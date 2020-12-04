https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587707341.html

РФПИ договорился с Казахстаном о регистрации вакцины "Спутник V"

РФПИ договорился с Казахстаном о регистрации вакцины "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и министерство здравоохранения Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве для проведения процедуры регистрации,... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T16:34

2020-12-04T16:34

2020-12-04T17:07

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения казахстана

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

казахстан

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и министерство здравоохранения Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве для проведения процедуры регистрации, производства и распространения вакцины против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении фонда.После получения одобрения регулирующих органов Казахстана будет осуществлен трансфер технологии, а также поставки субстанции для производства не менее 2 миллионов доз вакцины "Спутник V" на территории страны."Благодаря соглашению между РФПИ и Республикой Казахстан население страны получит доступ к вакцине против коронавируса с эффективностью более 91%, созданной на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Выпуск вакцины "Спутник V", который будет налажен на территории Казахстана, позволит сократить логистические издержки и обеспечить поставки вакцины в медицинские учреждения в короткие сроки. Кроме того, расширится обмен технологическим, научным и медицинским опытом между нашими странами", - заявил Дмитриев.В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также фаза II-III в Индии. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и четырех других странах.Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587601830.html

казахстан

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-04T16:34 true PT3M03S

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, министерство здравоохранения казахстана, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, казахстан, экономика