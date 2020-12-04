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В Петербурге в реке нашли тело мужчины с ножевыми ранениями
В Петербурге в реке нашли тело мужчины с ножевыми ранениями
Тело мужчины с двумя ножевыми ранениями нашли в реке Дудергофка на территории Полежаевского парка в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T10:52
2020-12-04T10:52
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Тело мужчины с двумя ножевыми ранениями нашли в реке Дудергофка на территории Полежаевского парка в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Тело неизвестного мужчины с двумя ножевыми ранениями груди найдено в реке Дудергофка на территории Полежаевского парка 3 декабря", - сказал собеседник агентства.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").По данным местных СМИ, предположительно, погибшим является пропавший в октябре мужчина, а свитер на тело был надет уже после получения им ран.
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санкт-петербург
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге в реке нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

10:52 04.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Тело мужчины с двумя ножевыми ранениями нашли в реке Дудергофка на территории Полежаевского парка в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Тело неизвестного мужчины с двумя ножевыми ранениями груди найдено в реке Дудергофка на территории Полежаевского парка 3 декабря", - сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").
По данным местных СМИ, предположительно, погибшим является пропавший в октябре мужчина, а свитер на тело был надет уже после получения им ран.
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