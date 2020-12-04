https://ria.ru/20201204/plyuschenko-1587682966.html
У сына Плющенко не нашли синдром Аспергера, заявил представитель семьи
У сына Плющенко не нашли синдром Аспергера, заявил представитель семьи
Экспертиза не обнаружила у 7-летнего сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской синдром Аспергера, о котором писала пресса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:47
2020-12-04T14:47
2020-12-04T14:59
евгений плющенко
россия
общество
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Экспертиза не обнаружила у 7-летнего сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской синдром Аспергера, о котором писала пресса, сообщил РИА Новости в пятницу глава адвокатской конторы "Добровинский и партнёры" Александр Добровинский.Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза проведена в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного, в частности, после публикации на сайте таблоида "СтарХиТ". Эти слухи также распространял, по утверждению Рудковской, "один омерзительный Telegram-канал"."Психологическая экспертиза Саши не обнаружила нарушений в деятельности психических процессов. Ребенок абсолютно правильно выполнял задания по предъявленной ему в устной форме инструкции, что подтверждает сохранность оперативной памяти", - рассказал Добровинский.По его словам, ребенок "в достаточной мере и продолжительности может сосредотачиваться на выполнении заданий", не испытывает трудности при переключении на другую деятельность, что характерно для больных синдромом Аспергера.В то же время экспертиза выявила у мальчика "признаки негативного психоэмоционального состояния на момент прочтения статьи журнала и в последующие несколько дней".В то же время из-за публикации у Плющенко-младшего "снизился общий уровень настроения", ребенок плакал и плохо спал, переживая "сильное эмоциональное и душевное волнение"."Мы с Яной Рудковской и Евгением Плющенко сделаем все, чтобы был принят закон, запрещающий публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения их родителей", - резюмировал юрист.Синдром Аспергера - пожизненное расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.У Александра Плющенко есть популярный блог в Instagram, где он известен как Гном Гномыч. По данным на 4 декабря, у него более 630 тысяч подписчиков.
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евгений плющенко, россия, общество
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Экспертиза не обнаружила у 7-летнего сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской
синдром Аспергера, о котором писала пресса, сообщил РИА Новости в пятницу глава адвокатской конторы "Добровинский и партнёры" Александр Добровинский.
Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза проведена в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного, в частности, после публикации на сайте таблоида "СтарХиТ". Эти слухи также распространял, по утверждению Рудковской, "один омерзительный Telegram-канал".
"Психологическая экспертиза Саши не обнаружила нарушений в деятельности психических процессов. Ребенок абсолютно правильно выполнял задания по предъявленной ему в устной форме инструкции, что подтверждает сохранность оперативной памяти", - рассказал Добровинский.
По его словам, ребенок "в достаточной мере и продолжительности может сосредотачиваться на выполнении заданий", не испытывает трудности при переключении на другую деятельность, что характерно для больных синдромом Аспергера.
В то же время экспертиза выявила у мальчика "признаки негативного психоэмоционального состояния на момент прочтения статьи журнала и в последующие несколько дней".
В то же время из-за публикации у Плющенко-младшего "снизился общий уровень настроения", ребенок плакал и плохо спал, переживая "сильное эмоциональное и душевное волнение".
"Мы с Яной Рудковской и Евгением Плющенко сделаем все, чтобы был принят закон, запрещающий публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения их родителей", - резюмировал юрист.
Синдром Аспергера - пожизненное расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.
У Александра Плющенко есть популярный блог в Instagram, где он известен как Гном Гномыч
. По данным на 4 декабря, у него более 630 тысяч подписчиков.