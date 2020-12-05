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Милонов предложил приравнять "веселящий газ" к наркотикам
Милонов предложил приравнять "веселящий газ" к наркотикам
Депутат Госдумы Виталий Милонов направил запрос министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть вопрос о включении схожих по действию с... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T06:03
2020-12-05T06:03
россия
виталий милонов
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил запрос министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть вопрос о включении схожих по действию с наркотиками газообразных веществ в перечень опасных и запрещенных к свободной реализации в России.В обращении (есть в распоряжении РИА Новости) отмечается, что в России до сих пор есть проблема потребления наркотиков, а кроме того, каждый месяц на "черном рынке" появляются новые виды опасных веществ.Парламентарий отметил, что у полиции не всегда получается доказать факт сбыта подобных веществ, так как их продавцы "проявляют чудеса изворотливости".В Госдуме находится на рассмотрении законопроект, направленный на борьбу с пропагандой свободной продажи "веселящего газа". Депутат Госдумы Наталья Костенко ("Единая Россия") в 2018 году внесла на рассмотрение нижней палаты парламента пакет законопроектов, направленный против пропаганды, свободной продажи и покупки "веселящего газа" как средства развлечения.Депутат подготовила три законопроекта: изменения предлагается внести в КоАП и в федеральный закон "О рекламе", также подготовлен проект федерального закона "Об ограничении оборота закиси азота в РФ".В начале ноября глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил, что законопроект, направленный на борьбу с пропагандой свободной продажи "веселящего газа", будет доработан с учетом замечаний правительства и перевнесен в новой редакции, ко второму чтению депутаты обсудят возможность распространить его действие на другие подобные вещества.
https://ria.ru/20201204/zakonotvorchestvo-1587754857.html
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россия, виталий милонов, общество

Милонов предложил приравнять "веселящий газ" к наркотикам

06:03 05.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВиталий Милонов
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил запрос министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть вопрос о включении схожих по действию с наркотиками газообразных веществ в перечень опасных и запрещенных к свободной реализации в России.
В обращении (есть в распоряжении РИА Новости) отмечается, что в России до сих пор есть проблема потребления наркотиков, а кроме того, каждый месяц на "черном рынке" появляются новые виды опасных веществ.
"К сожалению, на улицах городов, особенно в родном мне Санкт-Петербурге, все чаще встречаются продавцы "веселящего газа", которые за пару сотен рублей предлагают молодежи "доступный" и почти легальный способ отдыха. Очевидно, что под этим названием скрывается очередное пагубное вещество, приводящее организм человека к необратимым разрушениям и смерти", - говорится в обращении.
Парламентарий отметил, что у полиции не всегда получается доказать факт сбыта подобных веществ, так как их продавцы "проявляют чудеса изворотливости".
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"В данной связи прошу Вас рассмотреть с медицинской точки зрения вопрос о включении всех газообразных веществ, потенциально схожих по действию к наркотическим средствам, в перечень опасных и запрещенных к свободной реализации на территории Российской Федерации веществ и приравнивания их к ранее известным наркотикам", - добавляется в обращении.
В Госдуме находится на рассмотрении законопроект, направленный на борьбу с пропагандой свободной продажи "веселящего газа". Депутат Госдумы Наталья Костенко ("Единая Россия") в 2018 году внесла на рассмотрение нижней палаты парламента пакет законопроектов, направленный против пропаганды, свободной продажи и покупки "веселящего газа" как средства развлечения.
Депутат подготовила три законопроекта: изменения предлагается внести в КоАП и в федеральный закон "О рекламе", также подготовлен проект федерального закона "Об ограничении оборота закиси азота в РФ".
В начале ноября глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил, что законопроект, направленный на борьбу с пропагандой свободной продажи "веселящего газа", будет доработан с учетом замечаний правительства и перевнесен в новой редакции, ко второму чтению депутаты обсудят возможность распространить его действие на другие подобные вещества.
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