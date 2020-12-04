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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201204/vaktsina-1587707341.html
РФПИ договорился с Казахстаном о регистрации вакцины "Спутник V"
РФПИ договорился с Казахстаном о регистрации вакцины "Спутник V"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и министерство здравоохранения Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве для проведения процедуры регистрации,... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T16:34
2020-12-04T17:07
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения казахстана
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
казахстан
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и министерство здравоохранения Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве для проведения процедуры регистрации, производства и распространения вакцины против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении фонда.После получения одобрения регулирующих органов Казахстана будет осуществлен трансфер технологии, а также поставки субстанции для производства не менее 2 миллионов доз вакцины "Спутник V" на территории страны."Благодаря соглашению между РФПИ и Республикой Казахстан население страны получит доступ к вакцине против коронавируса с эффективностью более 91%, созданной на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Выпуск вакцины "Спутник V", который будет налажен на территории Казахстана, позволит сократить логистические издержки и обеспечить поставки вакцины в медицинские учреждения в короткие сроки. Кроме того, расширится обмен технологическим, научным и медицинским опытом между нашими странами", - заявил Дмитриев.В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также фаза II-III в Индии. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и четырех других странах.Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, министерство здравоохранения казахстана, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, казахстан, экономика

РФПИ договорился с Казахстаном о регистрации вакцины "Спутник V"

16:34 04.12.2020 (обновлено: 17:07 04.12.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и министерство здравоохранения Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве для проведения процедуры регистрации, производства и распространения вакцины против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении фонда.

"РФПИ и Министерство здравоохранения Республики Казахстан объявляют о подписании соглашения о сотрудничестве для проведения процедуры регистрации, а также производства и распространения первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", - отметили в фонде. В церемонии подписания приняли участие генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой.

После получения одобрения регулирующих органов Казахстана будет осуществлен трансфер технологии, а также поставки субстанции для производства не менее 2 миллионов доз вакцины "Спутник V" на территории страны.
"Благодаря соглашению между РФПИ и Республикой Казахстан население страны получит доступ к вакцине против коронавируса с эффективностью более 91%, созданной на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Выпуск вакцины "Спутник V", который будет налажен на территории Казахстана, позволит сократить логистические издержки и обеспечить поставки вакцины в медицинские учреждения в короткие сроки. Кроме того, расширится обмен технологическим, научным и медицинским опытом между нашими странами", - заявил Дмитриев.
В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также фаза II-III в Индии. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и четырех других странах.
Второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины "Спутник V" продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42 день после первой инъекции превышает 95%.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Министерство здравоохранения КазахстанаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоКазахстанЭкономика
 
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