https://ria.ru/20201204/vaktsiny-1587745146.html

Голикова объяснила разницу между вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона"

Голикова объяснила разницу между вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона"

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала различия между вакцинами от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T19:35

2020-12-04T19:35

2020-12-04T19:35

распространение нового коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна голикова

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала различия между вакцинами от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".Голикова уточнила, что "Спутник V" - векторная вакцина на основе аденовируса со вставкой, кодирующей белок коронавируса. Он вызывает иммунный ответ.Вакцина "ЭпиВакКорона" пептидная, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков коронавируса, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает вирус, когда он поступает в организм.Голикова также сообщила, что на 1 декабря в гражданский оборот введено 168 тысяч доз вакцины "Спутник V", выпуск вакцины "Вектора" также состоится в декабре.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201204/statistika-1587731366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова