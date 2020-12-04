https://ria.ru/20201204/tseny-1587757209.html

Минздрав объяснил рост цен на ртутные градусники и ряд препаратов

Минздрав объяснил рост цен на ртутные градусники и ряд препаратов

Рост цен на препараты в России связан с повышением стоимости импортного сырья для лекарств, а ртутные термометры подорожали в связи с повышенным спросом в... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T21:08

2020-12-04T21:08

2020-12-04T21:08

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

воз

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Рост цен на препараты в России связан с повышением стоимости импортного сырья для лекарств, а ртутные термометры подорожали в связи с повышенным спросом в условиях пандемии и отказом от производства дешёвых градусников, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Ранее сообщалось, что рост цен на медикаменты в России за месяц составил 1,09%. Медицинские ртутные термометры в России в ноябре 2020 года подорожали на 7,6% по сравнению с сентябрем. В ноябре также увеличились цены на линекс (на 4,6%), бромгексин (на 3,4%), поливитамины с макро- и микроэлементами (на 2,6%), ацетилсалициловую кислоту (отечественный аспирин, на 2,4%), на амоксициллин (на 2,1%), настойку пустырника (на 1,9%)."На ценообразование указанных препаратов влияет, в первую очередь, повышение курсовой стоимости импортного сырья, а также готовых форм, ввозимых из-за рубежа. Рост цен на ртутные термометры связан с повышенным спросом в условиях пандемии и сезонной заболеваемости ОРВИ и, видимо, с тем, что наиболее дешевые ртутные градусники перестали выпускать еще в прошлом году. Связано это с участием России в программе ВОЗ по отказу производства приборов, содержащих ртуть",- говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что министерство здравоохранения не регулирует цены на препараты, не входящие в перечень жизненно важных лекарственных препаратов.

https://ria.ru/20200921/preparat-1577545720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), воз