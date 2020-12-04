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В Совфеде предложили увеличить долю окладов в зарплатах учителей
В Совфеде предложили увеличить долю окладов в зарплатах учителей
В Совете Федерации предлагают увеличьте долю должностных окладов в зарплате учителей и преподавателей. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T11:58
2020-12-04T11:58
валентина матвиенко
совет федерации рф
образование - общество
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Совете Федерации предлагают увеличьте долю должностных окладов в зарплате учителей и преподавателей."Следующим шагом, на наш взгляд, должно стать увеличение доли должностных окладов в зарплате педагогических работников. Рассчитываем на дальнейшее внимание правительства к этому вопросу", - заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании со статс-секретарями правительства.Она отметила уже имеющиеся "серьезные подвижки" в деле установления единой системы оплаты труда педагогам. В частности, напомнила спикер, недавно был принят закон об оплате труда государственных и муниципальных учреждений.
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валентина матвиенко, совет федерации рф, образование - общество, общество

В Совфеде предложили увеличить долю окладов в зарплатах учителей

11:58 04.12.2020
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Совете Федерации предлагают увеличьте долю должностных окладов в зарплате учителей и преподавателей.
"Следующим шагом, на наш взгляд, должно стать увеличение доли должностных окладов в зарплате педагогических работников. Рассчитываем на дальнейшее внимание правительства к этому вопросу", - заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании со статс-секретарями правительства.
Она отметила уже имеющиеся "серьезные подвижки" в деле установления единой системы оплаты труда педагогам. В частности, напомнила спикер, недавно был принят закон об оплате труда государственных и муниципальных учреждений.
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