https://ria.ru/20201204/zaem-1587649589.html

Столичный промкомплекс получил льготный заем на развитие производства

Столичный промкомплекс получил льготный заем на развитие производства

Москва предоставила льготный заем на 200 миллионов рублей производителю специализированной промышленной керамики НТЦ "Бакор", имеющему статус промышленного... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T12:31

2020-12-04T12:31

2020-12-04T12:31

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

экономика

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва предоставила льготный заем на 200 миллионов рублей производителю специализированной промышленной керамики НТЦ "Бакор", имеющему статус промышленного комплекса, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Средства будут направлены на приобретение сырья, материалов и комплектующих, что позволит компании расширить экспортный потенциал, говорится в сообщении."Льготный заем выдан Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства по программе "Экспорт". В приобретение нового оборудования и пополнение оборотных средств компания планирует инвестировать в общей сложности 300 миллионов рублей. Две трети этой суммы будут получены уже в 2020 году в рамках займа, а еще 100 миллионов – собственные вложения компании. Заем выдается на срок 5 лет по льготной ставке 2%. Ожидается, что за пять лет реализации проекта выручка предприятия может вырасти на 40%, а объем нового экспорта за этот же период составит не менее 125 миллионов рублей", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По данным пресс-службы, НТЦ "Бакор" успешно экспортирует свою продукцию в 16 стран, в числе которых Австралия, Австрия, Германия, Индия, Македония, Мексика, Перу, США, Чили, ЮАР, Южная Корея, Япония и страны СНГ.Как производитель инновационной продукции и экспортно-ориентированное предприятие, компания "Бакор" пользуется поддержкой столичных властей уже не первый год. Так, в 2019 году компания также получила льготный заем в размере 100 миллионов рублей на 3,5 года по ставке 2% годовых в рамках продукта "Промышленность". "Тогда деньги были направлены на закупку нового оборудования, расширение производства и увеличение продуктовой линейки. В 2020 году предприятию был присвоен статус промышленного комплекса столицы, что гарантировало ему ряд существенных налоговых преференций", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.В Москве сегодня 58 производителей имеют статус промкомплекса, для них действует пониженная ставка региональной части налога на прибыль, на 80% сокращен земельный налог и вдвое снижен налог на имущество. Благодаря такой поддержке столичных властей за последние пять лет все московские промкомплексы в общей сложности смогли сэкономить на налогах 4,4 миллиарда рублей.В 2020 году в число промкомплексов вошли сразу пять предприятий. В июле, одновременно с НТЦ "Бакор", этот статус получила компания "Регион", в сентябре – завод измерительных приборов "Вика Мера", а в октябре – "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" и "Московский машиностроительный завод "Вперед".

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москва

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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, экономика