https://ria.ru/20201205/onischenko-1587804232.html

Онищенко оценил уровень заболеваемости COVID-19 в России

Онищенко оценил уровень заболеваемости COVID-19 в России

Число выявленных в России случаев коронавируса не критично, выправить ситуацию поможет ношение средств защиты и вакцинация, эффективность которой будет зависеть РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T13:33

2020-12-05T13:33

2020-12-05T13:33

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

госдума рф

геннадий онищенко

москва

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Число выявленных в России случаев коронавируса не критично, выправить ситуацию поможет ношение средств защиты и вакцинация, эффективность которой будет зависеть от ее интенсивности, заявил РИА Новости академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.По данным на субботу, число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на рекордные 28782, до 2 431 731.Он подчеркнул, что более значимым событием в субботу является начало вакцинации в Москве. "В этом году будет привито рекордно большое число от гриппа, более 80 миллионов человек в нашей стране. И вторая прививка – это коронавирус… Надо прививаться. Приоритет сейчас будет отдан врачам и учителям, поскольку это группа риска по профессиональным показаниям. К сожалению, сюда не попадает главная группа риска по медицинским показаниям – это лица старше 60 лет", - отметил депутат.По словам академика, эффективность вакцинации будет зависеть от ее интенсивности. "Пока только отлаживается производство… На сегодняшний день по Москве открыты 70 пунктов, они где-то привьют 60 или 70 человек, вот и умножьте. То есть интенсивность пока не высокая, все будет зависеть от того, как быстро мы развернем эту прививочную кампанию", - заявил Онищенко."Если мы будем соблюдать требования по использованию средств индивидуальной защиты и социальную дистанцию, то даже с помощью неспецифических средств профилактики мы сможем очень сильно повлиять на эпидемический процесс, но пока у нас с вами это не очень получается", - добавил парламентарий. По мнению Онищенко, дополнительных ограничений вводить не нужно, принимаемые меры должны быть адекватными.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201205/preparaty-1587798800.html

https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587788832.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, москва