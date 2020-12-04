https://ria.ru/20201204/uchitelya-1587642300.html

В Совфеде предложили увеличить долю окладов в зарплатах учителей

В Совфеде предложили увеличить долю окладов в зарплатах учителей

В Совете Федерации предлагают увеличьте долю должностных окладов в зарплате учителей и преподавателей. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:58

2020-12-04T11:58

2020-12-04T11:58

валентина матвиенко

совет федерации рф

образование - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578246551_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_8ddfc6a7525e70de5a9b65b2953531b1.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Совете Федерации предлагают увеличьте долю должностных окладов в зарплате учителей и преподавателей."Следующим шагом, на наш взгляд, должно стать увеличение доли должностных окладов в зарплате педагогических работников. Рассчитываем на дальнейшее внимание правительства к этому вопросу", - заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании со статс-секретарями правительства.Она отметила уже имеющиеся "серьезные подвижки" в деле установления единой системы оплаты труда педагогам. В частности, напомнила спикер, недавно был принят закон об оплате труда государственных и муниципальных учреждений.

https://ria.ru/20201124/uchitelya-1586043372.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, совет федерации рф, образование - общество, общество