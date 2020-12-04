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В Совфеде оценили расширение санкций США против "Северного потока — 2"
В Совфеде оценили расширение санкций США против "Северного потока — 2"
Европейцам не выгодно останавливать строительство "Северного потока 2", заявил РИА Новости в пятницу замглавы экономического комитата Совфеда Иван Абрамов. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T10:43
2020-12-04T10:43
allseas
uniper
северный поток — 2
иван абрамов
балтийское море
газпром
сша
украина
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Европейцам не выгодно останавливать строительство "Северного потока 2", заявил РИА Новости в пятницу замглавы экономического комитата Совфеда Иван Абрамов.Ранее обе палаты конгресса США согласовали в проекте оборонного бюджета страны на 2021 год расширение санкций против проекта "Северный поток 2"."Европейцам экономически выгодно продолжение строительства проекта "Северный поток 2", - сказал парламентарий.По его словам, "любые страны могут прописывать у себя в бюджете что угодно". "Но я не думаю, что европейские страны будут действовать себе во вред", - отметил Абрамов."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Но оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG сообщил, что планирует возобновить строительство в декабре.
https://ria.ru/20201203/nordstream-1587550513.html
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allseas, uniper, северный поток — 2, иван абрамов, балтийское море, газпром, сша, украина, экономика

В Совфеде оценили расширение санкций США против "Северного потока — 2"

10:43 04.12.2020
 
© Фото : @NordStream2/TwitterПогрузка труб для строительства газопровода "Северный поток-2"
Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : @NordStream2/Twitter
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Европейцам не выгодно останавливать строительство "Северного потока 2", заявил РИА Новости в пятницу замглавы экономического комитата Совфеда Иван Абрамов.
Ранее обе палаты конгресса США согласовали в проекте оборонного бюджета страны на 2021 год расширение санкций против проекта "Северный поток 2".
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
Вчера, 17:37
Назван способ обойти ограничения против "Северного потока — 2"
"Европейцам экономически выгодно продолжение строительства проекта "Северный поток 2", - сказал парламентарий.
По его словам, "любые страны могут прописывать у себя в бюджете что угодно". "Но я не думаю, что европейские страны будут действовать себе во вред", - отметил Абрамов.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Но оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG сообщил, что планирует возобновить строительство в декабре.
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AllseasUniperСеверный поток — 2Иван АбрамовБалтийское мореГазпромСШАУкраинаЭкономика
 
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