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На Украине разразился скандал из-за медали "75 лет Победы"
На Украине разразился скандал из-за медали "75 лет Победы"
В Днепропетровской области Украины разразился скандал из-за вручения 95-летнему ветерану юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T06:28
2020-12-05T06:28
служба безопасности украины
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В Днепропетровской области Украины разразился скандал из-за вручения 95-летнему ветерану юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", об этом сообщил местный "11 канал".Инцидент произошел в городе Новомосковск. Городской совет ветеранов передал 95-летнему ветерану войны Василию Волошко медаль, однако из-за болезни последнего награду пришла получать его старшая дочь Любовь.Женщина заявила, что "ее возмущению не было предела", поскольку сам факт вручения юбилейной медали в честь 75-летия Победы, по ее мнению, является "преступлением против государства". При этом она рассказала, что не стала сообщать отцу о получении награды, а сам он якобы является "заядлым патриотом", который поддерживает украинскую армию.Председатель городского совета ветеранов Михаил Горбов заявил телеканалу, что не видит ничего удивительного в награждении Волошко юбилейной медалью. Он добавил, что такие награды получили еще 14 ветеранов города, сами медали были получены от областного совета ветеранов Харькова.При этом родственники 95-летнего Волошко намерены обратиться в Службу безопасности Украины (СБУ) для "выяснения всех обстоятельств этого награждения".В июле СБУ изъяла 50 юбилейных медалей в честь 75-летия Победы у украинской делегации, возвращавшейся из Белгородской области. В делегации были в том числе 90-летний ветеран Великой Отечественной войны и бывший заместитель гендиректора Харьковского завода имени Малышева Михаил Исаев. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал подобное отношение кощунством на государственном уровне.
https://ria.ru/20200926/mirotvorets-1577813650.html
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служба безопасности украины, днепропетровская область, украина, в мире

На Украине разразился скандал из-за медали "75 лет Победы"

06:28 05.12.2020
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкМедали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"
Медали 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© МИД РФ
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В Днепропетровской области Украины разразился скандал из-за вручения 95-летнему ветерану юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", об этом сообщил местный "11 канал".
Инцидент произошел в городе Новомосковск. Городской совет ветеранов передал 95-летнему ветерану войны Василию Волошко медаль, однако из-за болезни последнего награду пришла получать его старшая дочь Любовь.
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Женщина заявила, что "ее возмущению не было предела", поскольку сам факт вручения юбилейной медали в честь 75-летия Победы, по ее мнению, является "преступлением против государства". При этом она рассказала, что не стала сообщать отцу о получении награды, а сам он якобы является "заядлым патриотом", который поддерживает украинскую армию.
Председатель городского совета ветеранов Михаил Горбов заявил телеканалу, что не видит ничего удивительного в награждении Волошко юбилейной медалью. Он добавил, что такие награды получили еще 14 ветеранов города, сами медали были получены от областного совета ветеранов Харькова.
При этом родственники 95-летнего Волошко намерены обратиться в Службу безопасности Украины (СБУ) для "выяснения всех обстоятельств этого награждения".
В июле СБУ изъяла 50 юбилейных медалей в честь 75-летия Победы у украинской делегации, возвращавшейся из Белгородской области. В делегации были в том числе 90-летний ветеран Великой Отечественной войны и бывший заместитель гендиректора Харьковского завода имени Малышева Михаил Исаев. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал подобное отношение кощунством на государственном уровне.
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