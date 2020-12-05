https://ria.ru/20201205/nato-1587835680.html

Украина решила дать НАТО больше денег

Украина решила дать НАТО больше денег

Киев готов увеличить взносы в операции под руководством НАТО и направить к работе в структурах Альянса дополнительные силы, сообщил министр обороны Украины... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T18:38

2020-12-05T18:38

2020-12-05T19:07

эмине джапарова

верховная рада украины

нато

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Киев готов увеличить взносы в операции под руководством НАТО и направить к работе в структурах Альянса дополнительные силы, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.Ранее первый замглавы украинского МИД Эмине Джапарова заявила, что Украина рассчитывает до 2030 года стать членом НАТО."Мы готовы увеличить национальные взносы в операции под руководством НАТО, направить к работе в структурах Альянса дополнительный военный и гражданский персонал, приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени, используя автоматизированные системы. Все это должно сделать нас сильнее и значительно приблизить к стратегической цели - полноправному членству в Организации Североатлантического договора", - сказал министр в интервью официальному изданию "Правительственный курьер", опубликованном в субботу.Он напомнил, что Киев рассчитывает получить План действий по членству в НАТО и надеется на политическую поддержку союзников НАТО относительно принятия такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году."Отступления от курса нет. Наоборот, удваиваем наши усилия на пути евроатлантической интеграции", - подчеркнул министр.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20201023/bazy-nato-1580703983.html

киев

украина

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эмине джапарова, верховная рада украины, нато, киев, украина, в мире