрение Сената - верхней палаты парламента Франции - в январе.Несмотря на то, что законопроект уже прошел первое чтение в Нацсобрании, в нижней палате предложили переписать 24-ю статью, чтобы снять все опасения.
https://ria.ru/20201130/frantsiya-1587034751.html
https://ria.ru/20201201/aliev-1587150591.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Поджоги машин и разбитые окна: акция протеста в Париже переросла в погромы
В Париже начались погромы во время масштабной акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности".
2020-12-05T19:35
true
PT0M56S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587839757_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_2da805ee7f7a11cd4b1cc2672b12276a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство внутренних дел франции, парламент франции, франция, париж, в мире

В Париже возобновились столкновения между погромщиками и полицией

19:35 05.12.2020
 
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости. Столкновения между погромщиками и полицией возобновились на акции протеста в Париже, правоохранители вновь применяют слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в ходе манифестации против законопроекта о глобальной безопасности, которая проходит на востоке Парижа, анархисты поджигали машины, крушили стекла офисов, заливали их краской, выбивали камеры видеонаблюдения.
На некоторое время беспорядки стихли, а потом снова возобновились - в правоохранителей полетели камни и бутылки. Толпа катила по улице большую урну для стрелянных тары. Полиция ответила слезоточивым газом.
Ранее глава МВД Франции сообщил о задержании 22 человек в ходе парижской акции протеста.
Участники акции недовольства действиями правоохранительных органов в отношении мигрантов и против внесения поправки к закону О национальной безопасности - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 19:18
Парламент Франции хочет переписать вызвавшую протесты статью проекта
Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.
Документ должен поступить на рассмотрение Сената - верхней палаты парламента Франции - в январе.
Несмотря на то, что законопроект уже прошел первое чтение в Нацсобрании, в нижней палате предложили переписать 24-ю статью, чтобы снять все опасения.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения городов Физули и Джебраил - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 14:02
Алиев предложил Франции "отдать" город Марсель
 
Министерство внутренних дел ФранцииПарламент ФранцииФранцияПарижВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43Собянин надеется, что кольцо ЦКАДа замкнется в 2021 году
08:17МЧС направило в Нагорный Карабах спецборт со спасателями
08:15В Москве планируют привить от COVID-19 до семи миллионов человек
08:14Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
08:13Власти не намерены сокращать плановую медицинскую помощь в Москве
08:08Названы популярные схемы обмана начинающих инвесторов в России
07:49В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой на рынке
07:46В Петербурге погиб театральный режиссер Милочкин
07:43На Сахалине началась вакцинация от коронавируса
07:17Британцы высмеяли слежку за российскими кораблями у своих берегов
06:54В Красноярске проверят соблюдение мер против COVID-19 на концерте Zivert
06:03Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов
05:53В Башкирии три подростка погибли в ДТП с участием табуна лошадей
05:49Ученые спрогнозировали гибель 500 тысяч американцев от COVID-19 к апрелю
05:42Генерал ВСУ заявил, что Киев хочет купить старые чешские САУ втридорога
05:02Российские военные медики начал прием пациентов в Степанакерте
04:53США признали уроженцев Курил японцами
04:21Трамп заявил, что возврат в Парижское соглашение даст преимущество России
04:20Соратника Зеленского забанили в Faсebook после поста о внешнем управлении
03:59Лидер группы "Дюна" раскрыл семейную "тайну"
Лента новостейМолния