https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587788832.html

В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

В России зафиксировали новый максимум по случаям COVID-19 — 28 782, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T11:02

2020-12-05T11:02

2020-12-05T14:15

ханты-мансийский автономный округ

чукотка

московская область (подмосковье)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В России зафиксировали новый максимум по случаям COVID-19 — 28 782, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Предыдущий рекорд был 3 декабря — 28 145. Пятый день подряд от последствий заражения коронавирусом умирает более 500 человек — за сутки зафиксировали 508 летальных исходов (569 днем ранее). Выздоровели 27 644 пациента.Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье продолжают лидировать в списке регионов с наибольшим количеством выявленных носителей вируса. В столице зарегистрировали новый рекорд — 7993 случая (6868 накануне). В Петербурге, где власти ранее ужесточили ограничения на работу заведений в новогодние праздники, выявили 3726 заболевших, в Московской области — 1246.Меньше всего заразившихся на Чукотке — два человека. Там же самый низкий темп прироста — 0,5 процента. Чуть быстрее — 0,6 процента — растет суточная заболеваемость в республиках Дагестан и Марий Эл, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.Общее число случаев COVID-19 выросло до 2 431 731. За время пандемии умерли 42 684 человека, выздоровели 1,9 миллиона больных. Темп прироста удерживается на уровне 1,2 процента.По данным ВОЗ, в мире заразились уже более 64,6 миллиона человек, 1,5 миллиона пациентов умерли.Больше всего заболевших в США, Индии, Бразилии. В десятку также входят Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201204/koronavirus-1587613105.html

ханты-мансийский автономный округ

чукотка

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, чукотка, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество