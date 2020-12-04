Увидеть, потрогать, поиграть. Что необычного в музеях Ярославской области

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Даже туалет тут "исторический". Нет ничего лишнего, современного, ничто не говорит о том, что вы в музее.

"Туристы постоянно нам что-то привозят. Вот недавно подарили сифон, а до этого — часы", — рассказывает Любовь Глухова, директор комплекса.