https://ria.ru/20201205/demarkatsiya-1587786909.html

Пашинян прокомментировал демаркацию границы с Азербайджаном

Пашинян прокомментировал демаркацию границы с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что армяно-азербайджанская граница, восстанавливаемая после эскалации конфликта в Карабахе и передачи... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T10:33

2020-12-05T10:33

2020-12-05T10:33

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 5 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что армяно-азербайджанская граница, восстанавливаемая после эскалации конфликта в Карабахе и передачи Азербайджану ряда районов, не должна стать линией фронта.Ранее в армянском МИД сообщили, что Армения и Азербайджан уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему заявлению по прекращению войны в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что уточнение позиций связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав непризнанной Нагорно-Карабахской республики и граничащих с Арменией."Наши вооруженные силы размещаются вдоль границы. Этот процесс создает проблемы в осознании людей. Есть и различные проблемы практического характера, но они не являются неразрешимыми, и над их решением мы работаем. Наши дальнейшие действия должны быть направлены на то, чтобы это стало действительно границей, а не линией фронта, и мы должны пойти по этому пути", - сказал Пашинян в телеобращении к соотечественникам.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент республики Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201127/karabakh-1586511014.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире