https://ria.ru/20201204/olevskiy-1587672904.html

Тимур Олевский не будет оспаривать увольнение с канала "Настоящее время"

Тимур Олевский не будет оспаривать увольнение с канала "Настоящее время"

Журналист Тимур Олевский, которого уволили с телеканала "Настоящее время", созданного "Радио Свобода" при участии "Голоса Америки", сообщил РИА Новости, что не... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:16

2020-12-04T14:16

2020-12-04T14:16

свобода (радиостанция)

алексей навальный

олег кашин

прага

медиа - общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Журналист Тимур Олевский, которого уволили с телеканала "Настоящее время", созданного "Радио Свобода" при участии "Голоса Америки", сообщил РИА Новости, что не будет судиться из-за такого решения руководства, в дальнейшем планирует либо запустить новый проект, либо сотрудничать с уже действующей командой.Ранее в СМИ появилась информация, что Олевский покинет канал "Настоящее время", его увольнение связано с участием в стриме журналиста Олега Кашина, в эфире Олевский заявил, что российский блогер Алексей Навальный презирает журналистов."Я завершаю свою работу на телеканале "Настоящее время" в течение нескольких месяцев. Но комментировать подробности этого кейса я ... не могу. Я не могу вам от себя объяснить причину большую, чем об этом стало известно вчера из публикации (в СМИ об увольнении после стрима с Кашиным), которую я могу только полностью верифицировать... Я, скорее, согласен с их трактовкой, чем нет", - сказал Олевский.На вопрос о возможном обращении в суд по поводу сложившейся ситуации журналист заявил, что точно не собирается "судиться с "Радио Свобода", которое является создателем "Настоящего времени"."По дальнейшим планам - как раз сейчас мне нужно несколько дней для того, чтобы понять, будет ли это какой-то новый интересный проект, которого еще не существует, или я присоединюсь к команде людей, которые уже работают. У меня в планах есть и то, и другое", - добавил Олевский.Редакция русскоязычного канала "Настоящее время" находится в Праге, его журналисты работают в РФ и других странах бывшего СССР. На официальном сайте "Настоящего времени" отмечено, что канал создан RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода) при участии "Голоса Америки".На сайте канала отмечается, что RFE/RL – независимая некоммерческая медиакорпорация, финансируемая с помощью грантов конгресса США через Агентство по глобальным медиа (USAGM).

https://ria.ru/20201204/latviya-1587669576.html

https://ria.ru/20201204/latviya-1587666130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свобода (радиостанция), алексей навальный, олег кашин, прага, медиа - общество