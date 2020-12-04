https://ria.ru/20201204/tokaev-1587706593.html

Токаев предположил, что в будущем машины с ИИ захотят выбрать президента

Токаев предположил, что в будущем машины с ИИ захотят выбрать президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предположил, что через несколько столетий искусственный интеллект дойдет до такой степени развития, что "умные машины"... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T16:31

2020-12-04T16:31

2020-12-04T16:31

сбер

касым-жомарт токаев

афины

казахстан

технологии

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предположил, что через несколько столетий искусственный интеллект дойдет до такой степени развития, что "умные машины" "решат" выбрать лидера, своего рода "президента", при этом он отметил, что пока искусственный интеллект не сможет заменить глав государств."Искусственный интеллект не сможет, во всяком случае, в ближайшие сто лет заменить главу государства", - сказал он на форуме по искусственному интеллекту.Токаев отметил, что "президент - это лидер, признанный и избранный своим народом"."С другой стороны, все лучше узнавая этот многообразный, мозаичный мир понимаешь сложность работы президента, которая зачастую становится объектом и справедливой и несправедливой критики. Надеюсь, искусственный интеллект, основываясь, как говорится, на принципах рационализма, не возьмет на себя смелость пойти на выборы, чтобы стать главой государства, как я уже сказал, в ближайшие пятьдесят, а возможно и сто лет. Но кто знает, спустя N-ное количество лет, может быть, спустя век или два "умные машины" подойдут в своем развитии к такому рубежу, что решат выбрать себе своего руководителя, условно говоря, президента всех умных машин. Возможно, и это произойдет. Тогда люди, если они останутся на этой земле, будут выбирать своих президентов. Будет двусторонняя глобальная система. Можно так пофантазировать", - заключил Токаев.

https://ria.ru/20201204/putin-1587693179.html

https://ria.ru/20201204/tekhnologii-1587678946.html

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сбер, касым-жомарт токаев, афины, казахстан, технологии