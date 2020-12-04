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Увидеть, потрогать, поиграть. Что необычного в музеях Ярославской области
Увидеть, потрогать, поиграть. Что необычного в музеях Ярославской области
Полюбоваться волжскими просторами, окунуться в атмосферу маленьких старинных городков и побывать в очень любопытных музеях можно, отправившись в путешествие по... РИА Новости, 04.12.2020
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волга
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туризм
музеи
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Александр Андреев. Полюбоваться волжскими просторами, окунуться в атмосферу маленьких старинных городков и побывать в очень любопытных музеях можно, отправившись в путешествие по Ярославской области. Музеев там около сотни, большинство — частные. Во многих почти любой экспонат получится изучить вблизи, потрогать, открыть, попробовать в действии. О том, где разрешат почистить пушку, попросят прокатиться на необычных велосипедах, перенесут в советскую эпоху, — в фотоленте РИА Новости.
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волга, маршруты - туризм, фото, куда поехать, куда поехать в выходные, впечатления - туризм, туризм, музеи, туристы, фото - туризм, мышкин, ярославская область, рыбинск, углич

Увидеть, потрогать, поиграть. Что необычного в музеях Ярославской области

08:00 04.12.2020 (обновлено: 11:42 04.12.2020)
 
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Александр Андреев. Полюбоваться волжскими просторами, окунуться в атмосферу маленьких старинных городков и побывать в очень любопытных музеях можно, отправившись в путешествие по Ярославской области. Музеев там около сотни, большинство — частные. Во многих почти любой экспонат получится изучить вблизи, потрогать, открыть, попробовать в действии. О том, где разрешат почистить пушку, попросят прокатиться на необычных велосипедах, перенесут в советскую эпоху, — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Александр Андреев

Путешествие стоит начать с Рыбинска. Этот город сам по себе как музей под открытым небом. На всех зданиях в центре — вывески в старинном стиле. Полное ощущение, что попал в прошлое. Если бы не современный транспорт и провода, исторические реконструкции получилось бы устраивать прямо на улице.

Вывеска на магазине в Рыбинске
1 из 28

Путешествие стоит начать с Рыбинска. Этот город сам по себе как музей под открытым небом. На всех зданиях в центре — вывески в старинном стиле. Полное ощущение, что попал в прошлое. Если бы не современный транспорт и провода, исторические реконструкции получилось бы устраивать прямо на улице.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

На главной, Красной площади города — необычная статуя Ленина. Вождь пролетариата в зимней одежде (словно из-за пронизывающего ветра с Рыбинского водохранилища) не указывает рукой в светлое будущее, а прячет ее.

Красная площадь в Рыбинске
2 из 28

На главной, Красной площади города — необычная статуя Ленина. Вождь пролетариата в зимней одежде (словно из-за пронизывающего ветра с Рыбинского водохранилища) не указывает рукой в светлое будущее, а прячет ее.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Местные достопримечательности — огромный Волжский мост и красивейшее здание Рыбинского музея-заповедника на берегу.

А еще здесь есть музей Мологского края, затопленного в 1940-е ради строительства ГЭС. Теперь на его месте — Рыбинское водохранилище. И дайверы иногда поднимают со дна старинные предметы, утварь, украшения. Все эти находки, вместе с фотографиями и историческими документами, представлены в экспозиции.

Вид на музей и Волжский мост Рыбинск
3 из 28

Местные достопримечательности — огромный Волжский мост и красивейшее здание Рыбинского музея-заповедника на берегу.

А еще здесь есть музей Мологского края, затопленного в 1940-е ради строительства ГЭС. Теперь на его месте — Рыбинское водохранилище. И дайверы иногда поднимают со дна старинные предметы, утварь, украшения. Все эти находки, вместе с фотографиями и историческими документами, представлены в экспозиции.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Неподалеку любопытная экспозиция: "Молога. Росписи затопленных земель". Ее создатель Алексей Алексашин рассказывает, как удалось собрать и восстановить дивные орнаменты, которыми были украшены избы. Теперь они — на стенах и на потолке этой мастерской.

Мастерская Росписи Затопленных Земель в Рыбинске
4 из 28

Неподалеку любопытная экспозиция: "Молога. Росписи затопленных земель". Ее создатель Алексей Алексашин рассказывает, как удалось собрать и восстановить дивные орнаменты, которыми были украшены избы. Теперь они — на стенах и на потолке этой мастерской.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Здесь можно научиться рисовать в этом стиле и потом самостоятельно сделать сувенир из глины.

Мастерская Росписи Затопленных Земель в Рыбинске
5 из 28

Здесь можно научиться рисовать в этом стиле и потом самостоятельно сделать сувенир из глины.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Обязательно стоит посетить рыбинский частный Морской музей. Он расположен в здании на Крестовой улице, идущей вдоль Волги. В основе экспозиции — уникальные коллекции бывшего пилота глубоководного аппарата "Мир" Сергея Фокина. В одной из них — причудливые раковины, кораллы, чучела рыбы фугу и мечехвоста, челюсть акулы. В другой — сто моделей кораблей разных стран и эпох. Самый интересный экземпляр — парусное судно "Восток". На нем во время первой русской кругосветной экспедиции Фаддей Беллинсгаузен открыл Антарктиду. А макет сделал член экипажа.

Андрей Родин рассказывает про морской бой. Музей Ушакова в Рыбинске
6 из 28

Обязательно стоит посетить рыбинский частный Морской музей. Он расположен в здании на Крестовой улице, идущей вдоль Волги. В основе экспозиции — уникальные коллекции бывшего пилота глубоководного аппарата "Мир" Сергея Фокина. В одной из них — причудливые раковины, кораллы, чучела рыбы фугу и мечехвоста, челюсть акулы. В другой — сто моделей кораблей разных стран и эпох. Самый интересный экземпляр — парусное судно "Восток". На нем во время первой русской кругосветной экспедиции Фаддей Беллинсгаузен открыл Антарктиду. А макет сделал член экипажа.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Рыбинская земля — родина адмирала Федора Ушакова. В городе (на Крестовой улице) действует единственный в России мемориальный музей, посвященный легендарному флотоводцу. Тут вам расскажут о его жизни, объяснят конструкцию парусников, тактику морского боя и особенности быта на борту. В конце экскурсии предложат почувствовать себя матросом — попробовать завязать морские узлы и почистить пушку.

Музей Ушакова в Рыбинске
7 из 28

Рыбинская земля — родина адмирала Федора Ушакова. В городе (на Крестовой улице) действует единственный в России мемориальный музей, посвященный легендарному флотоводцу. Тут вам расскажут о его жизни, объяснят конструкцию парусников, тактику морского боя и особенности быта на борту. В конце экскурсии предложат почувствовать себя матросом — попробовать завязать морские узлы и почистить пушку.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

"Каждый инструмент должен жить, на нем должны играть, поэтому тем посетителям, кто умеет, мы разрешаем. Кто не умеет — тому тоже, но недолго", — говорит директор рыбинского Музея фортепиано, историк Кирилл Егоров. Тут не просто хранят старинные рояли и пианино — их восстанавливают и даже иногда устраивают концерты.

Кирилл Егоров. Музей Фортепиано в Рыбинске
8 из 28

"Каждый инструмент должен жить, на нем должны играть, поэтому тем посетителям, кто умеет, мы разрешаем. Кто не умеет — тому тоже, но недолго", — говорит директор рыбинского Музея фортепиано, историк Кирилл Егоров. Тут не просто хранят старинные рояли и пианино — их восстанавливают и даже иногда устраивают концерты.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Из Рыбинска можно отправиться в поселок ГЭС-14 и осмотреть экспозиционно-парковый комплекс "Советская эпоха".

Музей Советской Эпохи
9 из 28

Из Рыбинска можно отправиться в поселок ГЭС-14 и осмотреть экспозиционно-парковый комплекс "Советская эпоха".

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Актовый зал для торжеств — с деревянными стульями и старым видеопроектором.

Музей Советской Эпохи
10 из 28

Актовый зал для торжеств — с деревянными стульями и старым видеопроектором.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Интерьер коммунальной квартиры: длинный коридор, кухня, комнаты.

Музей Советской Эпохи
11 из 28

Интерьер коммунальной квартиры: длинный коридор, кухня, комнаты.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Детская — с мебелью, игрушками, фотографиями из советской эпохи.

Музей Советской Эпохи
12 из 28

Детская — с мебелью, игрушками, фотографиями из советской эпохи.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

А это кабинет партийного работника — со знаменами, вымпелами, бюстом Сталина, моделями самолетов.

Музей Советской Эпохи
13 из 28

А это кабинет партийного работника — со знаменами, вымпелами, бюстом Сталина, моделями самолетов.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

В кафе вам предложат чай — стаканы в металлических подстаканниках, сушки и вафли.

Музей Советской Эпохи
14 из 28

В кафе вам предложат чай — стаканы в металлических подстаканниках, сушки и вафли.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Даже туалет тут "исторический". Нет ничего лишнего, современного, ничто не говорит о том, что вы в музее.

"Туристы постоянно нам что-то привозят. Вот недавно подарили сифон, а до этого — часы", — рассказывает Любовь Глухова, директор комплекса.

Музей Советской Эпохи
15 из 28

Даже туалет тут "исторический". Нет ничего лишнего, современного, ничто не говорит о том, что вы в музее.

"Туристы постоянно нам что-то привозят. Вот недавно подарили сифон, а до этого — часы", — рассказывает Любовь Глухова, директор комплекса.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Из Рыбинска на пароме вместе с машиной легко попасть в небольшой городок Мышкин. Здесь в музеи превращены чуть ли не все здания. И тут лучше задержаться хотя бы на пару дней.

Мышкин
16 из 28

Из Рыбинска на пароме вместе с машиной легко попасть в небольшой городок Мышкин. Здесь в музеи превращены чуть ли не все здания. И тут лучше задержаться хотя бы на пару дней.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

В Музее типографии полностью сохранилась обстановка издательства советских времен.

Мышкинская Типография
17 из 28

В Музее типографии полностью сохранилась обстановка издательства советских времен.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

В Музее живых ремесел вас познакомят с кузнечным делом.

Музей живых ремесел в Мышкине
18 из 28

В Музее живых ремесел вас познакомят с кузнечным делом.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Есть и Музей мыши, конечно. В нем собраны картины, скульптуры, костюмы и прочие вещи, связанные с этими грызунами.

Мышкин
19 из 28

Есть и Музей мыши, конечно. В нем собраны картины, скульптуры, костюмы и прочие вещи, связанные с этими грызунами.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Учма — хороший пример, как из обычной деревни можно сделать туристическую достопримечательность. Живописная природа, берег Волги, на стене каждого дома — большая черно-белая фотография семьи первых жильцов. Интересно разглядывать их лица, одежду.

Музей в Учме
20 из 28

Учма — хороший пример, как из обычной деревни можно сделать туристическую достопримечательность. Живописная природа, берег Волги, на стене каждого дома — большая черно-белая фотография семьи первых жильцов. Интересно разглядывать их лица, одежду.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

В одном из хозяйств — музей сельской жизни. Крестьянский быт, атмосфера воссозданы до мельчайших подробностей, вплоть до звуков и вкусов. Во дворе пасется лошадь, а добрейшая дворняга предлагает себя погладить.

Учма
21 из 28

В одном из хозяйств — музей сельской жизни. Крестьянский быт, атмосфера воссозданы до мельчайших подробностей, вплоть до звуков и вкусов. Во дворе пасется лошадь, а добрейшая дворняга предлагает себя погладить.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

В отдельном домике — необычная экспозиция "Старухи о любви". "Мы записали рассказы о жизни и любви нескольких пожилых одиноких женщин из этой деревни, которые сами себя называли старухами. Взяли некоторые их вещи, фотографии и разместили в небольших помещениях. А потом сделали так, что, когда гуляешь между комнатками, слышно сразу их всех, как будто они наперебой делятся воспоминаниями. Стоит же зайти внутрь — звучит только один рассказ", — говорит Елена Наумова, основатель музея.

Старухи о любви. Учма
22 из 28

В отдельном домике — необычная экспозиция "Старухи о любви". "Мы записали рассказы о жизни и любви нескольких пожилых одиноких женщин из этой деревни, которые сами себя называли старухами. Взяли некоторые их вещи, фотографии и разместили в небольших помещениях. А потом сделали так, что, когда гуляешь между комнатками, слышно сразу их всех, как будто они наперебой делятся воспоминаниями. Стоит же зайти внутрь — звучит только один рассказ", — говорит Елена Наумова, основатель музея.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

В древнем Угличе множество небольших тематических музеев. Среди них — "Арсенал необычных велосипедов "Самокатъ", открытый энтузиастом Сергеем Кондаковым. Коллекция постоянно пополняется,
многое изготовили специально для "Самоката".

Арсенал Необычных Велосипедов Самокат в Угличе
23 из 28

В древнем Угличе множество небольших тематических музеев. Среди них — "Арсенал необычных велосипедов "Самокатъ", открытый энтузиастом Сергеем Кондаковым. Коллекция постоянно пополняется,
многое изготовили специально для "Самоката".

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Это даже не совсем музей. Тут на всех экспонатах можно и нужно прокатиться прямо в зале, сделав много забавных селфи.

Тест-драйв велосипеда в Арсенал Необычных Велосипедов Самокат в Угличе
24 из 28

Это даже не совсем музей. Тут на всех экспонатах можно и нужно прокатиться прямо в зале, сделав много забавных селфи.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

В углу стоит велорикша. Рядом самый маленький в мире действующий велосипед размером с ладонь.

Самый маленький велосипед в мире. Арсенал Необычных Велосипедов Самокат в Угличе
25 из 28

В углу стоит велорикша. Рядом самый маленький в мире действующий велосипед размером с ладонь.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Есть и странный треугольный экземпляр, на который нужно вскарабкиваться под самый потолок, и непонятно, как слезать.

Арсенал Необычных Велосипедов Самокат в Угличе
26 из 28

Есть и странный треугольный экземпляр, на который нужно вскарабкиваться под самый потолок, и непонятно, как слезать.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Вдоль другой стены — полностью деревянные и даже кованые велосипеды.

Арсенал Необычных Велосипедов Самокат в Угличе
27 из 28

Вдоль другой стены — полностью деревянные и даже кованые велосипеды.

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Сюда приходят весело провести время. А иногда устраивают свадьбы, корпоративы и концерты.

Тест-драйв велосипеда в Арсенал Необычных Велосипедов Самокат в Угличе
28 из 28

Сюда приходят весело провести время. А иногда устраивают свадьбы, корпоративы и концерты.

© Фото : Александр Андреев
 
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