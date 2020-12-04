https://ria.ru/20201204/starost-1587633955.html

Социологи выяснили мнение россиян относительно старости

Социологи выяснили мнение россиян относительно старости

Россияне считают, что старость начинается с 62 лет, при этом в среднем при своем нынешнем образе жизни они ожидают прожить до 78 лет, следует из данных опроса... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:26

2020-12-04T11:26

2020-12-04T11:26

россия

вциом

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россияне считают, что старость начинается с 62 лет, при этом в среднем при своем нынешнем образе жизни они ожидают прожить до 78 лет, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)."В разные эпохи в разных странах люди по-разному определяли и определяют возрастной рубеж, за которым начинается старость. В наши дни россияне считают, что старость начинается с 62 лет", - отмечается в результатах исследования.Отмечается, что в среднем при своем нынешнем образе жизни и в текущих обстоятельствах россияне ожидают дожить до 78 лет. При этом женщины настроены дожить до 81 года, а мужчины до 74 лет."Минимальное названное значение (до какого возраста планируете прожить) — 30 лет (среди женщин — 37 лет, среди мужчин — 30 лет), а максимальное — 150", - говорится в сообщении.При этом участники опроса отметили, что в идеальных условиях могли бы дожить до 85 лет, ответ с минимальным возрастом был 50 лет, с максимальным – 200 лет.Среди проблем, с которыми приходится сталкиваться пожилым россиянам, респонденты назвали бедность, низкие пенсии (71%), ухудшение здоровья, болезни (44%), а также ощущение ненужности, невостребованности (19%) и одиночество (17%).Точки зрения о том, что пожилые люди в России вызывают у окружающих уважение, придерживаются 54% участников опроса. При этом 43% опрошенных считают, что к пожилым относятся без уважения, чаще это жители городов-миллионников (48%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 26 ноября. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20201204/opros-1587625901.html

https://ria.ru/20201201/prestuplenie-1587188269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вциом, общество