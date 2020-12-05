https://ria.ru/20201205/karabakh-1587768865.html
Христианские богослужения в Карабахе необходимо продолжать, считают в ДУМ
Христианские богослужения в Карабахе необходимо продолжать, считают в ДУМ
На территориях, перешедших под контроль Азербайджана, нужно сохранить памятники всех религий и их конфессиональную принадлежность, а также продолжать там... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T11:00
2020-12-05T11:00
2020-12-05T11:00
карабах
армянская апостольская церковь
нагорный карабах
религия и мировоззрение
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никол пашинян
новости - религия и мировоззрение
ильхам алиев
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. На территориях, перешедших под контроль Азербайджана, нужно сохранить памятники всех религий и их конфессиональную принадлежность, а также продолжать там богослужения, заявил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамир Мухетдинов.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении с военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы."Независимо от того, какой религии принадлежит храм, мы всегда будем призывать к сохранению этих памятников, и выступаем за то, чтобы в них проводились богослужения, чтобы там воспевали имя Бога и призывали к созиданию. И эти храмы должны сохранить свою конфессиональную принадлежность", - сказал Мухетдинов.В частности, он обратил внимание на то, что, по его словам, почти 70 мусульманских храмов в Нагорном Карабахе "нуждаются в защите и реставрации". "Многие мечети в Карабахе были осквернены, превращены в свинарники. На стенах кто-то писал имена и нецензурные высказывания", - подчеркнул представитель ДУМ РФ.Мухетдинов выразил уверенность в том, что власти Азербайджана восстановят и мусульманские, и христианские святыни. "Я встречался с представителями разных конфессий в Азербайджане – они высказываются в поддержку религиозной политики властей Азербайджана. Президент страны с вниманием относится храмам всех конфессий. Государство выделяет средства на их реставрацию", - подытожил собеседник агентства.Ранее председатель Высшего религиозного совета народов Кавказа шейх Аллахшукюр Пашазаде заявил, что в районах Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана в ноябре, из 67 мечетей, которые там находятся, ранее были уничтожены 64, а еще три - "в плачевном состоянии".По данным офиса по вопросам духовного наследия Арцаха, который в ноябре был создан при Армянской апостольской церкви, на территории Нагорного Карабаха расположено более 4 тысяч армянских святынь - церквей и монастырей, из них более ста – находятся в регионов, которые недавно перешли в состав Азербайджана. Глава офиса по вопросам духовного наследия Арцаха архимандрит Гарегин Амбарцумян заявил РИА Новости, что в Армянской апостольской церкви надеются на сохранение христианских святынь на территориях Нагорного Карабаха, перешедших Азербайджану. Также он призвал допустить армянских священников, паломников и местных жителей к участию в богослужениях в этих храмах. Сейчас, по его словам, совершать богослужения можно только в монастыре Дадиванк, "благодаря находящимся там российским миротворцам".
https://ria.ru/20201124/aliev-1586032373.html
https://ria.ru/20201203/karabakh-1587475229.html
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карабах, армянская апостольская церковь, нагорный карабах, религия, никол пашинян, новости - религия и мировоззрение, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. На территориях, перешедших под контроль Азербайджана, нужно сохранить памятники всех религий и их конфессиональную принадлежность, а также продолжать там богослужения, заявил РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамир Мухетдинов.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении с военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
"Независимо от того, какой религии принадлежит храм, мы всегда будем призывать к сохранению этих памятников, и выступаем за то, чтобы в них проводились богослужения, чтобы там воспевали имя Бога и призывали к созиданию. И эти храмы должны сохранить свою конфессиональную принадлежность", - сказал Мухетдинов.
В частности, он обратил внимание на то, что, по его словам, почти 70 мусульманских храмов в Нагорном Карабахе "нуждаются в защите и реставрации". "Многие мечети в Карабахе были осквернены, превращены в свинарники. На стенах кто-то писал имена и нецензурные высказывания", - подчеркнул представитель ДУМ РФ.
Мухетдинов выразил уверенность в том, что власти Азербайджана восстановят и мусульманские, и христианские святыни. "Я встречался с представителями разных конфессий в Азербайджане – они высказываются в поддержку религиозной политики властей Азербайджана. Президент страны с вниманием относится храмам всех конфессий. Государство выделяет средства на их реставрацию", - подытожил собеседник агентства.
Ранее председатель Высшего религиозного совета народов Кавказа шейх Аллахшукюр Пашазаде заявил, что в районах Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана в ноябре, из 67 мечетей, которые там находятся, ранее были уничтожены 64, а еще три - "в плачевном состоянии".
По данным офиса по вопросам духовного наследия Арцаха, который в ноябре был создан при Армянской апостольской церкви, на территории Нагорного Карабаха расположено более 4 тысяч армянских святынь - церквей и монастырей, из них более ста – находятся в регионов, которые недавно перешли в состав Азербайджана.
Глава офиса по вопросам духовного наследия Арцаха архимандрит Гарегин Амбарцумян заявил РИА Новости, что в Армянской апостольской церкви надеются на сохранение христианских святынь на территориях Нагорного Карабаха, перешедших Азербайджану. Также он призвал допустить армянских священников, паломников и местных жителей к участию в богослужениях в этих храмах. Сейчас, по его словам, совершать богослужения можно только в монастыре Дадиванк, "благодаря находящимся там российским миротворцам".