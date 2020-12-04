https://ria.ru/20201204/ukraina-1587738030.html

В Киеве рассказали, когда планируют стать полноценным членом НАТО

В Киеве рассказали, когда планируют стать полноценным членом НАТО

Украина рассчитывает в 2030 году быть членом НАТО, заявила первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:57

2020-12-04T18:57

2020-12-04T18:57

эмине джапарова

верховная рада украины

нато

украина

в мире

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КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Украина рассчитывает в 2030 году быть членом НАТО, заявила первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова."Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом альянса", - заявила Джапарова в своем видеообращении, которое опубликовано в пятницу на ее странице в Facebook.По ее словам, в этом контексте предоставление Украине плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий с целью достижения критериев членства.Ранее глава минобороны Андрей Таран заявил, что Украина надеется получить план действий по членству в НАТО в 2021 году.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20201023/bazy-nato-1580703983.html

украина

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эмине джапарова, верховная рада украины, нато, украина, в мире