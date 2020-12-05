https://ria.ru/20201205/otgul-1587774363.html

Сенатор предложил давать отгул после вакцинации от COVID-19

Сенатор предложил давать отгул после вакцинации от COVID-19

Россиянам может понадобиться отгул на работе после прохождения вакцинации от коронавируса, допустил в интервью радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T04:13

2020-12-05T04:13

2020-12-05T04:15

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

распространение нового коронавируса

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россиянам может понадобиться отгул на работе после прохождения вакцинации от коронавируса, допустил в интервью радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.Россияне готовятся к массовой вакцинации от коронавируса, которая начнется в ближайшее время. Как отметил Сергей Леонов, на следующий день после прививки могут появляться неприятные симптомы, поэтому логично было бы давать людям возможность остаться дома. По его словам, чаще всего последствия бывают после первой дозы вакцины, на втором этапе вакцинации они встречаются реже. "Но если в первый раз были проблемы, то желательно дать отгул и во второй раз, поскольку возможно повторение неприятных симптомов", – пояснил радио Sputnik сенатор Сергей Леонов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201205/vaktsinatsiya-1587769643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, совет федерации рф, общество