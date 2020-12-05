Украина решила дать НАТО больше денег
18:38 05.12.2020 (обновлено: 19:07 05.12.2020)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
Ранее первый замглавы украинского МИД Эмине Джапарова заявила, что Украина рассчитывает до 2030 года стать членом НАТО.
"Мы готовы увеличить национальные взносы в операции под руководством НАТО, направить к работе в структурах Альянса дополнительный военный и гражданский персонал, приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени, используя автоматизированные системы. Все это должно сделать нас сильнее и значительно приблизить к стратегической цели - полноправному членству в Организации Североатлантического договора", - сказал министр в интервью официальному изданию "Правительственный курьер", опубликованном в субботу.
Он напомнил, что Киев рассчитывает получить План действий по членству в НАТО и надеется на политическую поддержку союзников НАТО относительно принятия такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году.
"Отступления от курса нет. Наоборот, удваиваем наши усилия на пути евроатлантической интеграции", - подчеркнул министр.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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