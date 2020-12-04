https://ria.ru/20201204/ucheniya-1587646614.html

Шойгу объявил дату крупнейших российско-белорусских учений

Шойгу объявил дату крупнейших российско-белорусских учений

Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021", направленные на укрепление военной безопасности Союзного государства, пройдут в сентябре следующего... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T12:16

2020-12-04T12:16

2020-12-04T12:16

россия

союзное государство

сергей шойгу

белоруссия

безопасность

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021", направленные на укрепление военной безопасности Союзного государства, пройдут в сентябре следующего года.Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу на селекторном совещании."Важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск станет запланированное на сентябрь российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2021", направленное на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства", - сказал Шойгу.До этого о самом плане провести эти учения уже сообщалось, но не называлась дата.

https://ria.ru/20201203/nato-1587404988.html

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россия, союзное государство, сергей шойгу, белоруссия, безопасность