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Шоубиз
https://ria.ru/20201204/viktoriya-1587635548.html
В Кремле без зрителей прошла музыкальная премия "Виктория"
В Кремле без зрителей прошла музыкальная премия "Виктория"
В Кремлевском дворце прошла церемония вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория". В этом году – впервые без зрителей. Все желающие смогут... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:12
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шоубиз
шоу-бизнес
государственный кремлевский дворец
давид манукян (dava)
юлия зиверт (zivert)
музыка
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знаменитости
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. В Кремлевском дворце прошла церемония вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория". В этом году – впервые без зрителей. Все желающие смогут посмотреть телевизионную версию концерта 18 декабря. А пока лауреаты и яркие моменты, – в фотоленте РИА Новости.
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60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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шоу-бизнес, государственный кремлевский дворец, давид манукян (dava), юлия зиверт (zivert), музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, игорь крутой, лариса долина, сергей лазарев, филипп киркоров, полина гагарина, николай басков, фото, фото

В Кремле без зрителей прошла музыкальная премия "Виктория"

14:12 04.12.2020 (обновлено: 16:23 04.12.2020)
 
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. В Кремлевском дворце прошла церемония вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория". В этом году – впервые без зрителей. Все желающие смогут посмотреть телевизионную версию концерта 18 декабря. А пока лауреаты и яркие моменты, – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Я уверен, что очень многие зрители и слушатели соскучились по выступлениям артистов, поэтому очень классно, что проводится такая премия, как "Виктория", благодаря которой артисты вновь могут проявить себя", – прокомментировал перед началом церемонии Сергей Лазарев.

И хотя певец в этом году, не вошел в число номинантов, на сцене Кремлевского Дворца все-таки выступил. Лазарев исполнил один из своих недавних хитов "Я не боюсь".

Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2020
1 из 9

"Я уверен, что очень многие зрители и слушатели соскучились по выступлениям артистов, поэтому очень классно, что проводится такая премия, как "Виктория", благодаря которой артисты вновь могут проявить себя", – прокомментировал перед началом церемонии Сергей Лазарев.

И хотя певец в этом году, не вошел в число номинантов, на сцене Кремлевского Дворца все-таки выступил. Лазарев исполнил один из своих недавних хитов "Я не боюсь".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Спасибо за стимул идти вперед всем моим поклонникам и коллегам! Вы заставляете верить в себя", – написала в Instagram Полина Гагарина.

Певица стала лауреатом в номинации "Лучшая поп-исполнительница" за песню "Смотри". Она обошла Елку, Zivert, Клаву Коку и Лолиту.

Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2020
2 из 9

"Спасибо за стимул идти вперед всем моим поклонникам и коллегам! Вы заставляете верить в себя", – написала в Instagram Полина Гагарина.

Певица стала лауреатом в номинации "Лучшая поп-исполнительница" за песню "Смотри". Она обошла Елку, Zivert, Клаву Коку и Лолиту.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Владимир Пресняков – младший, которого назвали "Лучшим поп-исполнителем", не смог приехать на церемонию.

Зато певец Димаш Кудайберген, который боролся за эту же награду, вместе с композитором Игорем Крутым выступил с эмоциональным номером на песню "Your love".

"Счастье, когда твою музыку исполняет Димаш!" – позже прокомментировал в Instagram Крутой.

Певец Димаш Кудайберген и композитор Игорь Крутой выступают на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце
3 из 9

Владимир Пресняков – младший, которого назвали "Лучшим поп-исполнителем", не смог приехать на церемонию.

Зато певец Димаш Кудайберген, который боролся за эту же награду, вместе с композитором Игорем Крутым выступил с эмоциональным номером на песню "Your love".

"Счастье, когда твою музыку исполняет Димаш!" – позже прокомментировал в Instagram Крутой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Не приехали за наградой и участники Little big – триумфаторы премии. Команда Ильи Прусикина стала лауреатом в трех номинациях: "Лучшая поп-группа", "Главная песня года" (за хит Uno) и "Лучшее музыкальное видео".

За звание "Лучшей поп-группы" также боролись: "Artik & Asti" (на фото), "Градусы", "Руки вверх!", "А-студио" "#2Маши", а также группа "Фабрика".

Украинская поп-группа Артик и Асти выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце
4 из 9

Не приехали за наградой и участники Little big – триумфаторы премии. Команда Ильи Прусикина стала лауреатом в трех номинациях: "Лучшая поп-группа", "Главная песня года" (за хит Uno) и "Лучшее музыкальное видео".

За звание "Лучшей поп-группы" также боролись: "Artik & Asti" (на фото), "Градусы", "Руки вверх!", "А-студио" "#2Маши", а также группа "Фабрика".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Специальный приз "За неоценимый вклад в российскую музыкальную культуру" получил композитор Игорь Матвиенко.

Продюсер Игорь Матвиенко на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце
5 из 9

Специальный приз "За неоценимый вклад в российскую музыкальную культуру" получил композитор Игорь Матвиенко.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Еще один спецприз в номинации "Легенда отечественной эстрады" вручили Ларисе Долиной.

Певица Лариса Долина выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце
6 из 9

Еще один спецприз в номинации "Легенда отечественной эстрады" вручили Ларисе Долиной.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Филипп Киркоров, который боролся за звание "Лучшего поп-исполнителя", спел вместе с Давидом Манукяном (DAVA) их вирусный трек "Роли на руке". Но премию не получил.

Певец Давид Манукян (DAVA) выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце
7 из 9

Филипп Киркоров, который боролся за звание "Лучшего поп-исполнителя", спел вместе с Давидом Манукяном (DAVA) их вирусный трек "Роли на руке". Но премию не получил.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Участницы "Фабрики" в откровенных нарядах обратились со сцены ко всем мужчинам, спев трек "Позвони, будь посмелей".

Группа Фабрика перед началом церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце
8 из 9

Участницы "Фабрики" в откровенных нарядах обратились со сцены ко всем мужчинам, спев трек "Позвони, будь посмелей".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Приятно удивили Николай Басков и блогер Даниил Милохин. Несмотря на то, что они тоже не были представлены ни в оной категории, на сцене Кремлевского дворца все-таки устроили шоу под трек "Дико тусим".

Блогер Даниил Милохин и певец Николай Басков выступают на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце
9 из 9

Приятно удивили Николай Басков и блогер Даниил Милохин. Несмотря на то, что они тоже не были представлены ни в оной категории, на сцене Кремлевского дворца все-таки устроили шоу под трек "Дико тусим".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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