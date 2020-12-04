https://ria.ru/20201204/telo-1587624886.html

В Петербурге в реке нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

В Петербурге в реке нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

Тело мужчины с двумя ножевыми ранениями нашли в реке Дудергофка на территории Полежаевского парка в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T10:52

2020-12-04T10:52

2020-12-04T10:52

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_9f43b0f7e9fe02b1d1251ddf51a52eb1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Тело мужчины с двумя ножевыми ранениями нашли в реке Дудергофка на территории Полежаевского парка в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Тело неизвестного мужчины с двумя ножевыми ранениями груди найдено в реке Дудергофка на территории Полежаевского парка 3 декабря", - сказал собеседник агентства.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").По данным местных СМИ, предположительно, погибшим является пропавший в октябре мужчина, а свитер на тело был надет уже после получения им ран.

https://ria.ru/20201113/bagazhnik-1584507354.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия