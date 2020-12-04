Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201204/zaem-1587649589.html
Столичный промкомплекс получил льготный заем на развитие производства
Столичный промкомплекс получил льготный заем на развитие производства
Москва предоставила льготный заем на 200 миллионов рублей производителю специализированной промышленной керамики НТЦ "Бакор", имеющему статус промышленного... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T12:31
2020-12-04T12:31
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_0:187:2937:1839_1400x0_80_0_0_11b37bef3fe59118eaab907eadf59cbd.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва предоставила льготный заем на 200 миллионов рублей производителю специализированной промышленной керамики НТЦ "Бакор", имеющему статус промышленного комплекса, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Средства будут направлены на приобретение сырья, материалов и комплектующих, что позволит компании расширить экспортный потенциал, говорится в сообщении."Льготный заем выдан Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства по программе "Экспорт". В приобретение нового оборудования и пополнение оборотных средств компания планирует инвестировать в общей сложности 300 миллионов рублей. Две трети этой суммы будут получены уже в 2020 году в рамках займа, а еще 100 миллионов – собственные вложения компании. Заем выдается на срок 5 лет по льготной ставке 2%. Ожидается, что за пять лет реализации проекта выручка предприятия может вырасти на 40%, а объем нового экспорта за этот же период составит не менее 125 миллионов рублей", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По данным пресс-службы, НТЦ "Бакор" успешно экспортирует свою продукцию в 16 стран, в числе которых Австралия, Австрия, Германия, Индия, Македония, Мексика, Перу, США, Чили, ЮАР, Южная Корея, Япония и страны СНГ.Как производитель инновационной продукции и экспортно-ориентированное предприятие, компания "Бакор" пользуется поддержкой столичных властей уже не первый год. Так, в 2019 году компания также получила льготный заем в размере 100 миллионов рублей на 3,5 года по ставке 2% годовых в рамках продукта "Промышленность". "Тогда деньги были направлены на закупку нового оборудования, расширение производства и увеличение продуктовой линейки. В 2020 году предприятию был присвоен статус промышленного комплекса столицы, что гарантировало ему ряд существенных налоговых преференций", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.В Москве сегодня 58 производителей имеют статус промкомплекса, для них действует пониженная ставка региональной части налога на прибыль, на 80% сокращен земельный налог и вдвое снижен налог на имущество. Благодаря такой поддержке столичных властей за последние пять лет все московские промкомплексы в общей сложности смогли сэкономить на налогах 4,4 миллиарда рублей.В 2020 году в число промкомплексов вошли сразу пять предприятий. В июле, одновременно с НТЦ "Бакор", этот статус получила компания "Регион", в сентябре – завод измерительных приборов "Вика Мера", а в октябре – "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" и "Московский машиностроительный завод "Вперед".
https://ria.ru/20201125/lgoty-1586232432.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_118:0:2818:2025_1400x0_80_0_0_9aa9dbe5d5d9c2e8b7335fc8acb22a1c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва, экономика

Столичный промкомплекс получил льготный заем на развитие производства

12:31 04.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва предоставила льготный заем на 200 миллионов рублей производителю специализированной промышленной керамики НТЦ "Бакор", имеющему статус промышленного комплекса, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Средства будут направлены на приобретение сырья, материалов и комплектующих, что позволит компании расширить экспортный потенциал, говорится в сообщении.
"Льготный заем выдан Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства по программе "Экспорт". В приобретение нового оборудования и пополнение оборотных средств компания планирует инвестировать в общей сложности 300 миллионов рублей. Две трети этой суммы будут получены уже в 2020 году в рамках займа, а еще 100 миллионов – собственные вложения компании. Заем выдается на срок 5 лет по льготной ставке 2%. Ожидается, что за пять лет реализации проекта выручка предприятия может вырасти на 40%, а объем нового экспорта за этот же период составит не менее 125 миллионов рублей", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По данным пресс-службы, НТЦ "Бакор" успешно экспортирует свою продукцию в 16 стран, в числе которых Австралия, Австрия, Германия, Индия, Македония, Мексика, Перу, США, Чили, ЮАР, Южная Корея, Япония и страны СНГ.
Как производитель инновационной продукции и экспортно-ориентированное предприятие, компания "Бакор" пользуется поддержкой столичных властей уже не первый год. Так, в 2019 году компания также получила льготный заем в размере 100 миллионов рублей на 3,5 года по ставке 2% годовых в рамках продукта "Промышленность".
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 12:29Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Налоговые льготы сэкономили резидентам ОЭЗ Москва 700 миллионов рублей
"Тогда деньги были направлены на закупку нового оборудования, расширение производства и увеличение продуктовой линейки. В 2020 году предприятию был присвоен статус промышленного комплекса столицы, что гарантировало ему ряд существенных налоговых преференций", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
В Москве сегодня 58 производителей имеют статус промкомплекса, для них действует пониженная ставка региональной части налога на прибыль, на 80% сокращен земельный налог и вдвое снижен налог на имущество. Благодаря такой поддержке столичных властей за последние пять лет все московские промкомплексы в общей сложности смогли сэкономить на налогах 4,4 миллиарда рублей.
В 2020 году в число промкомплексов вошли сразу пять предприятий. В июле, одновременно с НТЦ "Бакор", этот статус получила компания "Регион", в сентябре – завод измерительных приборов "Вика Мера", а в октябре – "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" и "Московский машиностроительный завод "Вперед".
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМоскваЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:37Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по "Северному потоку — 2"
17:34В Волгоградской области подросток погиб, провалившись под лед
17:33В Туле объяснили появление загадочного монолита в заповеднике
17:32Sony готовит новую версию PlayStation 5 с двумя видеокартами
17:27Назван способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
17:20На Кипре планируют отменить ПЦР-тесты для вакцинированных авиапассажиров
17:17Глава ВТБ оценил отношения России и США
17:15Католическая церковь в Англии не считает вакцину от COVID-19 грехом
17:12Мясников объяснил, как распознать опасные болезни по анализу крови
17:10Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
17:08В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
17:06Путин отметил рост экономической активности россиян
17:04Куликов стал главой "Роснано"
17:03Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины
17:00В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны
16:55Курс евро упал ниже 90 рублей
16:52Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым
16:51Путину доверяют 66% россиян, показал опрос
16:50Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
16:49Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима
Лента новостейМолния