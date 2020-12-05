Онищенко оценил уровень заболеваемости COVID-19 в России
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время онлайн пресс-конференции на тему: "Рожденный раньше срока" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Число выявленных в России случаев коронавируса не критично, выправить ситуацию поможет ношение средств защиты и вакцинация, эффективность которой будет зависеть от ее интенсивности, заявил РИА Новости академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
По данным на субботу, число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на рекордные 28782, до 2 431 731.
"С одной стороны, чем больше болеют, желательно в легкой форме, тем быстрее выработается коллективный иммунитет. То число (случаев коронавируса), которое сегодня выявлено, конечно, это не катастрофическая цифра, и течение заболеваемости я бы назвал умеренным с нарастанием", - сказал Онищенко.
Он подчеркнул, что более значимым событием в субботу является начало вакцинации в Москве. "В этом году будет привито рекордно большое число от гриппа, более 80 миллионов человек в нашей стране. И вторая прививка – это коронавирус… Надо прививаться. Приоритет сейчас будет отдан врачам и учителям, поскольку это группа риска по профессиональным показаниям. К сожалению, сюда не попадает главная группа риска по медицинским показаниям – это лица старше 60 лет", - отметил депутат.
По словам академика, эффективность вакцинации будет зависеть от ее интенсивности. "Пока только отлаживается производство… На сегодняшний день по Москве открыты 70 пунктов, они где-то привьют 60 или 70 человек, вот и умножьте. То есть интенсивность пока не высокая, все будет зависеть от того, как быстро мы развернем эту прививочную кампанию", - заявил Онищенко.
"Если мы будем соблюдать требования по использованию средств индивидуальной защиты и социальную дистанцию, то даже с помощью неспецифических средств профилактики мы сможем очень сильно повлиять на эпидемический процесс, но пока у нас с вами это не очень получается", - добавил парламентарий. По мнению Онищенко, дополнительных ограничений вводить не нужно, принимаемые меры должны быть адекватными.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.