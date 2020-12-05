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Украина решила дать НАТО больше денег
Украина решила дать НАТО больше денег
Киев готов увеличить взносы в операции под руководством НАТО и направить к работе в структурах Альянса дополнительные силы, сообщил министр обороны Украины... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T18:38
2020-12-05T19:07
эмине джапарова
верховная рада украины
нато
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Киев готов увеличить взносы в операции под руководством НАТО и направить к работе в структурах Альянса дополнительные силы, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.Ранее первый замглавы украинского МИД Эмине Джапарова заявила, что Украина рассчитывает до 2030 года стать членом НАТО."Мы готовы увеличить национальные взносы в операции под руководством НАТО, направить к работе в структурах Альянса дополнительный военный и гражданский персонал, приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени, используя автоматизированные системы. Все это должно сделать нас сильнее и значительно приблизить к стратегической цели - полноправному членству в Организации Североатлантического договора", - сказал министр в интервью официальному изданию "Правительственный курьер", опубликованном в субботу.Он напомнил, что Киев рассчитывает получить План действий по членству в НАТО и надеется на политическую поддержку союзников НАТО относительно принятия такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году."Отступления от курса нет. Наоборот, удваиваем наши усилия на пути евроатлантической интеграции", - подчеркнул министр.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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эмине джапарова, верховная рада украины, нато, киев, украина, в мире

Украина решила дать НАТО больше денег

18:38 05.12.2020 (обновлено: 19:07 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Киев готов увеличить взносы в операции под руководством НАТО и направить к работе в структурах Альянса дополнительные силы, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.
Ранее первый замглавы украинского МИД Эмине Джапарова заявила, что Украина рассчитывает до 2030 года стать членом НАТО.
"Мы готовы увеличить национальные взносы в операции под руководством НАТО, направить к работе в структурах Альянса дополнительный военный и гражданский персонал, приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени, используя автоматизированные системы. Все это должно сделать нас сильнее и значительно приблизить к стратегической цели - полноправному членству в Организации Североатлантического договора", - сказал министр в интервью официальному изданию "Правительственный курьер", опубликованном в субботу.
Он напомнил, что Киев рассчитывает получить План действий по членству в НАТО и надеется на политическую поддержку союзников НАТО относительно принятия такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году.
"Отступления от курса нет. Наоборот, удваиваем наши усилия на пути евроатлантической интеграции", - подчеркнул министр.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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