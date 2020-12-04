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Путин поручил усовершенствовать преподавание математики и информатики
Путин поручил усовершенствовать преподавание математики и информатики
Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять конкретные решения по совершенствованию преподавания математики и информатики в школах. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:35
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять конкретные решения по совершенствованию преподавания математики и информатики в школах."Поручаю правительству принять конкретные решения по совершенствованию преподавания математики и информатики в школах. Привлечь к этой работе наши международные математические центры, они у нас замечательные, потенциал их очень высокий, ведущие университеты", - сказал он на конференции Сбербанка "Искусственный интеллект - главная технология XXI века".Путин также поручил привлечь к этой работе центр "Сириус", лучшие российские физико-математические школы, которые по качеству подготовки учеников прочно занимают лидерские позиции в мире.Президент РФ отметил, что ждет "продуманных предложений и практических действий в этом направлении".По словам Путина, для того, чтобы быть лидерами в сфере искусственного интеллекта, нужно быть лидерами и в сфере школьного и даже дошкольного образования.
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социальный навигатор, сн_образование, сбербанк россии, владимир путин, образование - общество, общество

Путин поручил усовершенствовать преподавание математики и информатики

14:35 04.12.2020 (обновлено: 14:51 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину принять конкретные решения по совершенствованию преподавания математики и информатики в школах.
"Поручаю правительству принять конкретные решения по совершенствованию преподавания математики и информатики в школах. Привлечь к этой работе наши международные математические центры, они у нас замечательные, потенциал их очень высокий, ведущие университеты", - сказал он на конференции Сбербанка "Искусственный интеллект - главная технология XXI века".
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Путин также поручил привлечь к этой работе центр "Сириус", лучшие российские физико-математические школы, которые по качеству подготовки учеников прочно занимают лидерские позиции в мире.
Президент РФ отметил, что ждет "продуманных предложений и практических действий в этом направлении".
По словам Путина, для того, чтобы быть лидерами в сфере искусственного интеллекта, нужно быть лидерами и в сфере школьного и даже дошкольного образования.
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