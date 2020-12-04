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Шойгу объявил дату крупнейших российско-белорусских учений
Шойгу объявил дату крупнейших российско-белорусских учений
Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021", направленные на укрепление военной безопасности Союзного государства, пройдут в сентябре следующего... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T12:16
2020-12-04T12:16
россия
союзное государство
сергей шойгу
белоруссия
безопасность
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021", направленные на укрепление военной безопасности Союзного государства, пройдут в сентябре следующего года.Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу на селекторном совещании."Важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск станет запланированное на сентябрь российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2021", направленное на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства", - сказал Шойгу.До этого о самом плане провести эти учения уже сообщалось, но не называлась дата.
https://ria.ru/20201203/nato-1587404988.html
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россия, союзное государство, сергей шойгу, белоруссия, безопасность

Шойгу объявил дату крупнейших российско-белорусских учений

12:16 04.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО России проводят спецоперацию во время активной фазы российско-белорусских учений тактических групп ВДВ
Военнослужащие МО России проводят спецоперацию во время активной фазы российско-белорусских учений тактических групп ВДВ - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021", направленные на укрепление военной безопасности Союзного государства, пройдут в сентябре следующего года.
Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу на селекторном совещании.
"Важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск станет запланированное на сентябрь российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2021", направленное на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства", - сказал Шойгу.
До этого о самом плане провести эти учения уже сообщалось, но не называлась дата.
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РоссияСоюзное государствоСергей ШойгуБелоруссияБезопасность
 
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