https://ria.ru/20201204/nikitin-1587723578.html

Нижегородский губернатор обсудил реализацию нацпроектов с главой Минстроя

Нижегородский губернатор обсудил реализацию нацпроектов с главой Минстроя

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину о реализации нацпроектов в регионе, сообщает... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T17:55

2020-12-04T17:55

2020-12-04T19:46

нижегородская область

глеб никитин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

нижний новгород

нижегородская область

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину о реализации нацпроектов в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства."В 2021 году Нижнему Новгороду исполнится 800 лет. За последние годы реализованы большие инфраструктурные проекты, которые важны не только для жителей и гостей города, но и для всей страны. Кроме того, Нижегородская область показывает хорошие темпы по исполнению федерального проекта", - цитирует пресс-служба слова Файзуллина.Как подчеркнул губернатор Нижегородской области, общий бюджет национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Экология" в регионе в 2020 году составил 5,586 миллиарда рублей. Одним из важнейших направлений стало благоустройство.Глава региона сообщил, что сегодня завершены работы на 123 общественных пространствах, на заключительной стадии – еще шесть проектов. На всех объектах завершены сезонные работы, устраняются замечания, устанавливаются малые архитектурные формы, детское и спортивное оборудование, освещение. Полностью завершить работы планируется до 20 декабря."Мне хочется поблагодарить федеральный Минстрой за то, что объем финансирования проекта в 2021 году удалось сохранить на уровне 2020-го. Хочется, чтобы в юбилейный для Нижнего Новгорода год было реализовано как можно больше инициатив", - добавил Никитин.Также в ходе встречи министр и губернатор обсудили федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Никитин отметил, что благодаря оперативно принятым мерам Минстрой России выделил региону дополнительно почти 1,3 миллиарда рублей. "Сейчас Нижегородская область - лидер среди регионов России по количеству реализуемых проектов. Ведутся строительство и модернизация 30 объектов водоотведения", - сказал Никитин.Еще одной темой встречи стало восстановление прав "обманутых" дольщиков в регионе. Никитин подчеркнул, что в 2020 году удастся восстановить права около 5000 граждан. "По всем наиболее крупным проблемным объектам, таким, например, как "Новинки Smart City", удалось найти решения. Либо ведется достройка домов, либо выплачиваются компенсации. Работа продолжается", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20201204/proekt-1587609655.html

https://ria.ru/20201203/ekologiya-1587554336.html

https://ria.ru/20201202/nikitin-1587308598.html

нижний новгород

нижегородская область

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глеб никитин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), нижний новгород, нижегородская область, экономика