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Сенатор предложил давать отгул после вакцинации от COVID-19
Сенатор предложил давать отгул после вакцинации от COVID-19
Россиянам может понадобиться отгул на работе после прохождения вакцинации от коронавируса, допустил в интервью радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T04:13
2020-12-05T04:15
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россиянам может понадобиться отгул на работе после прохождения вакцинации от коронавируса, допустил в интервью радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.Россияне готовятся к массовой вакцинации от коронавируса, которая начнется в ближайшее время. Как отметил Сергей Леонов, на следующий день после прививки могут появляться неприятные симптомы, поэтому логично было бы давать людям возможность остаться дома. По его словам, чаще всего последствия бывают после первой дозы вакцины, на втором этапе вакцинации они встречаются реже. "Но если в первый раз были проблемы, то желательно дать отгул и во второй раз, поскольку возможно повторение неприятных симптомов", – пояснил радио Sputnik сенатор Сергей Леонов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, совет федерации рф, общество

Сенатор предложил давать отгул после вакцинации от COVID-19

04:13 05.12.2020 (обновлено: 04:15 05.12.2020)
 
© Фото : пресс-службы правительства Московской областиВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Фото : пресс-службы правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россиянам может понадобиться отгул на работе после прохождения вакцинации от коронавируса, допустил в интервью радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.
Россияне готовятся к массовой вакцинации от коронавируса, которая начнется в ближайшее время. Как отметил Сергей Леонов, на следующий день после прививки могут появляться неприятные симптомы, поэтому логично было бы давать людям возможность остаться дома.
"Можно дать отгул в первый день после вакцинации, тем более, что в некоторых случаях фиксируются такие неприятные симптомы как повышение температуры и усталость. У некоторых людей, которые делали прививки в ходе испытаний вакцины, такое наблюдалось. Поэтому это будет логично, дать один день отгула после прививки", – полагает Сергей Леонов.
По его словам, чаще всего последствия бывают после первой дозы вакцины, на втором этапе вакцинации они встречаются реже.
"Но если в первый раз были проблемы, то желательно дать отгул и во второй раз, поскольку возможно повторение неприятных симптомов", – пояснил радио Sputnik сенатор Сергей Леонов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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