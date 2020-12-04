В Кремле без зрителей прошла музыкальная премия "Виктория"

"Я уверен, что очень многие зрители и слушатели соскучились по выступлениям артистов, поэтому очень классно, что проводится такая премия, как "Виктория", благодаря которой артисты вновь могут проявить себя", – прокомментировал перед началом церемонии Сергей Лазарев.

И хотя певец в этом году, не вошел в число номинантов, на сцене Кремлевского Дворца все-таки выступил. Лазарев исполнил один из своих недавних хитов "Я не боюсь".