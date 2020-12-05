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https://ria.ru/20201205/krizis-1587770098.html
В ООН спрогнозировали тяжелейший гуманитарный кризис в 2021 году
В ООН спрогнозировали тяжелейший гуманитарный кризис в 2021 году
В 2021 году мир рискует столкнуться с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом, заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T00:56
2020-12-05T03:06
распространение нового коронавируса
дэвид бизли
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
всемирная продовольственная программа оон
сергей лавров
воз
юнисеф
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В 2021 году мир рискует столкнуться с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом, заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли на специальном заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященном борьбе с COVID-19.По его словам, следующий год "будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе".Бизли отметил, что из-за вооруженных конфликтов за последние четыре года количество людей, находящихся на грани голодной смерти, увеличилось с 80 до 135 миллионов. Но из-за пандемии их число выросло до 270 миллионов, добавил он."Поскольку мы потратили 19 триллионов долларов, этих денег может не быть и не будет, скорее всего, в 2021 году. Происходит экономический спад, и потребности увеличились вдвое", — пояснил Бизли.Однако если удастся собрать необходимые средства, то мировое сообщество преодолеет гуманитарный кризис, подчеркнул Бизли.Дети "потерянного поколения"Детский фонд при Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) ранее предупредил о появлении детей "потерянного поколения" из-за пандемии коронавируса, повлиявшей на образование, питание и состояние здоровья."За все время пандемии COVID-19 существовал стойкий миф о том, что дети не так сильно страдают от этого заболевания. Нет ничего более далекого от правды. Хотя дети могут болеть и быть переносчиками заболевания, это лишь верхушка айсберга пандемии. Сбои в предоставлении основных услуг и растущий уровень бедности представляют наибольшую угрозу для детей. Чем дольше кризис удерживает позиции, тем глубже его влияние на детское образование, питание и общее состояние здоровья. Будущее целого поколения под угрозой", — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.Согласно докладу фонда, к началу ноября в 87 странах среди детей и подростков в возрасте до 20 лет лишь один из девяти был инфицирован коронавирусом (11 процентов от 25,7 миллиона случаев COVID-19, выявленных в этих государствах). Как отмечают эксперты, пандемия повлияла на снижение количества оказываемых медицинских и социальных услуг для детей: так, в 140 странах треть несовершеннолетних не смогли сделать плановые прививки, утратили возможность лечить инфекционные заболевания амбулаторно.Из-за проблем в предоставлении медицинских услуг в 2021 году число детских смертей может возрасти на два миллиона, а мертворождения — на 200 тысяч. Дополнительно от шести до семи миллионов детей до пяти лет по всему миру будут страдать от истощения организма и недоедания, подчеркнули в организации."Пятый всадник"Пандемия коронавируса стала "пятым всадником", угрожающим современному миру, наряду с геостратегической напряженностью, климатическим кризисом, глобальным недоверием и негативными эффектами от цифровых технологий, заявил, в свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи организации.По его словам, мир одновременно сталкивается с эпохальным кризисом в области здравоохранения, крупнейшим экономическим кризисом и потерей рабочих мест со времен великой депрессии и с новыми опасными угрозами для прав человека."Пандемия COVID-19 вскрыла слабые места нашего мира. Растущее неравенство. Климатическая катастрофа. Увеличение масштабов социального разобщения. Разгул коррупции. Пандемия обострила ситуацию, обусловленную этими факторами несправедливости, нанесла удар по наиболее уязвимым слоям населения и подорвала прогресс, достигнутый за предыдущие десятилетия", - подчеркнул генсек.Правильный выборКак заявлял глава МИД России Сергей Лавров, пандемия коронавируса поставила мир перед выбором, чтобы сделать правильный, нужна политическая воля и стратегическое мышление, "Нынешняя пандемия оказалась тем самым глобальным сдвигом, если хотите, черным лебедем, который поставил нас перед выбором: закрыться и обвинить других во всех бедах или же выйти из кризиса вместе, объединиться во имя благополучного будущего всех стран и народов. Несмотря на очевидность выбора, второй путь требует проявления максимальной политической воли и стратегического мышления", - заявил Лавров, выступая в режиме видеоконференции на заседании Совета безопасности ООН на тему: "Поддержание международного мира и безопасности: глобальное управление в эпоху после COVID-19".По словам министра, "начать стоит с честного и открытого диалога, в первую очередь между постоянными членами Совета безопасности, которые, в соответствии с уставом, несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности".Пандемия COVID-19Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года получила уведомление о выявлении в городе Ухань китайской провинции Хубэй кластера случаев заболевания пневмонией неизвестного типа. Седьмого января 2020 года китайские власти установили, что возбудителем данного заболевания является вирус SARS-CoV-2, а 11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила ему наименование "коронавирусная инфекция COVID-19".Одиннадцатого марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным организации, во всем мире насчитывается свыше 63,5 миллиона инфицированных коронавирусом. Почти полтора миллиона человек умерли. В списке наиболее подверженных COVID-19 государств — США, Индия и Бразилия, за ними следуют Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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дэвид бизли, коронавирус covid-19, антониу гутерреш, всемирная продовольственная программа оон, сергей лавров, воз, юнисеф, оон, ухань, сша, в мире

В ООН спрогнозировали тяжелейший гуманитарный кризис в 2021 году

00:56 05.12.2020 (обновлено: 03:06 05.12.2020)
 
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© AP Photo / Angela Weiss
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В 2021 году мир рискует столкнуться с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом, заявил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли на специальном заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященном борьбе с COVID-19.
По его словам, следующий год "будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе".
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Бизли отметил, что из-за вооруженных конфликтов за последние четыре года количество людей, находящихся на грани голодной смерти, увеличилось с 80 до 135 миллионов. Но из-за пандемии их число выросло до 270 миллионов, добавил он.
"Поскольку мы потратили 19 триллионов долларов, этих денег может не быть и не будет, скорее всего, в 2021 году. Происходит экономический спад, и потребности увеличились вдвое", — пояснил Бизли.
Однако если удастся собрать необходимые средства, то мировое сообщество преодолеет гуманитарный кризис, подчеркнул Бизли.

Дети "потерянного поколения"

Детский фонд при Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) ранее предупредил о появлении детей "потерянного поколения" из-за пандемии коронавируса, повлиявшей на образование, питание и состояние здоровья.
"За все время пандемии COVID-19 существовал стойкий миф о том, что дети не так сильно страдают от этого заболевания. Нет ничего более далекого от правды. Хотя дети могут болеть и быть переносчиками заболевания, это лишь верхушка айсберга пандемии. Сбои в предоставлении основных услуг и растущий уровень бедности представляют наибольшую угрозу для детей. Чем дольше кризис удерживает позиции, тем глубже его влияние на детское образование, питание и общее состояние здоровья. Будущее целого поколения под угрозой", — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.
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Согласно докладу фонда, к началу ноября в 87 странах среди детей и подростков в возрасте до 20 лет лишь один из девяти был инфицирован коронавирусом (11 процентов от 25,7 миллиона случаев COVID-19, выявленных в этих государствах). Как отмечают эксперты, пандемия повлияла на снижение количества оказываемых медицинских и социальных услуг для детей: так, в 140 странах треть несовершеннолетних не смогли сделать плановые прививки, утратили возможность лечить инфекционные заболевания амбулаторно.
Из-за проблем в предоставлении медицинских услуг в 2021 году число детских смертей может возрасти на два миллиона, а мертворождения — на 200 тысяч. Дополнительно от шести до семи миллионов детей до пяти лет по всему миру будут страдать от истощения организма и недоедания, подчеркнули в организации.

"Пятый всадник"

Пандемия коронавируса стала "пятым всадником", угрожающим современному миру, наряду с геостратегической напряженностью, климатическим кризисом, глобальным недоверием и негативными эффектами от цифровых технологий, заявил, в свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи организации.
По его словам, мир одновременно сталкивается с эпохальным кризисом в области здравоохранения, крупнейшим экономическим кризисом и потерей рабочих мест со времен великой депрессии и с новыми опасными угрозами для прав человека.
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"Пандемия COVID-19 вскрыла слабые места нашего мира. Растущее неравенство. Климатическая катастрофа. Увеличение масштабов социального разобщения. Разгул коррупции. Пандемия обострила ситуацию, обусловленную этими факторами несправедливости, нанесла удар по наиболее уязвимым слоям населения и подорвала прогресс, достигнутый за предыдущие десятилетия", - подчеркнул генсек.

Правильный выбор

Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, пандемия коронавируса поставила мир перед выбором, чтобы сделать правильный, нужна политическая воля и стратегическое мышление,
"Нынешняя пандемия оказалась тем самым глобальным сдвигом, если хотите, черным лебедем, который поставил нас перед выбором: закрыться и обвинить других во всех бедах или же выйти из кризиса вместе, объединиться во имя благополучного будущего всех стран и народов. Несмотря на очевидность выбора, второй путь требует проявления максимальной политической воли и стратегического мышления", - заявил Лавров, выступая в режиме видеоконференции на заседании Совета безопасности ООН на тему: "Поддержание международного мира и безопасности: глобальное управление в эпоху после COVID-19".
По словам министра, "начать стоит с честного и открытого диалога, в первую очередь между постоянными членами Совета безопасности, которые, в соответствии с уставом, несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности".
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Пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года получила уведомление о выявлении в городе Ухань китайской провинции Хубэй кластера случаев заболевания пневмонией неизвестного типа. Седьмого января 2020 года китайские власти установили, что возбудителем данного заболевания является вирус SARS-CoV-2, а 11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила ему наименование "коронавирусная инфекция COVID-19".
Одиннадцатого марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным организации, во всем мире насчитывается свыше 63,5 миллиона инфицированных коронавирусом. Почти полтора миллиона человек умерли. В списке наиболее подверженных COVID-19 государств — США, Индия и Бразилия, за ними следуют Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДэвид БизлиКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешВсемирная продовольственная программа ООНСергей ЛавровВОЗЮНИСЕФООНУханьСШАВ мире
 
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