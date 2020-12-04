Увидеть, потрогать, поиграть. Что необычного в музеях Ярославской области
Путешествие стоит начать с Рыбинска. Этот город сам по себе как музей под открытым небом. На всех зданиях в центре — вывески в старинном стиле. Полное ощущение, что попал в прошлое. Если бы не современный транспорт и провода, исторические реконструкции получилось бы устраивать прямо на улице.
Путешествие стоит начать с Рыбинска. Этот город сам по себе как музей под открытым небом. На всех зданиях в центре — вывески в старинном стиле. Полное ощущение, что попал в прошлое. Если бы не современный транспорт и провода, исторические реконструкции получилось бы устраивать прямо на улице.
На главной, Красной площади города — необычная статуя Ленина. Вождь пролетариата в зимней одежде (словно из-за пронизывающего ветра с Рыбинского водохранилища) не указывает рукой в светлое будущее, а прячет ее.
На главной, Красной площади города — необычная статуя Ленина. Вождь пролетариата в зимней одежде (словно из-за пронизывающего ветра с Рыбинского водохранилища) не указывает рукой в светлое будущее, а прячет ее.
Местные достопримечательности — огромный Волжский мост и красивейшее здание Рыбинского музея-заповедника на берегу.
А еще здесь есть музей Мологского края, затопленного в 1940-е ради строительства ГЭС. Теперь на его месте — Рыбинское водохранилище. И дайверы иногда поднимают со дна старинные предметы, утварь, украшения. Все эти находки, вместе с фотографиями и историческими документами, представлены в экспозиции.
Местные достопримечательности — огромный Волжский мост и красивейшее здание Рыбинского музея-заповедника на берегу.
А еще здесь есть музей Мологского края, затопленного в 1940-е ради строительства ГЭС. Теперь на его месте — Рыбинское водохранилище. И дайверы иногда поднимают со дна старинные предметы, утварь, украшения. Все эти находки, вместе с фотографиями и историческими документами, представлены в экспозиции.
Неподалеку любопытная экспозиция: "Молога. Росписи затопленных земель". Ее создатель Алексей Алексашин рассказывает, как удалось собрать и восстановить дивные орнаменты, которыми были украшены избы. Теперь они — на стенах и на потолке этой мастерской.
Неподалеку любопытная экспозиция: "Молога. Росписи затопленных земель". Ее создатель Алексей Алексашин рассказывает, как удалось собрать и восстановить дивные орнаменты, которыми были украшены избы. Теперь они — на стенах и на потолке этой мастерской.
Здесь можно научиться рисовать в этом стиле и потом самостоятельно сделать сувенир из глины.
Здесь можно научиться рисовать в этом стиле и потом самостоятельно сделать сувенир из глины.
Обязательно стоит посетить рыбинский частный Морской музей. Он расположен в здании на Крестовой улице, идущей вдоль Волги. В основе экспозиции — уникальные коллекции бывшего пилота глубоководного аппарата "Мир" Сергея Фокина. В одной из них — причудливые раковины, кораллы, чучела рыбы фугу и мечехвоста, челюсть акулы. В другой — сто моделей кораблей разных стран и эпох. Самый интересный экземпляр — парусное судно "Восток". На нем во время первой русской кругосветной экспедиции Фаддей Беллинсгаузен открыл Антарктиду. А макет сделал член экипажа.
Обязательно стоит посетить рыбинский частный Морской музей. Он расположен в здании на Крестовой улице, идущей вдоль Волги. В основе экспозиции — уникальные коллекции бывшего пилота глубоководного аппарата "Мир" Сергея Фокина. В одной из них — причудливые раковины, кораллы, чучела рыбы фугу и мечехвоста, челюсть акулы. В другой — сто моделей кораблей разных стран и эпох. Самый интересный экземпляр — парусное судно "Восток". На нем во время первой русской кругосветной экспедиции Фаддей Беллинсгаузен открыл Антарктиду. А макет сделал член экипажа.
Рыбинская земля — родина адмирала Федора Ушакова. В городе (на Крестовой улице) действует единственный в России мемориальный музей, посвященный легендарному флотоводцу. Тут вам расскажут о его жизни, объяснят конструкцию парусников, тактику морского боя и особенности быта на борту. В конце экскурсии предложат почувствовать себя матросом — попробовать завязать морские узлы и почистить пушку.
Рыбинская земля — родина адмирала Федора Ушакова. В городе (на Крестовой улице) действует единственный в России мемориальный музей, посвященный легендарному флотоводцу. Тут вам расскажут о его жизни, объяснят конструкцию парусников, тактику морского боя и особенности быта на борту. В конце экскурсии предложат почувствовать себя матросом — попробовать завязать морские узлы и почистить пушку.
"Каждый инструмент должен жить, на нем должны играть, поэтому тем посетителям, кто умеет, мы разрешаем. Кто не умеет — тому тоже, но недолго", — говорит директор рыбинского Музея фортепиано, историк Кирилл Егоров. Тут не просто хранят старинные рояли и пианино — их восстанавливают и даже иногда устраивают концерты.
"Каждый инструмент должен жить, на нем должны играть, поэтому тем посетителям, кто умеет, мы разрешаем. Кто не умеет — тому тоже, но недолго", — говорит директор рыбинского Музея фортепиано, историк Кирилл Егоров. Тут не просто хранят старинные рояли и пианино — их восстанавливают и даже иногда устраивают концерты.
Из Рыбинска можно отправиться в поселок ГЭС-14 и осмотреть экспозиционно-парковый комплекс "Советская эпоха".
Из Рыбинска можно отправиться в поселок ГЭС-14 и осмотреть экспозиционно-парковый комплекс "Советская эпоха".
Актовый зал для торжеств — с деревянными стульями и старым видеопроектором.
Актовый зал для торжеств — с деревянными стульями и старым видеопроектором.
Интерьер коммунальной квартиры: длинный коридор, кухня, комнаты.
Интерьер коммунальной квартиры: длинный коридор, кухня, комнаты.
Детская — с мебелью, игрушками, фотографиями из советской эпохи.
Детская — с мебелью, игрушками, фотографиями из советской эпохи.
А это кабинет партийного работника — со знаменами, вымпелами, бюстом Сталина, моделями самолетов.
А это кабинет партийного работника — со знаменами, вымпелами, бюстом Сталина, моделями самолетов.
В кафе вам предложат чай — стаканы в металлических подстаканниках, сушки и вафли.
В кафе вам предложат чай — стаканы в металлических подстаканниках, сушки и вафли.
Даже туалет тут "исторический". Нет ничего лишнего, современного, ничто не говорит о том, что вы в музее.
"Туристы постоянно нам что-то привозят. Вот недавно подарили сифон, а до этого — часы", — рассказывает Любовь Глухова, директор комплекса.
Даже туалет тут "исторический". Нет ничего лишнего, современного, ничто не говорит о том, что вы в музее.
"Туристы постоянно нам что-то привозят. Вот недавно подарили сифон, а до этого — часы", — рассказывает Любовь Глухова, директор комплекса.
Из Рыбинска на пароме вместе с машиной легко попасть в небольшой городок Мышкин. Здесь в музеи превращены чуть ли не все здания. И тут лучше задержаться хотя бы на пару дней.
Из Рыбинска на пароме вместе с машиной легко попасть в небольшой городок Мышкин. Здесь в музеи превращены чуть ли не все здания. И тут лучше задержаться хотя бы на пару дней.
В Музее типографии полностью сохранилась обстановка издательства советских времен.
В Музее типографии полностью сохранилась обстановка издательства советских времен.
В Музее живых ремесел вас познакомят с кузнечным делом.
В Музее живых ремесел вас познакомят с кузнечным делом.
Есть и Музей мыши, конечно. В нем собраны картины, скульптуры, костюмы и прочие вещи, связанные с этими грызунами.
Есть и Музей мыши, конечно. В нем собраны картины, скульптуры, костюмы и прочие вещи, связанные с этими грызунами.
Учма — хороший пример, как из обычной деревни можно сделать туристическую достопримечательность. Живописная природа, берег Волги, на стене каждого дома — большая черно-белая фотография семьи первых жильцов. Интересно разглядывать их лица, одежду.
Учма — хороший пример, как из обычной деревни можно сделать туристическую достопримечательность. Живописная природа, берег Волги, на стене каждого дома — большая черно-белая фотография семьи первых жильцов. Интересно разглядывать их лица, одежду.
В одном из хозяйств — музей сельской жизни. Крестьянский быт, атмосфера воссозданы до мельчайших подробностей, вплоть до звуков и вкусов. Во дворе пасется лошадь, а добрейшая дворняга предлагает себя погладить.
В одном из хозяйств — музей сельской жизни. Крестьянский быт, атмосфера воссозданы до мельчайших подробностей, вплоть до звуков и вкусов. Во дворе пасется лошадь, а добрейшая дворняга предлагает себя погладить.
В отдельном домике — необычная экспозиция "Старухи о любви". "Мы записали рассказы о жизни и любви нескольких пожилых одиноких женщин из этой деревни, которые сами себя называли старухами. Взяли некоторые их вещи, фотографии и разместили в небольших помещениях. А потом сделали так, что, когда гуляешь между комнатками, слышно сразу их всех, как будто они наперебой делятся воспоминаниями. Стоит же зайти внутрь — звучит только один рассказ", — говорит Елена Наумова, основатель музея.
В отдельном домике — необычная экспозиция "Старухи о любви". "Мы записали рассказы о жизни и любви нескольких пожилых одиноких женщин из этой деревни, которые сами себя называли старухами. Взяли некоторые их вещи, фотографии и разместили в небольших помещениях. А потом сделали так, что, когда гуляешь между комнатками, слышно сразу их всех, как будто они наперебой делятся воспоминаниями. Стоит же зайти внутрь — звучит только один рассказ", — говорит Елена Наумова, основатель музея.
В древнем Угличе множество небольших тематических музеев. Среди них — "Арсенал необычных велосипедов "Самокатъ", открытый энтузиастом Сергеем Кондаковым. Коллекция постоянно пополняется,
многое изготовили специально для "Самоката".
В древнем Угличе множество небольших тематических музеев. Среди них — "Арсенал необычных велосипедов "Самокатъ", открытый энтузиастом Сергеем Кондаковым. Коллекция постоянно пополняется,
многое изготовили специально для "Самоката".
Это даже не совсем музей. Тут на всех экспонатах можно и нужно прокатиться прямо в зале, сделав много забавных селфи.
Это даже не совсем музей. Тут на всех экспонатах можно и нужно прокатиться прямо в зале, сделав много забавных селфи.
В углу стоит велорикша. Рядом самый маленький в мире действующий велосипед размером с ладонь.
В углу стоит велорикша. Рядом самый маленький в мире действующий велосипед размером с ладонь.
Есть и странный треугольный экземпляр, на который нужно вскарабкиваться под самый потолок, и непонятно, как слезать.
Есть и странный треугольный экземпляр, на который нужно вскарабкиваться под самый потолок, и непонятно, как слезать.
Вдоль другой стены — полностью деревянные и даже кованые велосипеды.
Вдоль другой стены — полностью деревянные и даже кованые велосипеды.
Сюда приходят весело провести время. А иногда устраивают свадьбы, корпоративы и концерты.
Сюда приходят весело провести время. А иногда устраивают свадьбы, корпоративы и концерты.