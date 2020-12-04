В Кремле без зрителей прошла музыкальная премия "Виктория"
"Я уверен, что очень многие зрители и слушатели соскучились по выступлениям артистов, поэтому очень классно, что проводится такая премия, как "Виктория", благодаря которой артисты вновь могут проявить себя", – прокомментировал перед началом церемонии Сергей Лазарев.
И хотя певец в этом году, не вошел в число номинантов, на сцене Кремлевского Дворца все-таки выступил. Лазарев исполнил один из своих недавних хитов "Я не боюсь".
"Я уверен, что очень многие зрители и слушатели соскучились по выступлениям артистов, поэтому очень классно, что проводится такая премия, как "Виктория", благодаря которой артисты вновь могут проявить себя", – прокомментировал перед началом церемонии Сергей Лазарев.
И хотя певец в этом году, не вошел в число номинантов, на сцене Кремлевского Дворца все-таки выступил. Лазарев исполнил один из своих недавних хитов "Я не боюсь".
"Спасибо за стимул идти вперед всем моим поклонникам и коллегам! Вы заставляете верить в себя", – написала в Instagram Полина Гагарина.
Певица стала лауреатом в номинации "Лучшая поп-исполнительница" за песню "Смотри". Она обошла Елку, Zivert, Клаву Коку и Лолиту.
"Спасибо за стимул идти вперед всем моим поклонникам и коллегам! Вы заставляете верить в себя", – написала в Instagram Полина Гагарина.
Певица стала лауреатом в номинации "Лучшая поп-исполнительница" за песню "Смотри". Она обошла Елку, Zivert, Клаву Коку и Лолиту.
Владимир Пресняков – младший, которого назвали "Лучшим поп-исполнителем", не смог приехать на церемонию.
Зато певец Димаш Кудайберген, который боролся за эту же награду, вместе с композитором Игорем Крутым выступил с эмоциональным номером на песню "Your love".
"Счастье, когда твою музыку исполняет Димаш!" – позже прокомментировал в Instagram Крутой.
Владимир Пресняков – младший, которого назвали "Лучшим поп-исполнителем", не смог приехать на церемонию.
Зато певец Димаш Кудайберген, который боролся за эту же награду, вместе с композитором Игорем Крутым выступил с эмоциональным номером на песню "Your love".
"Счастье, когда твою музыку исполняет Димаш!" – позже прокомментировал в Instagram Крутой.
Не приехали за наградой и участники Little big – триумфаторы премии. Команда Ильи Прусикина стала лауреатом в трех номинациях: "Лучшая поп-группа", "Главная песня года" (за хит Uno) и "Лучшее музыкальное видео".
За звание "Лучшей поп-группы" также боролись: "Artik & Asti" (на фото), "Градусы", "Руки вверх!", "А-студио" "#2Маши", а также группа "Фабрика".
Не приехали за наградой и участники Little big – триумфаторы премии. Команда Ильи Прусикина стала лауреатом в трех номинациях: "Лучшая поп-группа", "Главная песня года" (за хит Uno) и "Лучшее музыкальное видео".
За звание "Лучшей поп-группы" также боролись: "Artik & Asti" (на фото), "Градусы", "Руки вверх!", "А-студио" "#2Маши", а также группа "Фабрика".
Специальный приз "За неоценимый вклад в российскую музыкальную культуру" получил композитор Игорь Матвиенко.
Специальный приз "За неоценимый вклад в российскую музыкальную культуру" получил композитор Игорь Матвиенко.
Еще один спецприз в номинации "Легенда отечественной эстрады" вручили Ларисе Долиной.
Еще один спецприз в номинации "Легенда отечественной эстрады" вручили Ларисе Долиной.
Филипп Киркоров, который боролся за звание "Лучшего поп-исполнителя", спел вместе с Давидом Манукяном (DAVA) их вирусный трек "Роли на руке". Но премию не получил.
Филипп Киркоров, который боролся за звание "Лучшего поп-исполнителя", спел вместе с Давидом Манукяном (DAVA) их вирусный трек "Роли на руке". Но премию не получил.
Участницы "Фабрики" в откровенных нарядах обратились со сцены ко всем мужчинам, спев трек "Позвони, будь посмелей".
Участницы "Фабрики" в откровенных нарядах обратились со сцены ко всем мужчинам, спев трек "Позвони, будь посмелей".
Приятно удивили Николай Басков и блогер Даниил Милохин. Несмотря на то, что они тоже не были представлены ни в оной категории, на сцене Кремлевского дворца все-таки устроили шоу под трек "Дико тусим".
Приятно удивили Николай Басков и блогер Даниил Милохин. Несмотря на то, что они тоже не были представлены ни в оной категории, на сцене Кремлевского дворца все-таки устроили шоу под трек "Дико тусим".