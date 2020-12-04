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https://ria.ru/20201204/vaktsiny-1587745146.html
Голикова объяснила разницу между вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона"
Голикова объяснила разницу между вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала различия между вакцинами от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T19:35
2020-12-04T19:35
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала различия между вакцинами от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".Голикова уточнила, что "Спутник V" - векторная вакцина на основе аденовируса со вставкой, кодирующей белок коронавируса. Он вызывает иммунный ответ.Вакцина "ЭпиВакКорона" пептидная, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков коронавируса, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает вирус, когда он поступает в организм.Голикова также сообщила, что на 1 декабря в гражданский оборот введено 168 тысяч доз вакцины "Спутник V", выпуск вакцины "Вектора" также состоится в декабре.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова

Голикова объяснила разницу между вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона"

19:35 04.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала различия между вакцинами от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".
Голикова уточнила, что "Спутник V" - векторная вакцина на основе аденовируса со вставкой, кодирующей белок коронавируса. Он вызывает иммунный ответ.
Вакцина "ЭпиВакКорона" пептидная, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков коронавируса, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает вирус, когда он поступает в организм.
Голикова также сообщила, что на 1 декабря в гражданский оборот введено 168 тысяч доз вакцины "Спутник V", выпуск вакцины "Вектора" также состоится в декабре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
Вчера, 18:31Распространение нового коронавируса
Голикова объяснила различия в данных по смертности от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна Голикова
 
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