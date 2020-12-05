В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
11:02 05.12.2020 (обновлено: 14:15 05.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В России зафиксировали новый максимум по случаям COVID-19 — 28 782, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Предыдущий рекорд был 3 декабря — 28 145.
Пятый день подряд от последствий заражения коронавирусом умирает более 500 человек — за сутки зафиксировали 508 летальных исходов (569 днем ранее). Выздоровели 27 644 пациента.
Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье продолжают лидировать в списке регионов с наибольшим количеством выявленных носителей вируса. В столице зарегистрировали новый рекорд — 7993 случая (6868 накануне). В Петербурге, где власти ранее ужесточили ограничения на работу заведений в новогодние праздники, выявили 3726 заболевших, в Московской области — 1246.
Меньше всего заразившихся на Чукотке — два человека. Там же самый низкий темп прироста — 0,5 процента. Чуть быстрее — 0,6 процента — растет суточная заболеваемость в республиках Дагестан и Марий Эл, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.
Общее число случаев COVID-19 выросло до 2 431 731. За время пандемии умерли 42 684 человека, выздоровели 1,9 миллиона больных. Темп прироста удерживается на уровне 1,2 процента.
По данным ВОЗ, в мире заразились уже более 64,6 миллиона человек, 1,5 миллиона пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.