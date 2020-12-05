https://ria.ru/20201205/gorbachev-1587847179.html
Пресс-секретарь Горбачева рассказал о его состоянии
Пресс-секретарь Горбачева рассказал о его состоянии
Экс-президент СССР Михаил Горбачев соблюдает все предписания врачей на фоне пандемии коронавируса, сейчас он находится на самоизоляции, изучаются возможности... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T20:26
2020-12-05T20:26
2020-12-05T20:26
россия
павел палажченко
михаил горбачев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев соблюдает все предписания врачей на фоне пандемии коронавируса, сейчас он находится на самоизоляции, изучаются возможности празднования его юбилея в следующем году в онлайн-формате, рассказал руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко."Да. Естественно, это связано и с накопившимися медицинскими проблемами. И все мы прекрасно понимаем, что в этом возрасте врачи особенно строго относятся к соблюдению режима. И он всегда выполнял и выполняет рекомендации врачей", - сказала Палажченко РИА Новости, отвечая на вопрос о том, действительно ли бывший советский лидер находится на самоизоляции.Он отметил, что они поддерживают постоянный контакт, состояние экс-президента СССР "вполне бодрое". Вместе с тем отмечать предстоящий в 2021 году юбилей Горбачева пока планируют в онлайн-формате, подтвердил представитель фонда. В следующем году 2 марта экс-президенту СССР исполняется 90 лет."Безусловно. Изучаем, какие форматы, кто будет участвовать, и сам он (Горбачев - ред.) тоже будет участвовать и определять, кого пригласим, в какой форме", - добавил Палажченко, говоря о перспективах использования новых интернет-возможностей, например видеоконференций, для организации празднования юбилея политика.Собеседник агентства уточнил, что сейчас невозможно проводить какие-то масштабные мероприятия."И встречи сейчас невозможны, даже с ближайшими родственниками, помощниками и так далее. Да, возраст и медицинское состояние требуют особого внимания к состоянию здоровья и к выполнению всех рекомендаций врачей. Все, что делается, делается исключительно по рекомендации врачей", - пояснил он.
https://ria.ru/20201205/gorbachev-1587830134.html
https://ria.ru/20201117/gorbachev-1585021626.html
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россия, павел палажченко, михаил горбачев
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
соблюдает все предписания врачей на фоне пандемии коронавируса, сейчас он находится на самоизоляции, изучаются возможности празднования его юбилея в следующем году в онлайн-формате, рассказал руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко
.
"Да. Естественно, это связано и с накопившимися медицинскими проблемами. И все мы прекрасно понимаем, что в этом возрасте врачи особенно строго относятся к соблюдению режима. И он всегда выполнял и выполняет рекомендации врачей", - сказала Палажченко РИА Новости, отвечая на вопрос о том, действительно ли бывший советский лидер находится на самоизоляции.
Он отметил, что они поддерживают постоянный контакт, состояние экс-президента СССР
"вполне бодрое". Вместе с тем отмечать предстоящий в 2021 году юбилей Горбачева пока планируют в онлайн-формате, подтвердил представитель фонда. В следующем году 2 марта экс-президенту СССР исполняется 90 лет.
"Безусловно. Изучаем, какие форматы, кто будет участвовать, и сам он (Горбачев - ред.) тоже будет участвовать и определять, кого пригласим, в какой форме", - добавил Палажченко, говоря о перспективах использования новых интернет-возможностей, например видеоконференций, для организации празднования юбилея политика.
Собеседник агентства уточнил, что сейчас невозможно проводить какие-то масштабные мероприятия.
"И встречи сейчас невозможны, даже с ближайшими родственниками, помощниками и так далее. Да, возраст и медицинское состояние требуют особого внимания к состоянию здоровья и к выполнению всех рекомендаций врачей. Все, что делается, делается исключительно по рекомендации врачей", - пояснил он.