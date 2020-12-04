https://ria.ru/20201204/statistika-1587731366.html
Голикова объяснила различия в данных по смертности от COVID-19
Голикова объяснила различия в данных по смертности от COVID-19
Вице-премьер Татьяна Голикова опровергла сообщения иностранных СМИ о "недостоверной" статистике по коронавирусу в России. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:31
2020-12-04T18:31
2020-12-05T00:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова опровергла сообщения иностранных СМИ о "недостоверной" статистике по коронавирусу в России.Она напомнила, что еще весной зарубежные средства массовой информации, работающие на российской территории, выпустили ряд подобных материалов — "о том, что статистика выявляемости и смертности в России недостоверна, что российские официальные органы, включая оперативный штаб, <...> Росстат, органы ЗАГС, публикуют разную статистику и тем самым фальсифицируют данные". "Так вот, я хочу сказать, что и данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными", — подчеркнула Голикова на брифинге.Она напомнила, что в случае выявления SARS-CoV-2 медицинские организации в тот же день направляют соответствующую информацию в Роспотребнадзор, который обобщает эти данные и формирует сведения для оперативного штаба. Именно эта информация публикуется на сайте стопкоронавирус.рф."Это делается для оценки текущей ситуации, принятия и корректировки необходимых управленческих решений как на уровне конкретного региона, так и на уровне страны в целом", — объяснила вице-премьер.По ее словам, такой подход позволяет определять ограничительные меры в субъектах и по всей России.Голикова добавила, что в ежедневные данные оперштаба по смертности включают только те случаи, где не требуется дополнительное подтверждение патолого-анатомического вскрытия."То есть это четкая смертность от COVID-19", — сказала она.Ситуация с COVID-19 в РоссииЗа прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 27 403, умерли 569 пациентов, 28 901 выздоровел. Темпы прироста держатся на уровне 1,2%.Больше всего новых пациентов в Москве (6868, днем ранее было 7750), Санкт-Петербурге (3694) и Подмосковье (1223), меньше всего — в Еврейской автономной области (30), Ненецком автономном округе (шесть) и на Чукотке (пять).За все время эпидемии в стране выявили 2 402 949 случаев COVID-19. Врачам не удалось спасти более 42 тысяч человек, поправились около 1,9 миллиона.Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается свыше 63,5 миллиона инфицированных. Почти полтора миллиона человек умерли. В списке наиболее подверженных вирусу государств — США, Индия и Бразилия, за ними следуют Россия, Франция, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Вице-премьер Татьяна Голикова
опровергла сообщения иностранных СМИ о "недостоверной" статистике по коронавирусу в России.
Она напомнила, что еще весной зарубежные средства массовой информации, работающие на российской территории, выпустили ряд подобных материалов — "о том, что статистика выявляемости и смертности в России недостоверна, что российские официальные органы, включая оперативный штаб, <...> Росстат, органы ЗАГС, публикуют разную статистику и тем самым фальсифицируют данные".
"Так вот, я хочу сказать, что и данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными", — подчеркнула Голикова на брифинге.
Она напомнила, что в случае выявления SARS-CoV-2 медицинские организации в тот же день направляют соответствующую информацию в Роспотребнадзор, который обобщает эти данные и формирует сведения для оперативного штаба. Именно эта информация публикуется на сайте стопкоронавирус.рф.
"Это делается для оценки текущей ситуации, принятия и корректировки необходимых управленческих решений как на уровне конкретного региона, так и на уровне страны в целом", — объяснила вице-премьер.
По ее словам, такой подход позволяет определять ограничительные меры в субъектах и по всей России.
Голикова добавила, что в ежедневные данные оперштаба по смертности включают только те случаи, где не требуется дополнительное подтверждение патолого-анатомического вскрытия.
"То есть это четкая смертность от COVID-19", — сказала она.
Ситуация с COVID-19 в России
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 27 403, умерли 569 пациентов, 28 901 выздоровел. Темпы прироста держатся на уровне 1,2%.
Больше всего новых пациентов в Москве
(6868, днем ранее было 7750), Санкт-Петербурге
(3694) и Подмосковье
(1223), меньше всего — в Еврейской автономной области
(30), Ненецком автономном округе (шесть) и на Чукотке
(пять).
За все время эпидемии в стране выявили 2 402 949 случаев COVID-19. Врачам не удалось спасти более 42 тысяч человек, поправились около 1,9 миллиона.
Во всем мире, по данным ВОЗ
, насчитывается свыше 63,5 миллиона инфицированных. Почти полтора миллиона человек умерли. В списке наиболее подверженных вирусу государств — США
, Индия
и Бразилия
, за ними следуют Россия, Франция
, Испания
, Великобритания
, Италия
, Аргентина
и Колумбия
.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.