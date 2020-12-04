https://ria.ru/20201204/vykhodnoy-1587611825.html
Татарстан объявил 31 декабря выходным днем
Татарстан объявил 31 декабря выходным днем
Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал 31 декабря выходным днем в регионе, жители республики отработают за него в субботу, 26 декабря, сообщает... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T09:24
2020-12-04T09:24
2020-12-04T14:46
республика татарстан
рустам минниханов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155142/61/1551426121_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_fcfa57fc332eda78f2d8716bd48d4198.jpg
КАЗАНЬ, 4 дек — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал 31 декабря выходным днем в регионе, жители республики отработают за него в субботу, 26 декабря, сообщает пресс-служба главы региона."Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года. Согласно документу рабочим днем определено 26 декабря", — говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет о лицах, замещающих государственные должности Татарстана, а также лицах, замещающих в исполнительных органах государственной власти республики должности государственной гражданской службы и иные должности.Муниципалитетам и государственным органам, которые не относятся к исполнительной власти Татарстана и другим организациям на территории республики, также рекомендовано принять соответствующий рабочий график."Решение принято в целях рациональной организации рабочего времени в республике. Учитывая, что 31 декабря — традиционно праздничный день, подготовка к Новому году, а также возможность провести бесценное время с семьей, предложено освободить татарстанцев от работы, восполнив это переносом рабочего дня на субботу, 26 декабря. С соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом", — отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20201013/vykhodnoy-1579508532.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155142/61/1551426121_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_1416e8e5939d1c0a6ac90a275f9c63f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам минниханов, общество
КАЗАНЬ, 4 дек — РИА Новости.
Президент Татарстана Рустам Минниханов
сделал 31 декабря выходным днем в регионе, жители республики отработают за него в субботу, 26 декабря, сообщает пресс-служба главы региона.
"Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года. Согласно документу рабочим днем определено 26 декабря", — говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о лицах, замещающих государственные должности Татарстана, а также лицах, замещающих в исполнительных органах государственной власти республики должности государственной гражданской службы и иные должности.
Муниципалитетам и государственным органам, которые не относятся к исполнительной власти Татарстана и другим организациям на территории республики, также рекомендовано принять соответствующий рабочий график.
"Решение принято в целях рациональной организации рабочего времени в республике. Учитывая, что 31 декабря — традиционно праздничный день, подготовка к Новому году, а также возможность провести бесценное время с семьей, предложено освободить татарстанцев от работы, восполнив это переносом рабочего дня на субботу, 26 декабря. С соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом", — отмечает пресс-служба.