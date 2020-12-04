https://ria.ru/20201204/peterburg-1587694775.html
В туриндустрии считают новые ограничения в Петербурге чрезмерными
В туриндустрии считают новые ограничения в Петербурге чрезмерными
В Российском союзе туриндустрии недоумевают из-за принятых властями Санкт-Петербурга коронавирусных новогодних ограничений, считая многие меры чрезмерными,... РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:44
2020-12-04T15:44
2020-12-04T15:44
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
новости - туризм
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564024834_0:87:2409:1442_1400x0_80_0_0_882926731d04b96892fa20fd271bf287.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Российском союзе туриндустрии недоумевают из-за принятых властями Санкт-Петербурга коронавирусных новогодних ограничений, считая многие меры чрезмерными, заявила РИА Новости пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.Тюрина обратила внимание, что надежды петербургских туроператоров, что музеи в праздники будут работать, не оправдались. "В дополнение ко всему власти города прямым текстом заявили на пресс-конференции: "Не надо в этом году к нам приезжать". Турбизнес в недоумении. Меры могли бы быть, но не столь тотального характера", — сказала она.По ее мнению, среди вводимых ограничений на работу развлекательных заведений есть пара таких, которые фактически ставят крест на турпоездках в Петербург. Так в городе с 30 по 10 января будут полностью закрыты все музеи, а также театры, концертные залы, кафе и рестораны.Тюрина привела мнение экспертов, которые считают, что поскольку Петербург – туристический город, такое решение не должно быть спонтанным. И власти должны были предупредить об этом заранее, тем более что направление было включено в госпрограмму туристического кешбэка.Пресс-секретарь РСТ напомнила, что к концу октября 2020 года северная столица потеряла 70 процентов турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным городского комитета по развитию туризма, в августе, благодаря принятым мерам, спад замедлился, однако это не изменило ситуацию коренным образом.
https://ria.ru/20201204/peterburg-1587683480.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564024834_62:0:2222:1620_1400x0_80_0_0_0824a0c30000fbcf018fcf471bdbb77f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, санкт-петербург
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Российском союзе туриндустрии недоумевают из-за принятых властями Санкт-Петербурга коронавирусных новогодних ограничений, считая многие меры чрезмерными, заявила РИА Новости пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.
Тюрина обратила внимание, что надежды петербургских туроператоров, что музеи в праздники будут работать, не оправдались. "В дополнение ко всему власти города прямым текстом заявили на пресс-конференции: "Не надо в этом году к нам приезжать". Турбизнес в недоумении. Меры могли бы быть, но не столь тотального характера", — сказала она.
По ее мнению, среди вводимых ограничений на работу развлекательных заведений есть пара таких, которые фактически ставят крест на турпоездках в Петербург. Так в городе с 30 по 10 января будут полностью закрыты все музеи, а также театры, концертные залы, кафе и рестораны.
Тюрина привела мнение экспертов, которые считают, что поскольку Петербург – туристический город, такое решение не должно быть спонтанным. И власти должны были предупредить об этом заранее, тем более что направление было включено в госпрограмму туристического кешбэка.
Пресс-секретарь РСТ напомнила, что к концу октября 2020 года северная столица потеряла 70 процентов турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным городского комитета по развитию туризма, в августе, благодаря принятым мерам, спад замедлился, однако это не изменило ситуацию коренным образом.