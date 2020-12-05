В Париже возобновились столкновения между погромщиками и полицией
ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости. Столкновения между погромщиками и полицией возобновились на акции протеста в Париже, правоохранители вновь применяют слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в ходе манифестации против законопроекта о глобальной безопасности, которая проходит на востоке Парижа, анархисты поджигали машины, крушили стекла офисов, заливали их краской, выбивали камеры видеонаблюдения.
На некоторое время беспорядки стихли, а потом снова возобновились - в правоохранителей полетели камни и бутылки. Толпа катила по улице большую урну для стрелянных тары. Полиция ответила слезоточивым газом.
Ранее глава МВД Франции сообщил о задержании 22 человек в ходе парижской акции протеста.
Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.
Документ должен поступить на рассмотрение Сената - верхней палаты парламента Франции - в январе.
Несмотря на то, что законопроект уже прошел первое чтение в Нацсобрании, в нижней палате предложили переписать 24-ю статью, чтобы снять все опасения.
1 декабря, 14:02Алиев предложил Франции "отдать" город Марсель