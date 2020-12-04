https://ria.ru/20201204/vaktsiny-1587745146.html
Голикова объяснила разницу между вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона"
Голикова объяснила разницу между вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала различия между вакцинами от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T19:35
2020-12-04T19:35
2020-12-04T19:35
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587724705_0:91:3318:1957_1400x0_80_0_0_1c3203d3fd98c6642907664037b51013.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала различия между вакцинами от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".Голикова уточнила, что "Спутник V" - векторная вакцина на основе аденовируса со вставкой, кодирующей белок коронавируса. Он вызывает иммунный ответ.Вакцина "ЭпиВакКорона" пептидная, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков коронавируса, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает вирус, когда он поступает в организм.Голикова также сообщила, что на 1 декабря в гражданский оборот введено 168 тысяч доз вакцины "Спутник V", выпуск вакцины "Вектора" также состоится в декабре.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201204/statistika-1587731366.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587724705_294:0:3025:2048_1400x0_80_0_0_28ae52c67162eb783f5b7e304973bd4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова