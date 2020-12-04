https://ria.ru/20201204/vykhodnoy-1587611825.html

Татарстан объявил 31 декабря выходным днем

Татарстан объявил 31 декабря выходным днем

Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал 31 декабря выходным днем в регионе, жители республики отработают за него в субботу, 26 декабря, сообщает... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T09:24

2020-12-04T09:24

2020-12-04T14:46

республика татарстан

рустам минниханов

общество

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КАЗАНЬ, 4 дек — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал 31 декабря выходным днем в регионе, жители республики отработают за него в субботу, 26 декабря, сообщает пресс-служба главы региона."Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года. Согласно документу рабочим днем определено 26 декабря", — говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет о лицах, замещающих государственные должности Татарстана, а также лицах, замещающих в исполнительных органах государственной власти республики должности государственной гражданской службы и иные должности.Муниципалитетам и государственным органам, которые не относятся к исполнительной власти Татарстана и другим организациям на территории республики, также рекомендовано принять соответствующий рабочий график."Решение принято в целях рациональной организации рабочего времени в республике. Учитывая, что 31 декабря — традиционно праздничный день, подготовка к Новому году, а также возможность провести бесценное время с семьей, предложено освободить татарстанцев от работы, восполнив это переносом рабочего дня на субботу, 26 декабря. С соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом", — отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20201013/vykhodnoy-1579508532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам минниханов, общество