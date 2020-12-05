https://ria.ru/20201205/gaz-1587775388.html

Милонов предложил приравнять "веселящий газ" к наркотикам

Милонов предложил приравнять "веселящий газ" к наркотикам

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил запрос министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть вопрос о включении схожих по действию с... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T06:03

2020-12-05T06:03

2020-12-05T06:03

россия

виталий милонов

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил запрос министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой рассмотреть вопрос о включении схожих по действию с наркотиками газообразных веществ в перечень опасных и запрещенных к свободной реализации в России.В обращении (есть в распоряжении РИА Новости) отмечается, что в России до сих пор есть проблема потребления наркотиков, а кроме того, каждый месяц на "черном рынке" появляются новые виды опасных веществ.Парламентарий отметил, что у полиции не всегда получается доказать факт сбыта подобных веществ, так как их продавцы "проявляют чудеса изворотливости".В Госдуме находится на рассмотрении законопроект, направленный на борьбу с пропагандой свободной продажи "веселящего газа". Депутат Госдумы Наталья Костенко ("Единая Россия") в 2018 году внесла на рассмотрение нижней палаты парламента пакет законопроектов, направленный против пропаганды, свободной продажи и покупки "веселящего газа" как средства развлечения.Депутат подготовила три законопроекта: изменения предлагается внести в КоАП и в федеральный закон "О рекламе", также подготовлен проект федерального закона "Об ограничении оборота закиси азота в РФ".В начале ноября глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил, что законопроект, направленный на борьбу с пропагандой свободной продажи "веселящего газа", будет доработан с учетом замечаний правительства и перевнесен в новой редакции, ко второму чтению депутаты обсудят возможность распространить его действие на другие подобные вещества.

https://ria.ru/20201204/zakonotvorchestvo-1587754857.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200306/1568229383.html

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россия, виталий милонов, общество