В Киеве рассказали, когда планируют стать полноценным членом НАТО
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Украина рассчитывает в 2030 году быть членом НАТО, заявила первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.
"Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом альянса", - заявила Джапарова в своем видеообращении, которое опубликовано в пятницу на ее странице в Facebook.
По ее словам, в этом контексте предоставление Украине плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий с целью достижения критериев членства.
Ранее глава минобороны Андрей Таран заявил, что Украина надеется получить план действий по членству в НАТО в 2021 году.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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