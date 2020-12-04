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Туризм
https://ria.ru/20201204/peterburg-1587694775.html
В туриндустрии считают новые ограничения в Петербурге чрезмерными
В туриндустрии считают новые ограничения в Петербурге чрезмерными
В Российском союзе туриндустрии недоумевают из-за принятых властями Санкт-Петербурга коронавирусных новогодних ограничений, считая многие меры чрезмерными,... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:44
2020-12-04T15:44
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
новости - туризм
санкт-петербург
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Российском союзе туриндустрии недоумевают из-за принятых властями Санкт-Петербурга коронавирусных новогодних ограничений, считая многие меры чрезмерными, заявила РИА Новости пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.Тюрина обратила внимание, что надежды петербургских туроператоров, что музеи в праздники будут работать, не оправдались. "В дополнение ко всему власти города прямым текстом заявили на пресс-конференции: "Не надо в этом году к нам приезжать". Турбизнес в недоумении. Меры могли бы быть, но не столь тотального характера", — сказала она.По ее мнению, среди вводимых ограничений на работу развлекательных заведений есть пара таких, которые фактически ставят крест на турпоездках в Петербург. Так в городе с 30 по 10 января будут полностью закрыты все музеи, а также театры, концертные залы, кафе и рестораны.Тюрина привела мнение экспертов, которые считают, что поскольку Петербург – туристический город, такое решение не должно быть спонтанным. И власти должны были предупредить об этом заранее, тем более что направление было включено в госпрограмму туристического кешбэка.Пресс-секретарь РСТ напомнила, что к концу октября 2020 года северная столица потеряла 70 процентов турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным городского комитета по развитию туризма, в августе, благодаря принятым мерам, спад замедлился, однако это не изменило ситуацию коренным образом.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, санкт-петербург

В туриндустрии считают новые ограничения в Петербурге чрезмерными

15:44 04.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкИностранные туристы на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
Иностранные туристы на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Российском союзе туриндустрии недоумевают из-за принятых властями Санкт-Петербурга коронавирусных новогодних ограничений, считая многие меры чрезмерными, заявила РИА Новости пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.
Тюрина обратила внимание, что надежды петербургских туроператоров, что музеи в праздники будут работать, не оправдались. "В дополнение ко всему власти города прямым текстом заявили на пресс-конференции: "Не надо в этом году к нам приезжать". Турбизнес в недоумении. Меры могли бы быть, но не столь тотального характера", — сказала она.
По ее мнению, среди вводимых ограничений на работу развлекательных заведений есть пара таких, которые фактически ставят крест на турпоездках в Петербург. Так в городе с 30 по 10 января будут полностью закрыты все музеи, а также театры, концертные залы, кафе и рестораны.
Тюрина привела мнение экспертов, которые считают, что поскольку Петербург – туристический город, такое решение не должно быть спонтанным. И власти должны были предупредить об этом заранее, тем более что направление было включено в госпрограмму туристического кешбэка.
Пресс-секретарь РСТ напомнила, что к концу октября 2020 года северная столица потеряла 70 процентов турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным городского комитета по развитию туризма, в августе, благодаря принятым мерам, спад замедлился, однако это не изменило ситуацию коренным образом.
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