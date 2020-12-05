https://ria.ru/20201205/pogrom-1587842817.html

В Париже возобновились столкновения между погромщиками и полицией

В Париже возобновились столкновения между погромщиками и полицией

Столкновения между погромщиками и полицией возобновились на акции протеста в Париже, правоохранители вновь применяют слезоточивый газ, передает корреспондент... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T19:35

2020-12-05T19:35

2020-12-05T19:35

министерство внутренних дел франции

парламент франции

франция

париж

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587839757_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_ea059c4d143b6d52b0842e37b198b215.jpg

ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости. Столкновения между погромщиками и полицией возобновились на акции протеста в Париже, правоохранители вновь применяют слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в ходе манифестации против законопроекта о глобальной безопасности, которая проходит на востоке Парижа, анархисты поджигали машины, крушили стекла офисов, заливали их краской, выбивали камеры видеонаблюдения.На некоторое время беспорядки стихли, а потом снова возобновились - в правоохранителей полетели камни и бутылки. Толпа катила по улице большую урну для стрелянных тары. Полиция ответила слезоточивым газом.Ранее глава МВД Франции сообщил о задержании 22 человек в ходе парижской акции протеста.Нацсобрание (нижняя палата парламента) Франции 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.Документ должен поступить на рассмотрение Сената - верхней палаты парламента Франции - в январе.Несмотря на то, что законопроект уже прошел первое чтение в Нацсобрании, в нижней палате предложили переписать 24-ю статью, чтобы снять все опасения.

https://ria.ru/20201130/frantsiya-1587034751.html

https://ria.ru/20201201/aliev-1587150591.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Поджоги машин и разбитые окна: акция протеста в Париже переросла в погромы В Париже начались погромы во время масштабной акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности". 2020-12-05T19:35 true PT0M56S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел франции, парламент франции, франция, париж, в мире