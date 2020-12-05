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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587788832.html
В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
В России зафиксировали новый максимум по случаям COVID-19 — 28 782, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T11:02
2020-12-05T14:15
ханты-мансийский автономный округ
чукотка
московская область (подмосковье)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В России зафиксировали новый максимум по случаям COVID-19 — 28 782, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Предыдущий рекорд был 3 декабря — 28 145. Пятый день подряд от последствий заражения коронавирусом умирает более 500 человек — за сутки зафиксировали 508 летальных исходов (569 днем ранее). Выздоровели 27 644 пациента.Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье продолжают лидировать в списке регионов с наибольшим количеством выявленных носителей вируса. В столице зарегистрировали новый рекорд — 7993 случая (6868 накануне). В Петербурге, где власти ранее ужесточили ограничения на работу заведений в новогодние праздники, выявили 3726 заболевших, в Московской области — 1246.Меньше всего заразившихся на Чукотке — два человека. Там же самый низкий темп прироста — 0,5 процента. Чуть быстрее — 0,6 процента — растет суточная заболеваемость в республиках Дагестан и Марий Эл, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.Общее число случаев COVID-19 выросло до 2 431 731. За время пандемии умерли 42 684 человека, выздоровели 1,9 миллиона больных. Темп прироста удерживается на уровне 1,2 процента.По данным ВОЗ, в мире заразились уже более 64,6 миллиона человек, 1,5 миллиона пациентов умерли.Больше всего заболевших в США, Индии, Бразилии. В десятку также входят Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ханты-мансийский автономный округ, чукотка, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

11:02 05.12.2020 (обновлено: 14:15 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19
Медицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В России зафиксировали новый максимум по случаям COVID-19 — 28 782, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Предыдущий рекорд был 3 декабря — 28 145.
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Пятый день подряд от последствий заражения коронавирусом умирает более 500 человек — за сутки зафиксировали 508 летальных исходов (569 днем ранее). Выздоровели 27 644 пациента.
Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье продолжают лидировать в списке регионов с наибольшим количеством выявленных носителей вируса. В столице зарегистрировали новый рекорд — 7993 случая (6868 накануне). В Петербурге, где власти ранее ужесточили ограничения на работу заведений в новогодние праздники, выявили 3726 заболевших, в Московской области — 1246.
Меньше всего заразившихся на Чукотке — два человека. Там же самый низкий темп прироста — 0,5 процента. Чуть быстрее — 0,6 процента — растет суточная заболеваемость в республиках Дагестан и Марий Эл, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.
Общее число случаев COVID-19 выросло до 2 431 731. За время пандемии умерли 42 684 человека, выздоровели 1,9 миллиона больных. Темп прироста удерживается на уровне 1,2 процента.
По данным ВОЗ, в мире заразились уже более 64,6 миллиона человек, 1,5 миллиона пациентов умерли.
Больше всего заболевших в США, Индии, Бразилии. В десятку также входят Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаХанты-Мансийский автономный округЧукоткаМосковская область (Подмосковье)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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