https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587623053.html

В Совфеде оценили расширение санкций США против "Северного потока — 2"

В Совфеде оценили расширение санкций США против "Северного потока — 2"

Европейцам не выгодно останавливать строительство "Северного потока 2", заявил РИА Новости в пятницу замглавы экономического комитата Совфеда Иван Абрамов. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T10:43

2020-12-04T10:43

2020-12-04T10:43

allseas

uniper

северный поток — 2

иван абрамов

балтийское море

газпром

сша

украина

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Европейцам не выгодно останавливать строительство "Северного потока 2", заявил РИА Новости в пятницу замглавы экономического комитата Совфеда Иван Абрамов.Ранее обе палаты конгресса США согласовали в проекте оборонного бюджета страны на 2021 год расширение санкций против проекта "Северный поток 2"."Европейцам экономически выгодно продолжение строительства проекта "Северный поток 2", - сказал парламентарий.По его словам, "любые страны могут прописывать у себя в бюджете что угодно". "Но я не думаю, что европейские страны будут действовать себе во вред", - отметил Абрамов."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Но оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG сообщил, что планирует возобновить строительство в декабре.

https://ria.ru/20201203/nordstream-1587550513.html

https://ria.ru/20201130/ssha-1586885234.html

балтийское море

сша

украина

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allseas, uniper, северный поток — 2, иван абрамов, балтийское море, газпром, сша, украина, экономика